Baltarusijoje sulaikytam Ignui Jomantui kalėjimas gresia ir Lietuvoje: jau kreipėsi į teismą

Dar 2022 m. už mokesčių slėpimą jam buvo skirtas lygtinis 1 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimas, bausmės vykdymą atidedant dvejiems metams. Per šį laikotarpį klaipėdietis turėjo laikytis įstatymų, kitaip atsidurs kalėjime.

I. Jomantą prižiūrinti probacijos tarnyba jau kartą prašė realiai pasodinti jį į kalėjimą, nes vyras įkliuvo girtas prie vairo, važinėjo be vairuotojo pažymėjimo, nusispjovė į reikalavimą sudalyvauti elgesio pataisos programoje, be to, jo atžvilgiu pradėtas naujas ikiteisminis tyrimas dėl stambaus sukčiavimo ir kitų nusikaltimų.