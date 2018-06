Parlamentaro teigimu, naujas tyrimas būtų beprasmiškas ir tik sukeltų politinį chaosą. V. Bako teigimu, Seimas turėtų susitelkti į jau atlikto parlamentinio tyrimo rekomendacijų įgyvendinimą. „Neapibrėžti tyrimai, kerštai veda į niekur. Jeigu frakcijos lyderis toliau taip elgsis, aš tikrai nematau galimybių dirbti toje frakcijoje“, – BNS penktadienį sakė V. Bakas. Jis teigė kol kas negalvojantis apie galimos naujos frakcijos kūrimą, nes dar tiki, kad R. Karbauskis pakeis savo poziciją. „Kad neturėtume daugiau tokių oligarchinių darinių ir sandorių, turime progą išsivalyti ir priimti antikorupcinius įstatymus, kurie kirstų per turtą tokių žmonių, kurie praturtėjo mūsų visų sąskaita“, – kalbėjo V. Bakas. „Jeigu mes dabar įsivelsime į beprasmiškus tyrimus, sujauksime politinę sistemą, yra norų tirti prezidentės veiklą, aš tą girdėjau – tai mes sujauksime taip politinę sistemą per tą laikotarpį, kad išvis jokių sprendimų nepriimsime, o plos katučių tie patys koncernai“, – teigė Seimo narys. „Man toks scenarijus netinka. Aš tą pasakiau ir išėjau. Aš tokiame scenarijuje nedalyvausiu“, – pareiškė V. Bakas. „Valstiečių“ frakcija penktadienį nusprendė atlikti naują tyrimą dėl suinteresuotų asmenų neteisėtos įtakos politinei sistemai 2008–2016 metais. Partijos lyderis Ramūnas Karbauskis sakė, kad nutarimo projektas bus įregistruotas šioje sesijoje, o balsuojama bus pirmame naujos sesijos posėdyje. Anot R. Karbauskio, naujam tyrimui pritarė visi frakcijos nariai, tik trys susilaikė. V. Bakas ir jo frakcijos kolega Justas Džiugelis dar iki balsavimo paliko frakcijos posėdį.











