Parlamentaro teigimu, dėmesio turėtų sulaukti Ignalinos atominės elektrinės uždarymas, elektros tinklų sinchronizavimas su Vakarų Europa ir „Lietuvos energijos“ kartu su Suomijos koncernu „Fortum“ statomos kogeneracinės jėgainės Vilniuje ir Kaune. V. Bakas sako šiuo metu susitikinėjantis su Valstybės saugumo departamento ir kitų institucijų vadovais, Vyriausybės nariais, ekspertais, rugpjūtį apie tai jis ketina kalbėtis su premjeru Sauliumi Skverneliu. „Rudenį bus klausymai energetikos srities, kiek tai susiję su nacionalinio saugumo interesais. Tai yra keletas aspektų – ir Ignalinos uždarymas, ir sinchronizacija, sutarties įgyvendinimas, ir trečias – tai, kas sukasi aplink kogeneracines jėgaines, nes tai kompromituoja Lietuvos politiką“, – BNS sakė V. Bakas. „Lietuvos klaidos buvo, kad valdžia nesugebėdavo išaiškinti žmonėms, kokią vertę kuria vienas ar kitas projektas, dėl to energetiniai projektai visada sukeldavo susipriešinimą – ar tai būtų „Leo“ projektas, Ignalinos uždarymas, ir dabar – kogeneracijos projektai“, – pridūrė jis. Anot V. Bako, jam trūksta informacijos apie „Lietuvos energijos“ statomų kogeneracinių jėgainių vertę visuomenei. „Niekas nekalba apie vertę, kurią sukurs ar nesukurs visuomenei kogeneracinės elektrinės. Niekas negali pasakyti. (...) Tų kogeneracinių technologiniai sprendimai irgi turi niuansų – vienas dalykas, kai ji degina biokurą, kitas – kai degina šiukšles. Tas santykis tarp atliekų ir biokuro gali lemti, kaip atrodys Lietuva žiedinės, beatliekinės ekonomikos kontekste, ir apie tai reikia kalbėtis“, – sakė Seimo komiteto vadovas. V. Bakas sakė ketinantis paraginti Valstybės saugumo departamentą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą pateikti išslaptintą informaciją apie interesų grupes, veikiančias šioje energetikos srityje. „Mes turime informaciją apie visas interesų grupes, aš ją turiu – ji sudaro valstybės paslaptį, bet aš nematau reikalo jos laikyti valstybės paslaptimi, mes turime atidengti visas kortas“, – kalbėjo Seimo narys. „Prašysiu Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovų parengti analitinį produktą, susijusį su korupcijos rizika, o VSD vadovo – manau, kad reikia pateikti visuomenei informaciją apie interesų grupes. Nieko čia baisaus, normalu. Nenormalu tada, kai interesų grupės veikia taip, kaip veikia „MG Baltic“, – kalbėjo V. Bakas.

