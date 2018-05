V. Bakas patvirtino, kad NSGK atliktas ir šiuo metu išslaptinimo laukiantis tyrimas dėl interesų grupių įtakos politikams bei valstybės pareigūnams apima ir laiškuose aptariamas temas, bet yra kur kas platesnis, todėl papildomai šios aplinkybės nebus tiriamos. „Mūsų tyrimas gerokai platesnis ir atskleis gerokai platesnį vaizdą“, – BNS teigė V. Bakas, paklaustas, ar NSGK tirs prezidentės ir E. Masiulio susirašinėjimuose minimus faktus. Taip pat V. Bakas frakcijos kolegoms siūlo palūkėti su tyrimu dėl minimų laiškų autentiškumo, iki išvadas dėl galimai neteisėto poveikio politiniams procesams paskelbs NSGK. „Mano kvietimas šiek tiek luktelėti. Reikia matyti šiek tiek platesnį vaizdą. Komitetas nori parodyti sisteminį veikimą, bendrą paveikslą, o ne atskiras detales. Būtų nesąžininga visuomenės atžvilgiu imti atskiras detales ir manipuliuosi“, – vėliau žurnalistams Seime sakė V. Bakas. Dienraštis „Lietuvos rytas“ penktadienį skelbė, kad NSGK savo tyrime domisi ir „MG Baltic“ koncernui priklausančių LNK bei „Info TV“ žurnalistu Tomu Dapkumi. Dienraščio šaltinių žiniomis, su „MG Baltic“ savininkais bendraujantis žurnalistas NSGK tyrime įvardijamas kaip viena raktinių figūrų tarp kai kurių politikų ir verslininkų. „Lietuvos ryto“ skelbtuose susirašinėjimuose prezidentė su E. Masiuliu rašė, kad T. Dapkus „kalba nesąmones“ apie kandidatą į generalinius prokurorus Evaldą Pašilį ir pasiūlė „perduoti linkėjimus“ televiziją valdančio koncerno „MG Baltic“ vadovui Dariui Mockui, „kad patrauktų savo skaliką“. Kalbėdama apie šiuos laiškus interviu LRT prezidentė tvirtino, kad „deja, yra žurnalistų, kurie tampa įrankiais arba interesų grupių atstovais, lobistais“ ir „peržengia žurnalistinės etikos ribas“. V. Bakas sako, kad komiteto tyrimas apima neteisėtą, neskaidrią ir nedeklaruotą interesų grupių įtaką politiniams procesams, institucijoms, įskaitant ir vadovų paskyrimą, užmaskuotus politinių kampanijų finansavimo atvejus, tačiau kol kas neįvardija, ar išvadose minimas koncernas „MG Baltic“ ir T. Dapkus. „Galiu patvirtinti, kad nustatėme įvairias interesų grupes, kurios darė šį poveikį, kurios siekė pelnytis valstybės sąskaita, to nedeklaravo. Taip pat nustatėme atvejų, kai tame dalyvavo ir politikai. Ir poveikis buvo ne tik prokuratūrai, tai nėra vienintelė institucija. Tikrai interesų grupės siekė turėti „savo žmones“ ir prokuratūroje, ir teismuose, ir kitose valstybės institucijose. Išviešinsime tiek, kiek galėsime išviešinti ir tų informacijos nuotrupų nereikėtų vertinti“, – tikino V. Bakas. Komiteto vadovas taip pat sakė nenorintis komentuoti šiuo metu viešojoje erdvėje paskelbtų „atskirų informacijos nuotrupų, nes nesimato bendro vaizdo“. „Tai, kas šiandien skelbiama žiniasklaidoje, viena vertus, visiški išsigalvojimai, nenorėčiau detalizuot, kas, kita vertus, kažkokios įžvalgos iš atskirų informacijos nuotrupų, o mūsų uždavinys – atskleisti bendrą vaizdą, kaip buvo daroma įtaka“, – žurnalistams teigė V. Bakas. Jis taip pat tvirtino, kad išslaptinus informaciją bus paskelbtos ir įtaką dariusios grupės, bendrovės, asmenys. „Mes nustatėme, įtaka buvo daroma, tai buvo daroma pakankamai grubiai. Buvo daroma įtaka ir politiniams procesams, ir valstybės institucijoms, buvo siekiama proteguoti į svarbias institucijas savo žmones, kurie vėliau galėtų tenkinti poreikius įvairių interesų grupių, ir tai ne vienas, ne du atvejai“, – kalbėjo NSGK vadovas. Klausiamas, aš įtaką darę asmenys bus įvardinti, V. Bakas sakė, kad „bus įvardintos konkrečios įmonės, pavardės, žmonės, grupės, interesai“. Prezidentė interviu LRT tvirtino besitikinti, kad NSGK tyrimas parodys „daugiau sąsajų“ bei įvardijamų asmenų, kurie darė įtaką ir Seimo nariams. „Labai tikiuosi, kad visas šis išpūliavimas, išburbuliavimas bus mums tik į sveikatą, nes labai daug kas išsigrynins, pamatysime naujus veidus, naujas pozicijas, naujas interpretacijas, žinosime, kas ką realiai daro ir kokie jų interesai“, – sakė prezidentė.











