Vilniaus miesto apylinkės teismas sausį paskelbė, kad V. Bakas padarė žalą, kai lygino koncerną su organizuota nusikalstama grupe ir kalbėjo apie koncerno žalą valstybei. Pasak teismo, politiko teiginiai neatitinka tikrovės. V. Bakas ir jo advokatas Vidas Vilkas su šiais teiginiais nesutiko ir parašė apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui. „Apylinkės teismas neatsižvelgė į Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką tokio pobūdžio bylose, pernelyg siaurai vertino faktą, kad tokiems teiginiams, kuriuos paskleidė V. Bakas, būtinai turi būti priimtas kaip pagrindas teismo apkaltinamasis nuosprendis. Mes manome, kad atlikto parlamentinio tyrimo duomenys duoda pagrindą toms išvadoms, tai nuomonei, kokią V. Bakas ir išreiškė ir per masines informacines priemones, duodamas interviu ar kituose viešuose pasisakymuose“, – pirmadienį BNS sakė V. Bako advokatas V. Vilkas. Susiję straipsniai: Vytautas Bakas. Vamzdžio diplomatija: energijos vaidmuo šiuolaikinėje geopolitikoje Bakas partijai pasiūlė atsisakyti kai kurių aukų Klaipėdoje, Karbauskis svarstys Teismas pabrėžė, kad ginčytas mintis V. Bakas pasakė duodamas interviu žiniasklaidai. „MG Baltic“ taip pat siekė iš V. Bako atlyginti 20 tūkst. eurų neturtinės žalos, tačiau šie pinigai nepriteisti. Teismas nurodė, kad V. Bako teiginių pripažinimas neatitinkančiais tikrovės turėtų būti pakankama priemonė tenkinti „MG Baltic“ ieškinio tikslus. V. Bakas apygardos teismo prašo panaikinti sprendimo dalį ir ieškinį visiškai atmesti. „MG Baltic“ Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo neskundžia. Koncernas skundė teismui Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko teiginius, kad „MG Baltic“ veikla atitinka organizuotos nusikalstamos grupės požymius ir „MG Baltic“ padarė valstybei apytiksliai 500 mln. eurų žalą. V. Bakas vadovavo parlamentiniam tyrimui, kuris paskelbė, kad koncerno „MG Baltic“ veikla kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Koncernas tyrimą pavadino politiniu farsu. „MG Baltic“ šiuo metu taip pat bylinėjasi su Valstybės saugumo departamentu, pateikusiu pažymas tyrimą atlikinėjusiam Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui. Teisme taip pat nagrinėjama baudžiamoji politinės korupcijos byla, kur įtarimai pateikti keliems politikams, buvusiam „MG Baltic“ viceprezidentui Raimondui Kurlianskiui ir pačiam koncernui. Pareigūnai įtaria, kad politikai ėmė kyšius ar tarėsi dėl jų su R. Kurlianskiu, o vėliau siūlė ar palaikė koncernui palankias iniciatyvas Seime ir kitose institucijose. Kaltinamieji įtarimų nepripažįsta ir sako, kad tyrimas vykdytas tendencingai.

