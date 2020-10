Baigėsi 2020-ųjų Lietuvos Seimo rinkimai: pasirodė pirmieji rezultatai

2020 metų Seimo rinkimų antrasis turas

Pasaulio lietuvių apygardoje – apylygė kova. Suskaičiavus 38 diplomatinių atstovybių rezultatus iš 51-os, laimi Dalia Asanavičiūtė (Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai), surinkusi 50,56 proc. balsų. Antra – Aušrinė Armonaitė (Laisvės partija), su 49,44 proc. balsų.

Radviliškio – Tytuvėnų apygardos duomenis iš 36 apylinkių pateikė 25. Aurimas Gaidžiūnas iš LVŽS turi 51,94 proc. Antras – TS-LKD atstovas Antanas Čepononis – 48,06 proc.

Gabrielius Lansbergis: turim pozityvių signalų iš KaunoTėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis pripažįsta, kad, kol nėra suskaičiuoti balsai, nesijaučia ramiai. Pagrindinis klausimas konservatorių lyderiui – kiek per antrą rinkimų turą išliko tendencija balsuoti „prieš“, ko jie stengėsi išvengti per rinkiminę kampaniją.„Niekas nėra ramus, kol nėra suskaičiuoti paskutiniai balsai. Deja vu jausmas išlieka (turimi mintyje 2016 m. rinkimai - „Delfi“), ir yra klausimas, ar yra galimybė, kad pasikartos balsavimas „prieš“. Raginome rinktis „už“, bet buvo stipri kampanija „prieš“, ir tik vienas Dievas žino, ar ji pavyko“, - sakė G. Landsbergis per LRT laidą rinkimų rezultatams aptarti.Pasak TS-LKD lyderio po 2016 m. rinkimų buvo padaryta išvadų. Pasak jo, tuo metu niekas neįvertino naujos partijos efekto.„Nauja politinė jėga sutraukia dėmesio, kiek stipriai - sunku pamatyti. Ir per šiuos rinkimus tai pasikartojo. Laisvės partija irgi sutraukė didelį dėmesį“, - kalbėjo G. Landsbergis.TS-LKD turi 26 kovas su Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga (LVŽS). Partijos lyderis nespėliojo, kiek iš jų pavyks laimėti. G. Landsbergis teigia, kad jie turi pozityvių signalų iš Kauno, tačiau rezultatų kol kas neprognozavo.

Danės rinkimų apygardoje suskaičiavus 3 iš 18 apylinkių rezultatus pirmauja Arvydas Pocius (TS-LKD) – 52,29 proc., Saulius Budinas (LRLS) – 47,71 proc.

Kėdainių apygardoje antras yra Darius Kaminskas, kuris išsikėlė pats – 53,37 proc. Pirmas – Tomas Balčiūnas (Lietuvos socialdemokratų partija) – 53,37 proc. Iš 38 duomenis pateikė 26 apylinkės.

Raseinių – Kėdainių apygardoje laimi LVŽS atstovas Arvydas Nekrošius (61,70 proc.). Antras – Vidmantas Merkliopas iš TS-LKD. Jis surinko 38,30 proc. Iš 60 apygardų duomenis pateikė 41.

Kelmės – Šilalės apygardoje pirmauja Remigius Žemaitaitis (Partija „Laisvė ir teisingumas“). Jis surinko 72,20 proc. Balsų. Antras – Jonas Gudauskas – TS-LKD. Iš 54 apylinkių duomenis pateikė 33.

Telšių apygardoje iš 33 apylinkių jau suskaičiavo 19. Laimi Darbo partijos kandidatas Valentinas Bukauskas su 58,83 proc. balsų. Antras Algirdas Bacevičius ir Centro partijos – tautininkų. Jie surinko 43,17 proc.

Partijų pirmavimas vienmandatėse suskaičiavus 920 iš 1914 apylinkių rezultatus (pirmauja/dalyvauja):Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 18/32Lietuvos socialdemokratų partija – 8/12Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai – 6/54Išsikėlę patys – 4/6Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis – 3/9Lietuvos socialdemokratų darbo partija – 3/4Lietuvos lenkų rinkimų akcija - Krikščioniškų šeimų sąjunga – 2/2Laisvės partija – 1/12Darbo partija – 1/2Lietuvos žaliųjų partija – 1/1Partija „Laisvė ir teisingumas“ – 1/1Centro partija - tautininkai – 0/1

Vilniaus Naujosios Vilnios apygardoje, suskaičiavus 1 iš 13 apylinkių rezultatus, laimi Romualda Poševeckaja (Lietuvos lenkų rinkimų akcija - Krikščioniškų šeimų sąjunga), surinkusi 62,69 proc. balsų. Antra – Monika Navickienė (Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai), surinkusi 37,31 proc.

