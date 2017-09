Dėl vėjo be elektros visoje šalyje liko apie 2 tūkst. „Energijos skirstymo operatoriaus“ vartotojų. „Vartotojai, neturintys elektros, išsibarstę po visą Lietuvą labai tolygiai, nėra vieno rajono, kur būtų daugiau, neturinčių elektros vartotojų“, - BNS antradienio rytą sakė ESO atstovė Akvilė Adomaitytė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas BNS nurodė, kad ugniagesiai 53 kartus vyko šalinti vėjo nuverstų medžių. Jie triskart griuvo ant automobilių, o likusius 50 kartų – ant važiuojamosios kelio dalies. Daugiausiai incidentų fiksuota Klaipėdos, Kauno ir Utenos apylinkėse. Gelbėtojai taip pat pranešė, jog Lietuvoje buvo apsemti kelių namų rūsiai. Naktį iš pirmadienio į antradienį vakarinių krypčių vėjo gūsiai daugelyje šalies rajonų siekė 15–20 metrų per sekundę, o vietomis pūtė 25 metrų per sekundę vėjas.











