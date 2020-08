Baltarusijos atsakas: Lietuvai įteikė notą

Protesto nota pirmadienį įteikta Lietuvos ambasadoriui Minske Andriui Pulokui, informavo Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Anatolijus Glazas.

Pasak jo, sekmadienį iš Lietuvos teritorijos paleistas „skraidantis objektas“, kuris kirto sieną ir įskrido į Baltarusijos teritoriją tris kilometrus.

„Baltarusija vertina šį faktą kaip planuotą provokaciją ir tikisi, kad incidentas bus tinkamai ištirtas Vilniuje ir kad bus imtasi priemonių, jog panašūs atvejai ateityje nepasikartotų“, – teigė A. Glazas.

Baltarusijos gynybos ministerija anksčiau pranešė sekmadienį užfiksavusi „bandymą pažeisti oro erdvę“ ir „provokaciją“, Lietuvoje vykstant akcijai „Laisvės kelias“, skirtai solidarumui su kaimyninės šalies opozicija pademonstruoti.

Baltarusių valstybinė naujienų agentūra BelTa citavo Gynybos ministerijos pranešimą, kad apie 19 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku buvo „užkirstas kelias provokacijai“ prie abiejų valstybių sienos ties Voukauščynos kaimu Ašmenos rajone.

#Belarus. I feared the video of military helicopters stopping Lithuanian balloons would not be released. But here you go, the Belarusian Defence Ministry published it indeed. Earlier,it claimed it used Mi-24 military helicopters to stop 8 air balloons “with anti-state slogans” pic.twitter.com/kc54dstqe1