Uspaskichas: geriau paaukosime ministrų postus, bet galėsime įgyvendinti rinkimų programą Darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskichas teigia, kad su visomis centro-dešinės politinėmis partijomis jo vedama politinė jėga gali kalbėtis apie rinkimų programos įgyvendinimą. Iš galutinių Seimo rinkimų rezultatų V. Uspaskichas sako besitikįs, kad žmonės išsirinks geriausiai jiems atstovaujančią valdžią.„Sergu“ už tai, kad žmonės pasirinktų tokią valdžią, kuri jiems reikalinga ir nepeiktų jos ketverius metus“, – sekmadienį laukdamas antro turo rezultatų Laisvės TV sakė V. Uspaskichas.Darbo partijos lyderis taip pat teigė, kad su visomis centro-dešiniųjų partijomis galima kalbėtis.„Jeigu bus apylygiai, bus galima kalbėti ir su vienais, ir su kitais. (...) Tik apie programą, programinius nuostatus“, – kalbėjo V. Uspaskichas.Jis nepanoro kalbėti apie tai, kas iš „darbiečių“ galėtų užimti ministrų postus.„Apie ministrus ir personalijas visiškai nekalbame dabar. Jei kalbėsime dabar, tai tik apie programinius nuostatus, o paskui tik apie personalijas ir postus. Su vienu ar dviem ministrais tikrai nepavyks įgyvendinti jokios programos, todėl čia geriau paaukosime ministrų (postus – ELTA), bet tegul daugiau punktų duoda iš programos (įgyvendinti – ELTA)“, – teigė V. Uspaskichas.

https://www.delfi.lt/video/aktualijos/uz-ka-antrajame-seimo-rinkimu-ture-balsavo-klaipedieciai.d?id=85572959

https://www.delfi.lt/video/aktualijos/ko-is-naujojo-seimo-tikisi-balsave-vilnieciai.d?id=85572961

Partijų pirmavimas vienmandatėse apygardose (duomenys 605 iš 1914 apylinkių):Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 17Lietuvos socialdemokratų partija – 8Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai – 5Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis – 3Lietuvos socialdemokratų darbo partija – 3Lietuvos lenkų rinkimų akcija - Krikščioniškų šeimų sąjunga – 1Išsikėlę patys – 2Laisvės partija – 1Darbo partija – 1Lietuvos žaliųjų partija – 1Partija „Laisvė ir teisingumas“ – 1Centro partija - tautininkai – 0

Žemaitijos šiaurinėjė apygardoje suskaičiavus beveik pusę rinkiminių apylinkių rezultatų (21 iš 48) pirmauja Valius Ąžuolas (TS-LKD) – 68,07 proc., Tomas Martinaitis (LSDP) – 31,934 proc.

Nemenčinės apygardoje pirmauja Lietuvos lenkų rinkimų akcija - Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovė Rita Tamašunienė – 85,99 proc. Antroje vietoje – TS-LKD atstovas Justas Džiugelis 14,01 proc.

Vilniaus Panerių – Grigiškių apygardoje, suskaičiavus 1 iš 13 apylinkių rezultatus, laimi Agnė Bilotaitė (Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai), surinkusi 59,41 proc. balsų. Antra – Rita Balčiūnienė (Laisvės partija), surinkusi 36,02 proc.

Molėtų – Širvintų apygardoje pirmauja Jonas Pinskus iš Socialdemokratų darbo partijos – 71,01 proc. Nuo jo atsilieka TS-LKD atstovas Valentinas Stundys – 28,99 proc.

Nalšios pietinėje apygardoje laimi Gintautas Kindurys iš LVŽS (55,36 proc.). Antras – Šarūnas Birutis (LSDP). Jis surinko 44,64 proc.

Nalšios šiaurinėje apygardoje laimi Algimantas Dumbrava iš LVŽS – 80,05 proc. Antras – Rimvydas Podolskis iš Darbo patijos (19,95 proc.)

Utenos apygardoje laimi Gintautas Paluckas (LSDP) – 50,35 proc. Antras – Edmundas Pupinis (TS-LKD) su 49,65 proc.).

Sėlos rytinėje pirmauja socdemas Vidmantas Kanopka – 58,41 proc. Antras – pats išsikėlęs Raimundas Martinėlis – 41,59 proc.

Deltuvos šiaurinėje apygardoje pirmas yra Tomas Tomilinas (LVŽS) su 57,73 proc. Antras – Sergejus Jovaišas iš TS-LKD su 42,2 proc.

Žemaitijos šiaurinėjė apygardoje suskaičiavus 8 iš 48 apylinkių rezultatus pirmauja Valius Ąžuolas (TS-LKD) – 68,86 proc., Tomas Martinaitis (LSDP) – 31,14 proc.

