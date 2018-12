„Dokumentus pirmadienį priimame iki darbo dienos pabaigos“, – BNS sakė VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė. Kovoti dėl savivaldos mandato jau registravosi daugiau kaip 70 visuomeninių rinkimų komitetų. Daugiausiai rinkimų komitetų iki šiol registruota Vilniuje – šeši, Klaipėdos mieste – keturi, po tris komitetus registruota Šiaulių ir Alytaus miestuose, Pagėgiuose ir Marijampolėje, Zarasų ir Radviliškio rajonuose. Per praėjusius savivaldos rinkimus 2015 metais iš viso rinkimams buvo registruoti 58 visuomeniniai komitetai. Tai buvo pirmieji savivaldos rinkimai, kuriuose buvo leista sąrašus kelti visuomeniniams rinkimų komitetams.

