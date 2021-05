Baltarusijos režimo Minske nutupdytas lėktuvas sugrįžo į Vilnių

Jos patarėjas Franakas Viačiorka BNS sekmadienį sakė, kad Vilniuje turėjęs leistis „Ryanair“ kompanijos lėktuvas buvo perimtas A. Lukašenkos režimui pakėlus naikintuvą.

„Visiškai akivaizdu, kad spectarnybų operacija dėl lėktuvo perėmimo – tam, kad būtų sulaikytas aktyvistas ir blogeris R. Protasevičius“, – rašoma sekmadienį išplatintame opozicijos lyderės pareiškime.

Anot jos, Baltarusijos valdžios režimas sukėlė grėsmę lėktuvo keleivių saugumui ir visai civilinei aviacijai, siekdamas susidoroti su žmogumi, kuris buvo visų stambiausių baltarusiškų nepriklausomų informacinių telegram-kanalų redaktoriumi.

⚡️ГУБАЗіК пацвердзіў затрыманне Рамана Пратасевіча

Каманду развярнуць самалёт авіякампаніі Ryanair у Менск даў асабіста Аляксандр Лукашэнка, паведамляе телеграм-канал «Пул Першага». Тут сабраныя падрабязнасці.https://t.co/5IYr5zEIGL

— Белсат TV (@Belsat_TV) May 23, 2021

„Tik už tai jį įvardino teroristu ir už tai jam dabar Baltarusijoje gresia mirties bausmė“, – rašoma S. Cichanouskajos pareiškime.

Radijui „Radio France internationale“ (RFI) dirbantis žurnalistas Andreï Vaitovich pasidalino vaizdais naikintuvo „MIG-29“ , kuris lydėjo „Ryanair“ skrydį Nr. FR4978.

❗️Voici les images de l’avion de chasse MiG-29, qui accompagnait le vol Ryanair #FR4978 suite à la fausse alerte à la bombe. Une opération suivie de près par Loukachenko afin d’arrêter le journaliste Raman Pratasevich. #Bélarus pic.twitter.com/Fhp6kUhFuB — Andreï VAITOVICH (@andreivaitovich) May 23, 2021



Panaudojo du karinius orlaivius

Komentuodama situaciją Lietuvos prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė komentavo, kad tokio precedento šalies istorijoje nėra buvę. Iš pradžių buvo gauta nepatikima informacija, esą nutūpdomame lėktuve yra sprogmuo.

Visgi, pasak jos, nutūpdant lėktuvą Baltarusija panaudojo du karinius vienetus technikos: karinį naikintuvą MIG-29 ir sraigtasparnį MI-24. Tai, pasak A. Skaisgirytės, tai labai panašu į Baltarusijos KGB veiksmus.

Pasak jos, gauta informacija rodo, kad Baltarusija aiškiai žinojo Romanas Protasevičius, NEXTA įkūrėjas ir Baltarusijos opozicijos režimo veikėjas, skrenda šiuo lėktuvu. Keleiviniame lėktuve iš viso skrido 170 keleivių, iš kurių 94 - Lietuvos piliečiai. Pasak A. Skaisgirytės, visiems jiems taip pat sukelta grėsmė.



Reikalauja paleisti opozicijos atstovą

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda savo feisbuko paskyroje taip pat sekmadienio popietę išplatino pareiškimą.

„Šiandien Baltarusijos režimui pavaldžios tarnybos prievarta nutupdė Minske keleivinį lėktuvą, skridusį reisu į Vilnių. Pirminiais pranešimais, Baltarusijos režimo pajėgos sulaikė į Vilnių skridusį Baltarusijos opozicijos atstovą Romaną Protasevičių, kuriam Lietuvoje suteiktas prieglobsčio statusas.

