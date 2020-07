Į mitingą, skirtą paminėti trisdešimtąsias kaimyninės šalies nepriklausomybės nuo Sovietų Sąjungos metines, susirinko per 100 žmonių, daugiausia – jaunimas.

Mitingo dalyviai laikė Baltarusijos istorines vėliavas, politinių kalinių portretus, plakatus su angliškais užrašais „Freedom for political prisoners in Belarus“ (liet. „Laisvė Baltarusijos politiniams kaliniams“), „Stop political repressions in Belarus“ (liet. „Stop politinėms represijoms Baltarusijoje“).

Sostinės Vinco Kudirkos aikštėje surengtame mitinge dalyvavo ir europarlamentaras konservatorius Andrius Kubilius, Seimo narė Ingrida Šimonytė, Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen, „valstietis“ Tomas Tomilinas.

Vėliau mitingo dalyviai susijungė į gyvą žmonių grandinę, simboliškai pratęsiant Baltijos kelią iki Baltarusijos.

Politikų ir visuomenininkų kalbas lydėjo šūkiai „žive Belarus“ (liet. „Tegyvuoja Baltarusija“)

„Tai, ką daro (A. Lukašenkos – BNS) režimas, yra visiškai netoleruotina. Politiniai kaliniai turi būti nedelsiant paleisti. Mes to reikalaujame, reikalausime garsiai ir Europos Parlamente“, – susirinkusiems žmonėms kalbėjo europarlamentaras A. Kubilius.

Mitinge dalyvavęs Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) dėstytojas Vytis Jurkonis sako, kad pirmadienį surengtas mitingas yra „simbolinis rankos ištiesimas Baltarusijai“.

„Tai yra simbolinis rankos ištiesimas, nuo Talino, Rygos, Vilniaus, į Minską. Pasakymas, kad mes su jumis. Kartu čia reikia didinti tą sąmoningumą ir jautrumą tam, kad apie Baltarusiją kalbėdami nekalbėtume vien per geopolitinę prizmę, ar vien tik per Lukašenkos opozicijos prizmę“, – BNS sakė V. Jurkonis.

Mitinge taip pat skambėjo kritika Lietuvos pašonėje statomai Astravo atominei elektrinei.

V. Jurkonis: tvyro režimo pabaigos nuojauta

V. Jurkonis sako, kad per artėjančių prezidento rinkimų Baltarusijoje kampaniją kaip niekada tvyro nuojauta, kad A. Lukašenkos režimas artėja prie pabaigos.

Anot jo, gyventojų tarpe jaučiama didesnė energija, be to, A. Lukašenkai iššūkį meta neįprasta opozicija.

„Pasipiktinimas didesnis, energijos daugiau. Ir supratimas, kad šito režimo laikas baigiasi, jis dramatiškai artėja. Tą supranta tiek valdžia, tiek ir žmonės, tik žmonės nori to greičiau, priešingai nei valdžia“, – sakė TSPMI lektorius.

„Rinkimų paveikslas yra šiek tiek kitoks dėl to, kad yra pakankamai neįprastas moterų trio iš neįprastos opozicijos. Dėl to viskas atrodo šiek tiek kitaip, šviežiau, energingiau, naujau“, – pridūrė jis.

Mitinge Vilniuje dalyvavęs 26-erių Hlebas sako į Lietuvą atvykęs prieš dvejus metus. Jis vylėsi, kad A. Lukašenkos valdymo laikotarpis eina į pabaigą.

„Aš labai tikiuosi, kad tai pasibaigs greitai. Aš padarysiu viską, ką galiu, kad šis režimas pasibaigtų. Tačiau vienintelis dalykas, kurį galiu tikrai pasakyti – mes turime tęsti šią kelionę. Turime toliau remti žmones Baltarusijoje, daryti tai, ką galime padaryti, kad pabaigos diena vis labiau artėtų“, – BNS sakė IT srityje dirbantis vyras.

