„Jeigu čia tik tokia auka, aš galiu kokius 200 eurų į specialų fondą kas mėnesį pervesti, kad tiktai oligarchai, kurie deformuoja valstybę, gautų tinkamą atpildą“ , – BNS sakė V. Bakas. Vilniaus miesto apylinkės teismas baudą paskyrė lapkričio 23 dieną. Ši bauda V. Bakui skirta, nes jis nepaisė teismo draudimo koncerną „MG Baltic“ vadinti „organizuota nusikalstama grupe“ ir kaltinimų padarius 500 mln. eurų žalą. Tokie nurodymai vadinami laikinosiomis apsaugos priemonėmis, kol neišnagrinėtas „MG Baltic“ ieškinys. Juo koncernas prašo V. Bako teiginius pripažinti neatitinkančiais tikrovės ir pažeidžiančiais dalykinę reputaciją. V. Bakas vadovavo parlamentiniam tyrimui, kuris paskelbė, kad „MG Baltic“ veikla kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Koncernas tyrimą pavadino politiniu farsu.