Reikalauju, kad Baltarusijos režimas nedelsiant paleistų sulaikytą asmenį ir leisti jam, taip pat ir visiems kitiems lėktuvo keleiviams tęsti kelionę į Vilnių. Kreipiuosi į NATO ir ES sąjungininkus kviesdamas nedelsiant reaguoti į Baltarusijos režimo keliamą grėsmę tarptautinei civilinei aviacijai. Tarptautinė bendruomenė turi skubiai imtis veiksmų, kad panašūs incidentai nebegalėtų pasikartoti. Apie tai kalbesiu jau rytoj Briuselyje prasidėsiančioje Europos Vadovų Taryboje“, – rašė prezidentas.

Reikalauja paleisti įgulą ir keleivius

Sekmadienį į Užsienio reikalų ministeriją iškviestas Baltarusijos laikinasis reikalų patikėtinis ir jo pareikalauta nedelsiant paleisti visus lėktuvo keleivius ir įgulą.

Lietuvos Respublikos premjerė reikalauja iš Baltarusijos nedelsiant paleisti visus Minske sulaikytus keleivius ir įgulą.

„Visų keleivių ir įgulos saugumui buvo sukeltas pavojus. Reikalaujame nedelsiant lėktuvui ir jo keleiviams leisti išskristi į Vilnių“, – sakė premjerė Ingrida Šimonytė.

Tokio atvejo nėra buvę

Aviacijos ekspertas Simonas Bartkus portalui LRT.lt teigė, kad nepamena tokio atvejo Europoje, jog kuri nors valstybė nutupdo komercinį skrydį dėl savo tikslų.

Pasak jo, lėktuvų eismą ore reglamentuoja tam tikros taisyklės.

„Kai lėktuvai skrenda virš kurios nors valstybės oro erdvės, pilotai paklūsta tos šalies oro erdvės valdytojų nurodymams. <...> Jei mūsų turima informacija yra teisinga, tai ši situacija yra nerimą keliantis signalas“, – skelbia LRT.lt.

Anot S. Bartkaus, lėktuvui priartėjus prie kurios nors šalies, įgula susisiekia su jo oro erdvės valdytojais, kurie duoda nurodymus, kokiu maršrutu skristi. Paprastai bendravimas yra gana formalus, tačiau jei pasitaiko techninių problemų ar keleiviai pasijunta blogai, patys pilotai prašo leidimo leistis toje valstybėje. Šiuo atveju, anot eksperto, panašu, kad sprendimas nutupdyti lėktuvą buvo iš Baltarusijos pusės, teigė S. Bartkus LRT.lt.

Baltarusija nurodė leistis

Kaip komentavo skrydžių bendrovė „Ryanair“, nurodymą leistis artimiausiame oro uoste, Minske, orlaivio įgula gavo iš Baltarusijos. Apie tai savo „Twitter“ paskyroje pranešė „Radio France internationale“ (RFI) dirbantis žurnalistas Andreï Vaitovich, pasidalinęs ir nuotrauka iš aviacijos bendrovės atsiųsto laiško.

„Lėktuvo įgula gavo pranešimą iš Baltarusijos oro erdvės tarnybos apie potencialią saugumo grėsmę lėktuvo salone ir jai buvo nurodyta nukreipti skrydį į artimiausią oro uostą - Minską. <...> Nebuvo aptikta nieko neįprasto“, - teigė „Ryanair“.

Voici la réaction de @Ryanair concernant le vol #FR4978, qui confirme l’implication des autorités du #Bélarus dans le déroutement de l’avion. pic.twitter.com/z7HbPtDXjc — Andreï VAITOVICH (@andreivaitovich) May 23, 2021

Sodina į lėktuvą

„Pagaliau visus baigia patikrinti, dalis jau esame lėktuve. Tikimės, kad viskas toliau vyks sklandžiai. Skrydis numatytas į Vilnių“, - DELFI pranešė vienas keleivių.