Garsusis Laivės partijos politikas nusitaikęs į Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininko pozicijąLietuvoje pasibaigus Seimo rinkimų II turui, „Delfi“ studijoje vieši Laisvės partijos narys Tomas Vytautas Raskevičius. Vilniaus Naujamiesčio-Naujininkų vienmandatėje rungęsis politikas sako, kad šiuo metu yra saviizoliacijoje, tačiau darbui Seime yra pasiruošęs.Pirmą kartą į Seimą išrinktas Seimo narys tikina, kad jam nėra baisu neįvykdyti pažadų: jis įsitikinęs, kad jam pavyks.„Atėjau į politiką, nes noriu įgyvendinti pokyčius LGBT, bet kalbant apskritai, manau, kad žmogaus teisės ilgą laiką buvo pasodintos ant atsarginio suolelio, todėl esu tas, kuriems žmogaus teisės yra ir bus labai svarbios“, – sako pašnekovas.T. V. Raskevičius, paklaustas, ar taikystųsi į teisingumo ministro postą ar Seimos žmogaus teisių komiteto pirmininko pareigas, pašnekovas teigia, kad jam prioritetas yra ne postų dalyba, o koalicijos, sugebėsiančios įgyvendinti Laivės partijos idėjas, suformavimas. Tiesa, naujasis Seimos narys užsiminė, kad jis savo darbą matytų Seimo žmogaus teisių komitete. Kita vertus, ir ministro posto pašnekovas nesibodi.Taip pat T. V. Raskevičius pridūrė, kad ketina Seime būti toks pat aktyvus, koks buvo rinkiminės kampanijos metu.„Nesiruošiu būti tylenis, nesiruošiu sėdėti ir nieko neveikti, ketinu siūlyti įstatymų projektų ir tikrai aktyviai dalyvauti Seimo veikloje“, – pabrėžia politikas.Pasak T. V. Raskevičiaus, Laisvės partija netiki būti valdančioji partija, kuri formuos koaliciją, tačiau užsiminė, kad partija lauks kvietimo, nes norės įgyvendinti partijos idėjas.„Mes nebūsime valdančioji partija, kuri formuos koaliciją, mes lauksime kvietimo ir norėsime įgyvendinti savo idėjas, kurios sudaro mūsų partijos širdį“, – sako T. V. Raskevičius ir priduria, kad į koaliciją neitų su tomis partijomis, kurios siekia skaldyti ir siekia įbauginti.„Reikia žiūrėti į ateitį, o ne į praeitį“, – priduria pašnekovas.

Sėlos vakarinėje apygardoje pirmauja pats išsikėlęs Valdemaras Valkiūnas – 71,46 proc. Antroje vietoje – Matas Maldeikis su 28,54 proc. (TS-LKD).

Kuršo apygardoje suskaičiavus 11 iš 45 apylinkių rezultatus pirmauja Antanas Vinkus (LVŽS) – 66,64 proc., Jonas Mažeika (TS-LKD) – 33,36 proc.

Žiemgalos vakarinės apygardos rezultatai rodo, kad pirmauja socialdemokratas Liudas Jonaitis (59,93 proc.). Antroje vietoje – Arūnas Gumuliauskas (LVŽS). Jis surinko 40,07 proc.

Šiaulių krašto apygardoje pirmauja Rima Baškienė iš Valstiečių ir žaliųjų sąjungos – 76,66 proc. Nuo jos atsilieka Kęstutis Masiulis (TS-LKD) – 23,34 proc.

Kėdainių apygardoje pirmauja Darius Kaminskas, kuris išsikėlė pats – 53,27 proc. Antras – Tomas Balčiūnas (Lietuvos socialdemokratų partija) – 46,73 proc.

Kelmės–Šilalės rinkimų apygardoje suskaičiavus 9 iš 54 apylinkių rezultatus pirmauja Remigijus Žemaitaitis (PLT) – 83,68 proc., Jonas Gudauskas (TS-LKD) – 16,32 proc.

Raseinių – Kėdainių apygardoje laimi LVŽS atstovas Arvydas Nekrošius (60,63 proc.). Antras – Vidmantas Merkliopas iš TS-LKD. Jis surinko 39,37 proc.

<script type="text/javascript" rel="gallery" src="https://g4.dcdn.lt/dgs/loader.php#id=321967"></script>

Pasaulio lietuvių apygardoje pirmauja TS-LKD kandidatė Dalia Asanavičiūtė. Ji surinko 50,34 proc. balsų. Nuo jos atsilieka Aušrinė Armonaitė, Laisvės partijos kandidatė – 49,66 proc.

Kelmės – Šilalės apygardoje pirmauja Remigius Žemaitaitis (Partija „Laisvė ir teisingumas“). Jis surinko 83,68 proc. Balsų. Antras – Jonas Gudauskas – TS-LKD. Iš 54 apylinkių duomenis pateikė 9.

Gargžduose suskaičiavus 4 iš 25 apylinkių rezultatus pirmauja Petras Gražulis (išsikėlė pats) – 65,55 proc., Rasa Petrauskienė (TS-LKD) – 34,45 proc.

Telšių apygardoje iš 33 apylinkių jau suskaičiavo 5. Laimi Darbo partijos kandidatas Valentinas Bukauskas su 58,62 proc. balsų. Antras Algirdas Bacevičius ir Centro partijos – tautininkų. Jie surinko 41,38 proc.

