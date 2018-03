„Žmogus, kuris sulaužė priesaiką valstybei, visuomenei, neturi būti Seime. Jei to nepadarė Seimas vakar, galbūt kažkas paprotino šiandien, nes tai tikrai sukeltų nemažas pasekmes pačios politinės sistemos stabilumui. Abejoju, ar jis turėjo kitą išeitį“, – BNS sakė V. Bakas. Komiteto vadovas pažymėjo, kad nepaisant Seime žlugusio balsavimo dėl mandato panaikinimo, M. Bastys „yra laikomas pažeidusiu Konstituciją, sulaužiusiu priesaiką, ir to negali paneigti niekas, nei Seimas, nei viešieji ryšiai, nei kažkokia mistinė rinkėjų parama, apie kurią kalbėjo“. Kartu NSGK vadovas vylėsi, kad tuo atveju, jei nuspręstų iš naujo kandidatuoti vienmandatėje apygardoje, M. Bastys nebesulauktų rinkėjų paramos. „NSGK ir specialioji komisija padarė tikrai didelį darbą, surinko daugybę informacijos, specialiosios tarnybos išslaptino, kas dešimtmečiais nebuvo prieinama žmonėms apie tuos darbus, kuriuos prisidengdamas tautos mandatu darė ponas Bastys kartu su savo kolegomis“, – kalbėjo komiteto vadovas. „Aš manau, kad žmonės nėra kvaili, jie prieš balsuodami turės pasirinkimą – ar atveria duris priešiškų valstybei tarnybų ir įmonių atstovui Seime, ar jie nori, kad būtų išrinktas žmogus, kuris besąlygiškai atstovautų jų interesams. Aš manau, kad žmonės pasirinks“, – sakė V. Bakas. Mindaugas Bastys trečiadienį paskelbė atsisakantis Seimo nario mandato. „Opozicija siekia Seimą paversti cirku ir paralyžiuoti darbą. Nenoriu, kad dėl manęs kentėtų politinis darbas, o opozicija krautųsi politinį kapitalą, todėl priėmiau vienintelį šioje situacijoje teisingą sprendimą – garbingai pasitraukti iš Seimo“, – per spaudos konferenciją Seime sakė M. Bastys. Šį sprendimą jis priėmė parlamente iškėlus iniciatyvą perbalsuoti dėl jo mandato panaikinimo. M. Bastys į parlamentą išrinktas Zanavykų vienmandatėje apygardoje, tad čia turės būti rengiami nauji rinkimai. Apygarda apima Šakius bei kelias Kauno bei Vilkaviškio rajonų apylinkes. Klausiamas, ar ketina kandidatuoti naujuose rinkimuose šioje apygardoje, M. Bastys sakė dabar negalintis atsakyti, svarstysiantis. „Į šį klausimą aš atsakysiu vėliau“, – teigė M. Bastys, kartu jis sakė, kad „visus sprendimus dėl savo tolesnės ateities priimsiu pasitaręs su šeima ir Zanavykų apygardos žmonėmis“. M. Bastys teigė artimiausiu metu Vyriausiajai rinkimų komisijai įteiksiantis atsistatydinimo prašymą, taip pat tvirtino sprendimą trauktis priėmęs pats, niekieno nespaudžiamas. „Niekas manęs neragino, tai yra mano vienasmeninis sprendimas“, – sakė M. Bastys. Antradienį per slaptą balsavimą dėl apkaltos M. Bastys išlaikė mandatą. Už mandato panaikinimą balsavo 72 parlamentarai, prieš – 21 Seimo narys, 24 susilaikė. Mandatui panaikinti reikia ne mažiau kaip 85 balsų „už“. Po šio sprendimo Seimo frakcijoms apsisvaidžius kaltinimais dėl sužlugdyto balsavimo ir parlamentarams pradėjus viešinti nufotografuotus biuletenius, Seime nuspręsta kreiptis į Etikos ir procedūrų komisiją. Komisija turi išaiškinti, ar nebuvo pažeistas balsavimo slaptumas ir ar šiuo klausimu nereikėjo perbalsuoti. Opozicija iškėlė pirmalaikių rinkimų iniciatyvą. Konstitucinis Teismas M. Bastį pripažino sulaužius priesaiką ir šiurkščiai pažeidus Konstituciją, kai nuslėpė savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju.