Kaip skelbia „Ryanair“, lėktuvas turėtų pakilti į orą Baltarusijos laiku apie 19 valandą. Tiesa, Vilniaus oro uosto atstovai tikina, kad kol kas situacija nėra aiški, todėl pasakyti, kada lėktuvas nusileis Vilniuje, jie negali.





Kaip praneša DELFI skaitytojai, ir Vilniaus oro uose, ir prie Baltarusijos ambasados renkasi protestuotojai, rankose laikantys plakatus su palaikymo žodžiais Romanui Protasevičiui. Ambasados pastatą saugo policijos pareigūnai, čia susirinkę protestuotojai skanduoja, dainuoja ir kitaip reiškia palaikymą Baltarusijos opozicijai po šiandienos įvykių.

Į Lietuvą prieš mėnesį atvykusios Olga su dukra Irina sakė, kad atvyko čia palaikyti Romano Protasevičiaus. Jos sakė norinčios atkreipti dėmesį, kad tokių žmonių, kuriems gresia pavojus, Baltarusijoje tūkstančiai. Jos pačios kol kas bijo grįžti į Baltarusiją, bet sakė būtinai tai padarys.

Saugus nebėra niekas

Spaudos konferenciją sekmadienio vakarą Vilniuje surengusi Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja akcentavo, kad dabar nėra saugus nė vienas virš Baltarusijos skrendantis žmogus.

S. Cichanouskaja pasakojo, kad dar prieš savaitę analogišku reisu skrido pati ir Graikijoje matėsi drauge su R. Protasevičium, kur jis fotografavo opozicijos darbinį susitikimą.

„O štai po savaitės Baltarusijos režimas užgrobė visą keleivinį lėktuvą, kad jį sulaikytų“, – kalbėjo moteris, pabrėžusi, kad šiuo metu R. Protasevičiaus gyvybei gresia pavojus.

S. Cichanouskaja sakė, kad paprašė Tarptautinės aviacijos asociacijos paprašė imtis tyrimo ir išsiaiškinti, kodėl ir kaip buvo nuleistas keleivinis lėktuvas.

„Lėktuvo nutupdymas prievarta rodo nebaudžiamumą. Panašu, kad nė vienam pasaulio žmogui, kuris skrenda virš Baltarusijos, tą daryti nėra saugu. Juk Aliaksandras Lukašenka šiandien pademonstravo kaip gali karinę techniką panaudoti prieš taikius žmones ir taikias Europos šalis tam, kad susidorotų su vienu vieninteliu žmogumi. Romano Protasevičiaus vietoje gali būti bet kuris“, – tikino S. Cichanouskaja.

Pasak Baltarusijos lyderės, tokia karinė technika, kaip MiG-29 naikintuvas, nėra į orą keliami šiaip sau. Jos žiniomis, kompanijos „Ryanair“ orlaivis jau buvo prie Lietuvos sienos, iki Vilniaus jam buvo arčiau nei iki Minsko, tačiau įgula privalėjo paklusti Baltarusijos oro erdvės valdytojų reikalavimams.

„Darysime viską, kad tyrimas prasidėtų kuo greičiau. Taip pat kreipėmės į „Ryanair“, nes labai svarbu, kad visi orlaivio įgulos pokalbiai ir bendravimas su oro erdvės dispečeriais Minske būtų publikuota. Nes mūsų neapleidžia įtarimas, kad tai specialiųjų tarnybų operacija siekiant sulaikyti nepriklausomą žurnalistą“, – sakė Baltarusijos opozicijos atstovai.



Seimas rengs neeilinius posėdžius

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen paskelbė, kad pirmadienį dėl šios situacijos Seime rengiami neeiliniai komitetų, atsakingų už užsienio politiką ir saugumą, posėdžiai.

Siūlo uždaryti Europos oro erdvę

Parlamentaras Saulius Skvernelis sekmadienio vakarą įvykius Baltarusijoje ir prievartinį orlaivio nutupdymą pavadino terorizmo ataka. Pasak jo, atsako neabejotinai reikia. Seimo narys pasiūlė uždaryti Europos oro erdvę Baltarusijos skydžių bendrovei „Belavia“.