Katkus: jei Kauno konservatoriai nelaimi, galime pamiršti dešiniąją koalicijąRyšių su visuomene ekspertas Mykolas Katkus specialioje Delfi laidoje „Lietuva renkasi“ kalbėjo, kad rinkėjų aktyvumui įtakos padarė koronaviruso atvejų skaičiaus augimas. Jis svarstė, kad dažniausiai visgi balsuoti eina tie žmonės, kurie yra pasiilgę permainų. Tai gali būti naudinga opozicinėms partijoms.„Paprastai žmonės eina balsuoti arba kai labai kas nepatinka, arba kai labai stipriai ką apginti nori. Man atrodo, kad nebuvo didelio troškimo ginti status quo. Man regis, kad paprastai aktyvumas didesnis, kai žmonės ateina ir bando pilietiškai išreikšti savo atsakomybę. Dar prisiminkime, kad realiai šitas aktyvumas vyksta koronaviruso paūmėjimo laikotarpiu. (…) Neabejoju, kad dalis žmonių nėjo šiandien balsuoti. Aktyvumas normaliomis sąlygomis būtų buvęs dar didesnis.Paprastai didesnį aktyvumą turėtų rodyti opozicija plačiąja prasme, nekalbu tik apie konservatorius. Kažką norisi keisti, tada jauti poreikį eiti balsuoti. Kita vertus, gal ir procesai kaitos po truputį vyksta. Žmonės pradeda suprasti, kad antras turas ne mažiau svarbus, o gal net ir svarbesnis nei pirmas turas“, – ir pridūrė, kai per praeitus rinkimus pergalę Lietuvos valstiečių ir žaliųjų naudai pakoregavo antrasis turas.Tiesa, M. Katkus pridūrė, kad jei Kauno konservatoriai nelaimi, tai galime pamiršti dešiniąją koaliciją.„Ten įdomus klausimas, ar Matijošaičio magija nebeveikia. (…) Turbūt įdomiausias klausimas, aš tikrai manau, kad iš tų medžiagų kiek turim, jie turi tikrai gerus šansus (konservatoriai atsiimti Kauną – Delfi). Kitas klausimas, kuris spręs daugumą, tai dešimt konservatorių vienmandačių – Alytus, Radviliškis, Žiemgala, Utena, Nemenčinė, Sūduva, Garliava, Raudondvaris ir Tauragė. Tai vietos, kur gali laimėti, jei laimi bent penkias papildomas vietas, tada galime kalbėti apie 71 balsą ir klausti, ar p .Uspaskichas eis, kokiomis sąlygomis balsuos už biudžetą ar ne“, – teigė M. Katkus.

Pakartotinis balsavimas buvo rengiamas 68 vienmandatėse rinkimų apygardose. Tik Antakalnio, Šalčininkų–Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjai savo atstovus į naująjį Seimą išsirinko per pirmąjį turą.Pagal spalio 11 d. Seimo rinkimų pirmojo turo vienmandatėse rinkimų apygardose preliminarus rezultatus, daugiausia – 35 rinkimų apygardose pirmauja Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatai, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos – 13 apygardų, Liberalų sąjūdžio – 5, Socialdemokratų partijos – 4 apygardose, save išsikėlę kandidatai – irgi 4 apygardose, Socialdemokratų darbo partijos – 2 apygardose. Po vieną lyderiaujantį kandidatą turi partija „Laisvė ir teisingumas", Laisvės partija, Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga, Lietuvos žaliųjų partija ir Darbo partija.Per pakartotinį balsavimą išrinktu laikomas kandidatas, gavęs daugiau balsų, neatsižvelgiant į rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičių.Šiuose parlamento rinkimuose užsienyje esantys Lietuvos piliečiai pirmą kartą turėjo savo vienmandatę rinkimų apygardą.ELTA primena, kad spalio 18 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu pirmojo Seimo rinkimų turo metu jau yra išrinkti trys Seimo nariai: Antakalnio apygardoje išrinkta TS-LKD atstovaujanti Ingrida Šimonytė, surinkusi 61,17 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balsų; Medininkų rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Česlavas Olševskis, surinkęs 52,77 proc. balsų; Šalčininkų-Vilniaus apygardoje išrinkta irgi šios partijos kandidatė Beata Petkevič, sulaukusi 59 proc. rinkėjų palaikymo.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.Partijos kandidatų sąrašas gali gauti Seimo narių mandatų (dalyvauja skirstant mandatus) tik tada, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip 5 procentai rinkimuose dalyvavusių rinkėjų.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) preliminariais pirmojo turo daugiamandatėje rinkimų apygardoje rezultatais, Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai būsimajame Seime pretenduoja gauti daugiausiai mandatų – 24. Antroje vietoje atsidūrę „valstiečiai“ gali gauti 16 mandatų. Parlamente turėtų dirbti 9 Darbo partijos atstovai, socialdemokratai turės 8 atstovus. Į Seimą pateko Laisvės partija, gavusi 8 mandatus. Liberalų sąjūdis – 6 mandatus.