78-erių Kęstutis Mickevičius, kurio žmona yra iš Baltarusijos, sako, kad dėl situacijos Baltarusijoje nerimauja visa šeima.

„Kažkada sirgome dėl Lenkijos, paskui – dėl Rusijos, sergam dėl Ukrainos ir šiai dienai. Visa šeima nerimaujame ir palaikome, kiek kas galėdami“, – BNS sakė K. Mickevičius.

„Labai laukiame, kad visgi gal ateis šventė ir į Baltarusiją“ – pridūrė jis.

Mato paraleles su Lietuva

BNS kalbinti mitingo dalyviai sako, kad tai, kas šiuo metu vyksta Baltarusijoje, primena įvykius Lietuvoje, griūvant Sovietų Sąjungai.

Vilnietis K. Mickevčius sakė besidžiaugiąs, kad į mitingus tiek Baltarusijoje, tiek Lietuvoje renkasi jauni žmonės.

„Laikai tokie pat, kaip būdavo Sąjūdžio mitingai Vingio parke, tai dabar tas pats vyksta ten (...). Tūkstančiai žmonių ir matome publiką – kokiais šviesiais veidais žmonės ateina“, – teigė jis.

Baltarusijos lietuvis, 23-ių studentas Tomas Valkauskas, kurio šeima šiuo metu yra Baltarusijoje, sako, kad pagrindinė emocija, kylanti stebint protestus Baltarusijoje, yra pyktis.

„Žmonės, kurie yra Baltarusijos valdžioje, mano, kad yra kažkokie Dievai, kurie gali daryti ką nori. Tai yra banditinis režimas, kuris viską bando nuspausti, uždaryti, sukapoti, nužudyti – nežinau, ką jie dar galvoja daryti“, – BNS sakė T. Valkauskas.

Tuo metu Hlebas pabrėžė, kad tokios palaikymo akcijos Lietuvoje baltarusiams yra labai svarbios.

„Tai labai svarbu Baltarusijai, nes mes turime daug bendros istorijos. Žmonės Baltarusijoje palaiko lietuvius. Visi mano draugai Baltarusijoje mėgsta Lietuvą“, – teigė jis.

Mitingo dalyviai išreiškė viltį, kad pokyčiai Baltarusijoje artėja ir šalis išsilaisvins iš A. Lukašenkos režimo.

„Tai yra mano viso gyvenimo tikslas, kad Baltarusija būtų laisva, demokratiška valstybė“, – teigė T. Valkauskas.

Tūkstančiai sulaikymų

Baltarusijoje nuo prezidento rinkimų kampanijos pradžios buvo sulaikyta per 1,1 tūkst. žmonių, kas trečiam iš jų buvo skirtos baudos, o kas šeštam – administracinis areštas, šį mėnesį skelbė Baltarusijos žmogaus teisių organizacija„Viasna“.

Liepą Centrinė rinkimų komisija atsisakė įregistruoti du svarbius opozicijos kandidatus į prezidento postą – V. Babaryką ir Valerijų Cepkalą, argumentuodama taisyklių pažeidimais.

Baltarusijos prezidento rinkimai vyks rugpjūčio 9-ąją. Per juos dabartinis autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka, vadovaujantis šaliai nuo 1994 metų, sieks būti perrinktas šeštai kadencijai ir varžysis su keturiais kandidatais.

Be A. Lukašenkos, kandidatais yra įregistruota buvusi parlamento narė Ana Kanopackaja, „Baltarusijos socialdemokratų Hramados“ pirmininkas Sergejus Čerečenis, visuomeninio susivienijimo „Sakyk tiesą“ pirmininkas Andrejus Dmitrijevas ir viena opozicijos atstovė – populiaraus tinklaraštininko Sergejaus Tichanovskio žmona Svetlana Tichanovskaja.

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO), tarptautinė rinkimų ir karų stebėtoja, nuo 1995 metų nė vienų Baltarusijoje įvykusių rinkimų nėra pripažinusi laisvais ir sąžiningais.