Reaguoja tarptautinė bendruomenė

Vokietijos federalinio užsienio reikalų biuro valstybės sekretorius Miguelis Bergeris reikalauja iš Baltarusijos nedelsiant paaiškinti situaciją.

„Mums reikia nedelsiant paaiškinimo iš Baltarusijos vyriausybės dėl „Ryanair“ skrydžio ES nukreipimo į Minską ir galimo žurnalisto sulaikymo“, - twitteryje rašė Vokietijos pareigūnas.

Amerikiečių politologas ir autorius Ianas Bremmeris rašo, kad turi reaguoti NATO.

„Baltarusija yra kriminalinis režimas. Reikia NATO atsako“, - twitteryje rašė I. Bremmeris.

„Iš viso skrydyje buvo 171 keleiviai. Mes turime informacijos apie 149 keleivius. Tarp jų buvo vienas Austrijos, vienas – Bulgarijos, vienas – Kipro, trys – Vokietijos, vienas – Ispanijos, devyni – Prancūzijos, du – Sakartvelo, vienuolika – Graikijos, 94 – Lietuvos, du – Latvijos, keturi – Lenkijos, penki – Rumunijos, keturi – Baltarusijos, du – Sirijos ir vienas Nigerijos pilietis. Visi 171 turi būti nedelsiant paleisti“, - twitteryje rašė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Prancūzijos Europos ir Užsienio reikalų ministras Jeanas Yves LeDrianas sako, kad visiems keleiviams turi būti nedelsiant sudaryta galimybė palikti Baltarusiją.

„Baltarusijos valdžios atstovų įvykdytas „Ryanair“ skrydžio nukreipimas yra nepriimtinas. Tvirtas atsakas ir europiečių vienybė yra esminis dalykas. Visiems skrydžio keleiviams, tarp jų ir Baltarusijos opozicionieriams, turi būti nedelsiant suteikta teisė palikti Baltarusiją“, - tviteryje rašė J. Y. LeDrianas.

Savo nuomonės netruko pareikšti ir Kremliaus propagandistai. RT vyriausioji redaktorė Margarita Simonyan patweetino taip:

„Niekada nemaniau, kad aš nors kažkuo tai pavydėsiu Baltarusijai. Bet dabar kažkaip pavydžiu. Batka pasirodė gražiai“.

Vokietija: Minskas privalo „nedelsiant paaiškinti“ padėtį

Berlynas, gegužės 23 d. (AFP-BNS). Baltarusija privalo „nedelsiant“ paaiškinti opozicijos aktyvisto Ramano Pratasevičiaus numanomą sulaikymą, kai lėktuvas, kuriuo jis skrido, sekmadienį buvo neplanuotai nutupdytas Minske, pranešė vienas aukšto rango Vokietijos užsienio ministerijos pareigūnas.

„Mums reikalingas nedelsiamas Baltarusijos vyriausybės paaiškinimas dėl [oro bendrovės] „RyanAir“ reiso Europos Sąjungos viduje nukreipimo į Minską ir numanomo žurnalisto sulaikymą“, – per „Twitter“ parašė Vokietijos URM valstybės sekretorius Miguelis Bergeris.

Minsko oro uoste sekmadienį nutupdytas bendrovės „RyanAir“ lėktuvas, skridęs iš Atėnų į Vilnių. Priartėjęs prie Lietuvos oro erdvės, jis buvo priverstas pasukti į Baltarusijos sostinę.

Pasak Lietuvos prezidento vyriausiosios patarėjos užsienio politikai Astos Skaisgirytės, tam panaudoti du Baltarusijos karo orlaiviai – naikintuvas MiG-29 ir sraigtasparnis Mi-24.