Rinkėjų aktyvumas Seimo rinkimų antrajame ture didesnis nei 2016 m.Sekmadienį vykusiame antrajame Seimo rinkimų ture iki 20 val. savo balsą atidavė 27,36 proc. rinkėjų. Pridėjus išankstinį balsavimą – 11,29 proc., balsavo 38,65 proc. rinkėjų. Antrasis rinkimų į Seimą turas baigėsi, skaičiuojami rinkėjų balsai.2016 m. iki 20 val. savo valią buvo pareiškę 31,84 proc. rinkėjų, pridėjus išankstinį balsavimą - 37,85 proc. rinkėjų.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai balsavo Nemenčinės apygardos ir Senamiesčio-Žvėryno apygardos rinkėjai.Pakartotinis balsavimas buvo rengiamas 68 vienmandatėse rinkimų apygardose. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjai savo atstovus į naująjį Seimą. išsirinko per pirmąjį turą.ELTA primena, kad spalio 18 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu, pirmojo Seimo rinkimų turo metu jau yra išrinkti trys Seimo nariai: Antakalnio apygardoje išrinkta TS-LKD atstovaujanti Ingrida Šimonytė, surinkusi 61,17 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balsų; Medininkų rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Česlavas Olševskis, surinkęs 52,77 proc. balsų; Šalčininkų-Vilniaus apygardoje išrinkta irgi šios partijos kandidatė Beata Petkevič, sulaukusi 59 proc. rinkėjų palaikymo.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Ikiteisminių tyrimų dėl rinkimų pažeidimų nepradėta Rinkimų dieną, iki 19 val., gauti 29 pranešima apie galimus rinkimų pažeidimus, daugiausiai jų gauta iš Vilniaus apskrities - 15. Sekmadienį ikiteisminių tyrimų nepradėta.Išankstinio balsavimo metu buvo gauti 35 pranešimai, pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai - dėl trukdymo pasinaudoti rinkimų teise Tauragės apskr. ir bandymo apvogti sostinės Lukiškių aikštėse įrengtą išankstinio balsavimo punktą.Policijos vertinimu, rinkimai praėjo pakankamai ramiai, ypatingų įvykių neužfiksuota, policija aktyviai reagavo į gaunamus iškvietimus, pagal iš anksto sudarytus maršrutus dirbo ir patruliavo prie rinkiminių komisijų.Antrojo rinkimų į Seimą turo dieną „Baltosios pirštinės“ iš piliečių sulaukė daugiau kaip 80 pranešimų apie galimus pažeidimus, 200 galimų pažeidimų fiksavo organizacijos stebėtojai rinkimų apylinkėse ir jų išorėje. Bent šešis kartus rinkimų stebėtojai kreipėsi į policiją dėl galimo rinkėjų papirkimo ir pavėžėjimo. Apie galimą papirkimą organizacija sulaukė 11 pranešimų, kurių dalis buvo nepagrįsti.Rinkimų apylinkėse dažniausiai pastebėtos netaisyklingai užplombuotos ar visai neužplombuotos balsadėžės, rinkimų komisijų nariai ne visada naudojo asmens duomenų apsaugą užtikrinantį rinkėjų sąrašo antdėklą, rinkėjai eidavo į balsavimo kabinas ne po vieną, rinkimų apylinkėse ir jų prieigose rasta agitacinės medžiagos, o viduje kartais nebuvo dėvimos asmens apsaugos priemonės.Pirmojo turo klaida dėl balsavimo organizavimo saviizoliacijoje esantiems rinkėjams, panašu, kad buvo ištaisyta, tačiau „Baltąsias pirštines“ pasiekė pranešimai dėl negalėjimo pasinaudoti rinkimų teise užsienyje. Dešimtys Australijos lietuvių kreipėsi, nes negavo biuletenių arba juos gavo per vėlai, kad nėra galimybių jų balsų laiku pristatyti į atsakingą užsienio atstovybę. Organizacijos teisininkai VRK pateikė grupinį skundą, siekiant, kad kitų rinkimų metu būtų atsižvelgta į Pasaulio lietuvių balsavimo problemas.Rinkimų dieną piliečiai pranešė apie agitacijos draudimo pažeidimus. Dažniausiai pranešama apie skleidžiamą ar matomą politinę reklamą socialiniuose tinkluose, internetiniuose portaluose, taip pat rinkėjai kreipiasi dėl lauko reklamos stendų, kurie gali likti ir agitacijos draudimo metu.„Baltųjų pirštinių“ komanda aktyviai konsultavo rinkėjus įvairiais klausimais - gauta beveik 100 skambučių. Rinkėjai teiravosi dėl F5 formos pildymo, agitacijos internetinėje erdvėje ir lauko stendų su politine reklama, balsavimo patekus į saviizoliaciją, savo rinkimų apylinkės adreso, buvo rinkėjų, nežinojusių, kad jų apygardoje nėra antrojo rinkimų turo.Palyginus pranešimų apie galimus pažeidimus skaičius su pirmuoju rinkimų turu, galima daryti išvadą, kad rinkimai įvyko skaidriai ir sklandžiai. Nepriklausomų rinkimų stebėtojų ataskaitos rodo, kad antrajame ture galimų pažeidimų fiksuojama tik kas penktoje apylinkėje. Pirmojo turo metu problemų rasta kas trečioje apylinkėje.

