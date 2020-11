Apie tai Eltą informavo Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Psichikos sveikatos skyriaus patarėja Edita Bishop.

„Skambučių skaičius per dieną labai skiriasi. Daugiausiai skambučių sulaukta karantino metu – apie 80 skambučių per dieną. Pasibaigus karantinui ir vasarą skambučių skaičius į emocinės paramos liniją sumažėjo iki apie 20 skambučių per dieną. Šiuo metu skaičius vėl auga, pavyzdžiui, savaitę po rinkimų buvo sulaukta apie 50–70 skambučių per dieną“, – pažymima SAM atstovės atsakyme Eltai.

Paskambinę numeriu 1809, gyventojai, pasak E. Bishop, gali pasirinkti, su kuria emocinės paramos linija nori kalbėtis: Vilties linija, Pagalbos moterims linija, Jaunimo linija, Vaikų linija ar senjorams skirta „Sidabrine linija“. Šiose linijose emocinę paramą teikia specialiai tam paruošti savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai.

„Karantino laikotarpiu „Vilties linijoje“ dirbo ir psichikos sveiktos centrų medicinos psichologai, kurie pasibaigus karantinui grįžo prie įprastų konsultacijų psichikos sveikatos centruose. Šiuo metu emocinės paramos linijos dėl papildomos administracinės naštos duomenų apie skambučių tematiką neteikia. Anksčiau dažniausiai (skambinantieji – ELTA) kreipdavosi dėl vienišumo jausmo, tarpusavio santykių, depresijos požymių, nerimo“, – pažymima SAM Psichikos sveikatos skyriaus patarėjos atsakyme.

E. Bishop teigimu, vieningos emocinės pagalbos linijos steigimas pasiteisino.

„Jei bent vienam žmogui pokalbis emocinės paramos linija padėjo pasijusti geriau ar apsaugojo nuo galimos savižudybės, liniją įsteigti buvo verta. Nuoširdžiai dėkojame visiems emocinės paramos linijų darbuotojams už jų pastangas pagerinti Lietuvos gyventojų emocinę būklę“, – priduriama laiške Eltai.