Šiuo lėktuvu skrido Baltarusijos opozicijos aktyvistas ir blogeris, informacinio kanalo „Nexta“ įkūrėjas ir vyriausiasis redaktorius Romanas Protasevičius. Lėktuvui nusileidus Minske, jis sulaikytas.

Lenkija ragina įvesti sankcijas

Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis kviečia jau pirmadienį Europos lyderius diskutuoti apie sankcijas Baltarusijai.

„Paprašiau Europos Vadovų Tarybos (EVT) prezidento išplėsti rytojaus EVT darbotvarkę ir diskutuoti apie neatidėliotinas sankcijas prieš A. Lukašenkos režimą. Civilinio lėktuvo pagrobimas yra precendento neturintis valstybinio terorizmo aktas. Tai negali būti nenubausta“, - tvytino M. Morawieckis.

Sutapimais niekas nebetiki

Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas komentuodamas situaciją pabrėžė, kad sutapimais niekas nebetiki.

„Keleiviai jau kelias valandas kaip įkaitai Minske. Lietuva imasi visų priemonių jiems sugrąžinti į Lietuvą. Tačiau akivaizdu, kad Minsko režimo pasinaudota tarptautiniu protokolu gavus pranešimą apie menamą bombą ir "sutvarkyti reikalai" su opozicijos veikėju. O sutapimais niekas jau seniai netiki, tad klausimų kyla labai daug. Ieškome atsakymų“, - komentavo jis.

Europa reikalauja paaiškinimo

Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen komentuodama kilusį tarptautinį skandalą pabrėžė, kad toks Baltarusijos elgesys yra absoliučiai nepriimtinas.

„Visi keleiviai privalo galėti nedelsiant tęsti kelionę į Vilnių, o jų saugumas turi būti užtikrintas. Bet koks tarptautinių oro transporto taisyklių pažeidimas privalo turėti pasekmes“, - skelbė ji savo „Twitter“ paskyroje.

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.

ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.

Any violation of international air transport rules must bear consequences.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021





Davidas Sassoli, Europos Parlamento pirmininkas, savo „Twitter“ paskyroje skelbė, kad tikisi skubių paaiškinimų iš Baltarusijos režimo, o sulaikytasis Romanas Protasevičius privalo būti skubiai paleistas.

Be to, visi 171 orlaivio keleiviai privalo galėti tęsti savo kelionę į Vilnių.



Closely following reports of forced landing of a Ryanair flight in Minsk and the alleged arrest of activist and journalist Roman Protasevich.

We need immediate explanations, and he must be released.

All 171 passengers and the flight need to be released without delay.

— David Sassoli (@EP_President) May 23, 2021





NATO reikalauja tyrimo

NATO sekmadienį pareikalavo atlikti tarptautinį tyrimą dėl incidento Baltarusijoje, kai iš Atėnų į Vilnių skridęs keleivinis lėktuvas buvo priverstas nusileisti Minske ir buvo sulaikytas vienas iš keleivių – ieškomas baltarusių opozicijos veikėjas Ramanas Pratasevičius.

„Atidžiai stebime į Vilnių skridusio [lėktuvo] priverstinį nutupdymą #Baltarusijoje ir pranešimus apie opozicijos veikėjo Ramano Pratasevičiaus sulaikymą, – per „Twitter“ parašė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas. – Tai rimtas ir pavojingas incidentas, reikalaujantis tarptautinio tyrimo.“

„Baltarusija privalo užtikrinti įgulos ir visų keleivių saugų grįžimą“, – pridūrė jis.

Veiksmai Baltarusijoje prieštarauja tarptautinei teisei

Iš Atėnų į Vilnių skridusio oro bendrovės „RyanAir“ lėktuvo, kuriame buvo baltarusių opoziciją remiančio platformos „Telegram“ kanalo "Nexta" buvęs vyriausiasis redaktorius Ramanas Pratasevičius, priverstinis nutupdymas Minske prieštarauja tarptautinei teisei, sekmadienį pareiškė Latvijos ministras pirmininkas Edgaras Rinkevičius.