Baltosios pirštinės: balsavimas vyko sklandžiau nei pirmajame turePer rinkimų dieną „Baltosios pirštinės“ iš piliečių sulaukė virš 80 pranešimų apie galimus pažeidimus, 200 galimų pažeidimų fiksavo organizacijos stebėtojai rinkimų apylinkėse ir jų išorėje. Bent šešis kartus rinkimų stebėtojai kreipėsi į Lietuvos policiją dėl galimo rinkėjų papirkimo ir pavėžėjimo. Apie galimą papirkimą organizacija viso sulaukė 11 pranešimų, kurių dalis buvo nepagrįsti.Kaip rašoma „Baltųjų pirštinių“ pranešime, rinkimų apylinkėse dažniausiai pastebėtos netaisyklingai užplombuotos ar visai neužplombuotos balsadėžės, rinkimų komisijų nariai ne visada naudojo asmens duomenų apsaugą užtikrinantį rinkėjų sąrašo antdėklą, rinkėjai eidavo į balsavimo kabinas ne po vieną, rinkimų apylinkėse ir jų prieigose rasta agitacinės medžiagos, o viduje kartais nebuvo dėvimos asmens apsaugos priemonės.Pirmojo turo klaida dėl balsavimo organizavimo saviizoliacijoje esantiems rinkėjams, panašu, kad buvo ištaisyta, tačiau „Baltąsias pirštines“ pasiekė pranešimai dėl negalėjimo pasinaudoti rinkimų teise užsienyje. Dešimtys Australijos lietuvių kreipėsi, nes negavo biuletenių arba juos gavo per vėlai, kad nėra galimybių jų balsų laiku pristatyti į atsakingą užsienio atstovybę. Organizacijos teisininkai VRK pateikė grupinį skundą, siekiant, kad kitų rinkimų metu būtų atsižvelgta į Pasaulio lietuvių balsavimo problemas.Rinkimų dieną piliečiai pranešė apie agitacijos draudimo pažeidimus. Dažniausiai pranešama apie skleidžiamą ar matomą politinę reklamą socialiniuose tinkluose, internetiniuose portaluose, taip pat rinkėjai kreipiasi dėl lauko reklamos stendų, kurie gali likti ir agitacijos draudimo metu. „Baltųjų pirštinių“ komanda aktyviai konsultavo rinkėjus įvairiais klausimais - gauta beveik 100 skambučių. Rinkėjai teiravosi dėl F5 formos pildymo, agitacijos internetinėje erdvėje ir lauko stendų su politine reklama, balsavimo patekus į saviizoliaciją, savo rinkimų apylinkės adreso, buvo rinkėjų, nežinojusių, kad jų apygardoje nėra antrojo rinkimų turo. Palyginus pranešimų apie galimus pažeidimus skaičius su pirmuoju rinkimų turu, galima daryti išvadą, kad rinkimai įvyko skaidriai ir sklandžiai. Nepriklausomų rinkimų stebėtojų ataskaitos rodo, kad antrajame ture galimų pažeidimų fiksuojama tik kas penktoje apylinkėje. Pirmojo turo metu problemų rasta kas trečioje apylinkėje.

