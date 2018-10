Taip jis kalbėjo apie Seimo valdančiųjų balsais įteisintą valstybės dotaciją Lietuvos socialdemokratų darbo partijai (LSDDP). V. Bakas taip pat kritikavo parlamentarus, konstatavusius, kad socialdarbietis Artūras Skardžius nėra vertas apkaltos. „Mes savo frakcijoje, (...) lankstydamiesi mūsų koalicijos partnerių atstovams, kurie susipainioję gyvenime tarp politikos, verslo, kažkur pasiklydę... jeigu mes jiems lankstysimės, jeigu mes jiems mokėsime po 200 tūkst. eurų, jeigu skalbsime jų mundurus, mes mokėsime labai didelę reputacinę kainą kaip politikai“, – trečiadienį Žinių radijui sakė parlamentaras. Susiję straipsniai: Pranckietis ragina Seimą apsvarstyti prezidentės pasiūlymus dėl dotacijų partijoms Landsbergis sveikina „naujai atsiradusią Seimo pirmininko drąsą paprieštarauti Karbauskiui“ „Jeigu šiandien A. Skardžius pakels ranką dėl ko nors arba (Gediminas – BNS) Kirkilas, tai rytoj rinkėjai išmes mus į šiukšlinę“, – pridūrė jis. Prezidentė praėjusią savaitę vetavo pataisas dėl dotacijos socialdarbiečiams, bet valdantieji žada veto atmesti. Pagal pataisas, LSDDP pretenduotų į 200 tūkst. eurų dotaciją. „Mes su ponu J. Bernatoniu skridome iš komandiruotės. Aš jam sakiau: jums patiems žymiai daugiau kainuos atstatyti savo reputaciją, nei tie 200 tūkst. eurų“, – kalbėjo V. Bakas. A. Skardžius apkaltos išvengė šių metų vasarį, Seimui patvirtinus „valstietės“ Agnės Širinskienės vadovautos specialios komisijos išvadas, kad nėra pagrindo Seimo nariui pradėti apkaltos proceso dėl jo šeimos atsinaujinančios energetikos verslo. Seimo NSGK pirmininkas tvirtino, kad koalicijos partneriai „turi problemų kalbant apie politikos supratimą“. „Daug metų kai kurie žmonės tiesiog naudojasi politika tam, kad aptarnautų siauras interesų grupes“, – teigė V. Bakas ir pridūrė, kad tokių politikų yra ir opozicijoje. Lietuvos socialdemokratų darbo partija susikūrė jos lyderiams atskilus nuo Gintauto Palucko vadovaujamos Lietuvos socialdemokratų partijos.