„Tai visiškai nepriimtina. Lėktuvas ir visi jo keleiviai privalo būti tučtuojau paleisti; jie privalo toliau vykti į savo kelionės tikslą. Tarptautinis atsakas privalo būti stiprus ir veiksmingas“, – per „Twitter“ parašė latvių premjeras.

E. Rinkevičius pridūrė, kad Užsienio reikalų ministerija šiuo metu renka informaciją apie tuo reisu galėjusius skristi Latvijos piliečius.

„Prireikus pasiūlysime jiems paramą“, – pabrėžė premjeras.

Patvirtino sulaikymą

S. Cichanouskajos štabas jau pranešė apie įvykį „Ryanair“ biurui ir Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai (ICAO), reikalaudami pradėti tyrimą dėl įvykio ir imtis priemonių – iki Baltarusijos pašalinimo iš ICAO.

„Nuo šiandien nė vienas žmogus, skrendantis virš Baltarusijos, negali būti tikras dėl savo saugumo. Juk režimas piktnaudžiauja aviacijos taisyklėmis, kad pagrobtų tuos, kas galvoja kitaip“, – sako S. Cichanouskaja.

Jos patarėjas F. Viačiorka BNS sekmadienį patvirtino, kad Minske nutupdytame lėktuve skridęs R. Protasevičius jau yra sulaikytas.

„Tai yra šokas, tai yra siaubas. Lėktuvas, skirdęs iš Atėnų į Vilnių, buvo užgrobtas pakėlus naikintuvą MiG -29“, – sekmadienį sakė F. Viačiorka.

Anot S. Cichanouskajos, R. Protasevičius anksčiau dirbo fotografu Baltarusijos žiniasklaidoje, buvo Vaclavo Havelo žurnalistikos programos narys, o 2019 turėjo palikti Baltarusiją dėl darbo su „Nexta“ informaciniu kanalu.

Jis vėliau aktyviai rašė apie 2020-ųjų Baltarusijos prezidento rinkimus ir po to vykusius protestus, dėl ko režimas jo atžvilgiu sukurpė keletą bylų, o KGB įrašė jį į teroristų sąrašus.

Kanalas „Nexta“, jo komandai dirbant iš užsienio, yra vienas pagrindinių nepriklausomų informacinių kanalų, nušviečiančių protestus prieš Vakarų nepripažįstamo Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimą.

Iš Atėnų į Vilnių sekmadienį 120 keleivių skraidinęs „Ryanair“ kompanijos keleivinis lėktuvas iš Atėnų Vilniuje turėjo nusileisti 13 val.

Skrydžių stebėjimo platformoje „Flightradar“ matyti, kad lėktuvas jau buvo priartėjęs prie Lietuvos sienos ir staiga pasuko į Baltarusijos sostinę Minske, kur ir nusileido.

Lietuvos oro uostų komunikacijos projektų vadovė Lina Beišinė informavo BNS, kad lėktuvas pasuko į Minską dėl konflikto tarp keleivių ir įgulos narių. Tačiau detalesnės informacijos Lietuvos oro uostai sekmadienio popietę iš Baltarusijos tarnybų nebuvo gavę.

Minsko oro uosto spaudos tarnyba naujienų agentūrai „Interfax“ nurodė, kad lėktuvas Minske turėjo leistis dėl pranešimo apie padėtą bombą, orlaivį tikrino išminuotojai.

Tuo metu Lietuvos oro uostų atstovė teigė, kad informacijos apie pranešimą dėl bombos kol kas neturima.