Seimo rinkimuose iki 19 val. jau balsavo 26,56 proc.Sekmadienį vykstančiame antrajame Seimo rinkimų ture iki 19 val. savo balsą atidavė 26,56 proc. rinkėjų. Pridėjus išankstinį balsavimą – 11,29 proc., jau balsavo 37,87 proc. rinkėjų.Palyginti su 2016 m. vykusiais Seimo rinkimais, šiemet rinkėjai pirmąją dienos pusę balsavo aktyviau, tačiau vėliau prie balsadėžių neskubėjo rinktis. Tuomet iki 19 val. savo valią buvo pareiškę 30,53 proc. rinkėjų, pridėjus išankstinį balsavimą - 36,54 proc. rinkėjų.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai balsuoja Nemenčinės apygardos ir Senamiesčio-Žvėryno apygardos rinkėjai.7 valandą rinkimų apylinkės atvėrė duris rinkėjams. Jie savo pilietinę valią galės pareikšti iki 20 valandos.Pakartotinis balsavimas rengiamas 68 vienmandatėse rinkimų apygardose. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjams rinkimai jau pasibaigė, nes per pirmąjį turą jie išsirinko savo atstovus į naująjį Seimą.ELTA primena, kad spalio 18 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu, pirmojo Seimo rinkimų turo metu jau yra išrinkti trys Seimo nariai: Antakalnio apygardoje išrinkta TS-LKD atstovaujanti Ingrida Šimonytė, surinkusi 61,17 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balsų; Medininkų rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Česlavas Olševskis, surinkęs 52,77 proc. balsų; Šalčininkų-Vilniaus apygardoje išrinkta irgi šios partijos kandidatė Beata Petkevič, sulaukusi 59 proc. rinkėjų palaikymo.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Seimo rinkimuose iki 18 val. jau balsavo 25,17 proc., pridėjus išankstinį balsavimą – 36,46 proc. rinkėjųSekmadienį vykstančiame antrajame Seimo rinkimų ture iki 18 val. savo balsą atidavė 25,17 proc. rinkėjų. Pridėjus išankstinį balsavimą – 11,29 proc., jau balsavo 36,46 proc. rinkėjų.Palyginti su 2016 m. vykusiais Seimo rinkimais, šiemet rinkėjai pirmąją dienos pusę balsavo aktyviau, tačiau vėliau prie balsadėžių neskubėjo rinktis. Tuomet iki 18 val. savo valią pareiškė 28,61 proc. rinkėjų.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai balsuoja Nemenčinės apygardos (proc.) ir Senamiesčio-Žvėryno apygardos (proc.) rinkėjai. Pasyviausi – Panerių-Grigiškių apygardos (proc.) rinkėjai.7 valandą rinkimų apylinkės atvėrė duris rinkėjams. Jie savo pilietinę valią galės pareikšti iki 20 valandos.Pakartotinis balsavimas rengiamas 68 vienmandatėse rinkimų apygardose. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjams rinkimai jau pasibaigė, nes per pirmąjį turą jie išsirinko savo atstovus į naująjį Seimą.ELTA primena, kad spalio 18 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu, pirmojo Seimo rinkimų turo metu jau yra išrinkti trys Seimo nariai: Antakalnio apygardoje išrinkta TS-LKD atstovaujanti Ingrida Šimonytė, surinkusi 61,17 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balsų; Medininkų rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Česlavas Olševskis, surinkęs 52,77 proc. balsų; Šalčininkų-Vilniaus apygardoje išrinkta irgi šios partijos kandidatė Beata Petkevič, sulaukusi 59 proc. rinkėjų palaikymo.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Pastebi galimai keistą tam tikrų gyventojų elgesį„Baltosios pirštinės“ organizacijos vadovė Marija Šaraitė „Delfi“ tikino, kad bendrai šiandien, pažeidimų prasme, diena yra pasyvoka, jų mažiau nei per I-ąjį rinkimų turą. „Kas išsiskiria, tai 10 pranešimų policijai apie galimą papirkimą. Gal kokie 6 jie buvo iki 11 val. Dabar jau fiksuojami po vieną kitą. Rimčiausi atvejai, kurie yra perduoti Lietuvos policijai, tai jie yra užfiksuoti mūsų stebėtojų. Tai įtartini automobiliai, neblaivūs asmenys, judantys aplink apylinkes, atvejai vietinėse kaimiškose parduotuvėlėse. Šie atvejai yra Nemenčinės, Molėtų-Širvintų ir Švenčionių apygardose. Dabar policijai jau perduoti 6 atvejai“, – tikino ji. M. Šaraitė patikslino, kad įdomesni dalykai fiksuojami kalbant apie parduotuves, kai gyventojai galimai už balsą gauna maisto produktų, arba visi į parduotuvę ateina rankoje nešini dešimtinę kupiūrą. „Jie įeina vienas po kito ir visi rankoje laiko 10 Eur. Jie pinigus turi ne šiaip kur piniginėje ar kur įsidėję, bet rankoje. Bet čia dėl pažeidimų mes galime daryti tik prielaidas. Tai pastebi mūsų stebėtojai, kad vyksta tokie keistesni dalykai. Taip pat kai prie apylinkių vis atvyksta tas pats automobilis, vaikštinėja tie patys žmonės. Tai – įvairūs dalykai“, – sakė M. Šaraitė. Taip ji pridūrė, kad galimi papirkinėjimų pažeidimai yra fiksuojami Biržų rajone, yra atvejų, kuomet už balsą tam tikram kandidatui siūloma atsiskaityti žinutėmis soc. tinkle.

