Parlamentui antradienį nepalaikius Konstitucinio Teismo (KT) bei NSGK išvadų, jog parlamentaras pažeidė Konstituciją ir veikė prieš Lietuvos interesus, V. Bakas teigia matantis prasmę tolesniam „politinio atsparumo didinimui“. „Matau prasmę saugoti valstybės interesus. Tikiuosi, kad po truputėlį, žingsnis po žingsnio, suprantančių atsiras daugiau – kito kelio mes neturime, turime reaguoti į tai, kas stabdo valstybės pažangą, skaidrinti politinę sistemą. Tikrai rankų negalima nuleisti po šio balsavimo“, – žurnalistams sakė V. Bakas. Balsavimą jis pavadino „politinės sistemos atsparumo patikrinimu“ bei dėkojo 72 parlamentarams, slaptu balsavimu pasisakiusiems, kad būtų panaikintas M. Basčio mandatas. Susiję straipsniai: Po balsavimo dėl Basčio: opozicija kaltina Karbauskį, jis įžvelgia sąmokslą Tėvynės išdavyste apkaltintas Bastys lieka Seime „Pamatėme, kiek mūsų politinė sistema atspari įtakoms ir reikia dirbti toliau“, – sakė V. Bakas. NKSG pirmininkas tiki, kad M. Basčio nepalaikė ir didžioji dalis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovų. „Frakcijoje buvo kalbėta apie tai, kad balsuosime už apkaltą. Buvo atskiri žmonės, kurie pasisakė prieš, jie pasisakė nuosekliai, iš anksto, bet tai nebuvo didžioji dalis. Didžioji dalis frakcijos, mano įsitikinimu, balsavo už ir turiu pagrindo tuo tikėti“, – žurnalistams sakė V. Bakas. KT yra paskelbęs, kad šis politikas šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką, kai nuslėpė savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju Piotru Vojeika. Apkalta M. Basčiui buvo inicijuota ir dėl Valstybės saugumo departamento nurodytų jo ryšių su atominės energetikos korporacijos „Rosatom“ atstovu vadinamu Jevgenijumi Kostinu, Rusijos valstybinio kanalo RTR žurnalistu Ernestu Mackevičiumi, buvusiu Kauno mafijos autoritetu įvardijamu Saturnu Dubininku ir neteisėta veikla įtariamu verslininku Vadimu Pachomovu. Tačiau šie veiksmai padaryti anksčiau nei 2016 metų lapkritis, kai M. Bastys davė naujausią parlamentaro priesaiką. Šių ryšių pagrindu Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis pernai kovą atsisakė suteikti M. Basčiui leidimą dirbti su slapta informacija. Anksčiau tyrimą dėl M. Basčio ryšių atliko NSGK. Komitetas konstatavo, kad politikas veikė prieš Lietuvos interesus, o jo ryšiai su Valstybės saugumo departamento medžiagoje įvardintais asmenimis kelia grėsmę šalies saugumui. Šioms išvadoms pritarė ir Seimas. M. Bastys į parlamentą išrinktas Zanavykų vienmandatėje apygardoje – ji apima Šakius ir kelias Kauno bei Vilkaviškio rajonų apylinkes. Kilus skandalui dėl ryšių su Rusija M. Bastys sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje. Kad būtų panaikintas Seimo nario mandatas, už tai privalo balsuoti ne mažiau kaip 85 Seimo nariai iš 141.