Gabrielius Landsbergis: nerimą keliančios žinios

„Nerimą keliančios žinios apie priverstinį tarptautinio skrydžio iš Atėnų į Vilnių nutupdymą Minske. Su tarptautiniais partneriais dirbame, kad užtikrintume saugų visų keliavusiųjų grįžimą į Vilnių“, – sekmadienį savo feisbuko paskyroje rašo užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Linas Linkevičius: būtina reaguoti į šį incidentą nedelsiant

Buvęs užsienio reikalų ministras, ambasadorius ypatingiems pavedimamsLinas Linkevičius savo „Twitter“ paskyroje teigė, kad būtina reaguoti į šį incidentą nedelsiant.

„Visa ši neapgalvota ir neteisėta Baltarusijos režimo specialiųjų tarnybų „operacija“ nusipelno stipraus atsako, o ne tik pasmerkimo. Negalima naudotis režimo nusikaltėlių kontroliuojama oro erdve“, – rašo jis.

It just turned out that Pratasevich was detained at #Minsk airport. All this reckless and lawless ‘operation’ by 🇧🇾 special services deserves strong response, not just condemnation. One can’t use airspace controlled by regime criminals. https://t.co/j30liwxT1A — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) May 23, 2021

Lėktuvą užgrobė kaip Somalio piratai

Aliaksandro Lukašenkos režimo tarnybos užgrobė iš Atėnų į Vilnių skridusį lėktuvą kaip Somalio piratai, pakeldami karinį naikintuvą ir pažeisdami visas įmanomas tarptautinės aviacijos taisykles, sako Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos patarėjas Franakas Viačiorka.

„Baltarusijos žurnalistas Romanas Protasevičius skrido iš Atėnų į Vilnių tuo pačiu reisu, kaip kad prieš savaitę skrido ir pati S. Cichanouskaja,“ – BNS įvykio detales sekmadienį pasakojo F. Viačiorka.

Anot jo, jei S. Cichanouskaja irgi būtų buvusi lėktuve sekmadienį, taip pat būtų sulaikyta.

„Jie pakėlė karinį naikintuvą MiG-29, Baltarusijos dispečeris nurodė laineriui pakeisti kryptį ir skristi į Minsko oro uostą neva dėl kažkokios kilusios užminavimo grėsmės. Tuomet Minske buvo vykdoma pakartotinė keleivių patikra, tikrinamas laineris ir keleiviams išeinant iš lėktuvo R. Protasevičius buvo sulaikytas“, – sakė F. Viačiorka.

Anot jo, „Nexta“ ir daugelio kitų nepriklausomų baltarusiškų informacinių kanalų redaktorių žurnalistą R. Protasevičių Minske sulaikė kriminalinė policija.

Anot F. Vaičiorkos, pakėlus karinį naikintuvą perimant keleivinį lėktuvą buvo pažeistos visos įmanomos tarptautinės civilinės aviacijos taisyklės ir procedūros.

„Jie kaip Somalio piratai užgrobė lėktuvą“, – sakė opozicijos lyderės patarėjas.

Baltarusijos žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad sprendimą dėl „Ryanair“ lėktuvo nutupdymo Minske priėmė asmeniškai Aliaksandras Lukašenka.

Naujienų agentūra „Intrefax“ šią informaciją sekmadienį paskelbė remdamasi vieno iš Baltarusijos telegram-kanalų šaltiniais A. Lukašenkos spaudos tarnyboje. Agentūra taip pat nurodo, kad A. Lukašenkos pavedimu keleivinio lėktuvo lydėjimui buvo pakeltas naikintuvas MiG-29. Jis šiuo metu laukia, kol bus baigtis būtinos patikros procedūros ir turėtų lydėti šį keleivinį lėktuvą iki Lietuvos sienos.

Pranešė skaitytojai

„Delfi“ redakcija sekmadienį gavo skaitytojo Lino laišką, kuriame teigiama, kad į Vilnių iš Atėnų skridęs „Ryanair“ lėktuvas buvo nutupdytas Minske, o keleiviams įgula esą nieko neaiškina, tik liepia „sėdėti ir laukti“. Skaitytojas paminėjo, kad lėktuvu iš Atėnų namo skrenda jo žmona ir dukra.

„Delfi“ susisiekė su Tarptautinio Lietuvos oro uosto komunikacijos skyriaus vadove Lina Beišine. Ji patvirtino, kad lėktuvas iš Atėnų 13 valandą turėjo nusileisti Vilniuje, tačiau įgula priėmė sprendimą tupdyti lėktuvą Minske.

Skrydžių stebėjimo platformoje „Flightradar“ matyti, kad lėktuvas jau buvo priartėjęs prie Lietuvos sienos ir staiga pasuko į Baltarusijos sostinę.

„Kiek žinau, įvyko konfliktas tarp įgulos ir keleivio. Šiuo metu lėktuvas yra sėkmingai nutūpęs. Kitos oficialios informacijos mes neturime“, – „Delfi“ sakė L. Beišinė.

Pašnekovė paminėjo, kad kol kas neturi žinių, kada ir kaip lėktuvo keleiviai pasieks Lietuvą. Informacijos iš Minsko dar laukiama.

L. Beišinė informavo BNS, kad lėktuvas pasuko į Minską dėl konflikto tarp keleivių ir įgulos narių, lėktuve buvo 120 keleivių.

Naujienų portalo „Belsat“ „Twitter“ paskyroje rašoma apie galimą sprogmenį.

Інфармацыя пра мінаванне самалёта не пацвердзілася

Аднак самалёт пакуль не працягвае палёту ў Вільню.

Крыніца: @nashaniva pic.twitter.com/NIhrStzpGY

— Белсат TV (@Belsat_TV) May 23, 2021





Vytautė Šmaižytė, Užsienio reikalų ministro atstovė spaudai sako, kad šiuo metu dirbama su ambasada. Oficialios informcijos, dėl ko tiksliai lėktuvui teko leistis Minske, nėra pateikta.

„Žinome patį faktą, dirbame su Ambasada ir kai tik turėsime aiškią informaciją – ją paskelbsime“,– patikino V. Šmaižytė.

BNS žiniomis, šiuo lėktuvu skrido ir Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos štabo narys, informacinio projekto „Nexta“ įkūrėjas ir vyriausiasis redaktorius Romanas Protasevičius.

Minsko oro uosto spaudos tarnyba naujienų agentūrai „Interfax“ nurodė, kad lėktuvas Minske turėjo leistis dėl pranešimo apie padėtą bombą, šiuo metu orlaivį tikrina išminuotojai.

Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos patarėjas Franakas Viacorka savo Twitter paskyroje rašo, kad lėktuvas, kuris skrido iš Atėnų į Vilnių, pakeitė kryptį ir buvo nukreiptas į Minksą galimai dėl juo skridusio garsaus baltarusių žurnalisto Romano Protasevičiaus. Baltarusijoje jam gresia mirties bausmė.

BREAKING! The regime landed @Ryanair plane, which was flying from Athens to Vilnius,in order to arrest the famous Belarusian journalist Roman Protasevich. In Belarus, he faces the death penalty. Belarus has seized a plane,put passengers in danger, in order to repress an opponent pic.twitter.com/TEv22to5XM — Franak Viačorka (@franakviacorka) May 23, 2021



Susisiekus su į redakciją laišką parašiusiu skaitytoju, šis papasakojo, kad susirašinėja su artimaisiais, esančiais lėktuve. Jų duomenimis, keleiviai aptarnaujančio personalo buvo informuoti, kad neturi teisės žmonėms sakyti, kas vyksta.

Vėliau Delfi skaitytojas atsiuntė kelias fotografijas ir pridėjo, kad keleiviai laipinami iš lėktuvo, jų daiktai čia pat apuostomi šunų, aplink stovi kareiviai su liemenėmis ir šalmais, lėktuvo varikliai vis dar neišjungti.