Seimo rinkimuose iki 17 val. jau balsavo 23,34 proc., pridėjus išankstinį balsavimą – 34,63 proc. rinkėjųSekmadienį vykstančiame antrajame Seimo rinkimų ture iki 17 val. savo balsą atidavė 23,34 proc. rinkėjų. Pridėjus išankstinį balsavimą – 11,29 proc., jau balsavo 34,63 proc. rinkėjų.Palyginti su 2016 m. vykusiais Seimo rinkimais, šiemet rinkėjai pirmąją dienos pusę balsavo aktyviau, tačiau pavakarę tapo pasyvesni. Tuomet iki 17 val. savo valią pareiškė 26,41 proc. rinkėjų.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai balsuoja Nemenčinės apygardos (45,92 proc.) ir Senamiesčio-Žvėryno apygardos (41,63 proc.) rinkėjai. Pasyviausi – Panerių-Grigiškių apygardos (25,20 proc.) rinkėjai.7 valandą rinkimų apylinkės atvėrė duris rinkėjams. Jie savo pilietinę valią galės pareikšti iki 20 valandos.Pakartotinis balsavimas rengiamas 68 vienmandatėse rinkimų apygardose. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjams rinkimai jau pasibaigė, nes per pirmąjį turą jie išsirinko savo atstovus į naująjį Seimą.ELTA primena, kad spalio 18 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu, pirmojo Seimo rinkimų turo metu jau yra išrinkti trys Seimo nariai: Antakalnio apygardoje išrinkta TS-LKD atstovaujanti Ingrida Šimonytė, surinkusi 61,17 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balsų; Medininkų rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Česlavas Olševskis, surinkęs 52,77 proc. balsų; Šalčininkų-Vilniaus apygardoje išrinkta irgi šios partijos kandidatė Beata Petkevič, sulaukusi 59 proc. rinkėjų palaikymo.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Rinkimų dieną policija gavo 22 pranešimusLietuvos policijos atstovas Ramūnas Matonis sekmadienį pavakarę informavo, kad išankstinio balsavimo metu, nuo 2020 m. spalio 19 d. 7 val. iki spalio 25 d. 16 val. policija gavo 57 pranešimus, susijusius su rinkimais. „Per šį laikotarpį pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai. Daugiausiai pranešimų gauta iš Vilniaus apskr. – 26, Tauragės apskr. – 9“, – sakė jis. Anot jo, šiandien, rinkimų dieną, gauti 22 pranešimai (daugiausiai – iš Vilniaus apskr.), ikiteisminių tyrimų nepradėta“, – informavo R. Matonis.

Seimo rinkimuose iki 16 val. jau balsavo 21,42 proc., pridėjus išankstinį balsavimą – 32,71 proc. rinkėjųSekmadienį vykstančiame antrajame Seimo rinkimų ture iki 16 val. savo balsą atidavė 21,42 proc. rinkėjų. Pridėjus išankstinį balsavimą – 11,29 proc., jau balsavo 32,71 proc. rinkėjų.Palyginti su 2016 m. vykusiais Seimo rinkimais, šiemet rinkėjai pirmąją dienos pusę balsavo aktyviau, tačiau pavakarę pradėjo atsilikti. Tuomet iki 16 val. savo valią pareiškė 23,89 proc. rinkėjų.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai balsuoja Nemenčinės apygardos (43,22 proc.) ir Senamiesčio-Žvėryno apygardos (39,15 proc.) rinkėjai. Pasyviausi – Panerių-Grigiškių apygardos (23,21 proc.) rinkėjai.7 valandą rinkimų apylinkės atvėrė duris rinkėjams. Jie savo pilietinę valią galės pareikšti iki 20 valandos.Pakartotinis balsavimas rengiamas 68 vienmandatėse rinkimų apygardose. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjams rinkimai jau pasibaigė, nes per pirmąjį turą jie išsirinko savo atstovus į naująjį Seimą.ELTA primena, kad spalio 18 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu, pirmojo Seimo rinkimų turo metu jau yra išrinkti trys Seimo nariai: Antakalnio apygardoje išrinkta TS-LKD atstovaujanti Ingrida Šimonytė, surinkusi 61,17 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balsų; Medininkų rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Česlavas Olševskis, surinkęs 52,77 proc. balsų; Šalčininkų-Vilniaus apygardoje išrinkta irgi šios partijos kandidatė Beata Petkevič, sulaukusi 59 proc. rinkėjų palaikymo.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Seimo rinkimuose iki 15 val. jau balsavo 19,47 proc., pridėjus išankstinį balsavimą – 30,76 proc. rinkėjųSekmadienį vykstančiame antrajame Seimo rinkimų ture iki 15 val. savo balsą atidavė 19,47 proc. rinkėjų. Pridėjus išankstinį balsavimą – 11,29 proc., jau balsavo 30,76 proc. rinkėjų.Palyginti su 2016 m. vykusiais Seimo rinkimais, šiemet rinkėjai iki šiol balsavo aktyviau, tačiau pradėjo atsilikti. Tuomet iki 15 val. savo valią pareiškė 21,14 proc. rinkėjų.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai balsuoja Nemenčinės apygardos (40,71 proc.) ir Centro-Žaliakalnio apygardos (36,70 proc.) rinkėjai. Pasyviausi – Panerių-Grigiškių apygardos (21,37 proc.) rinkėjai.7 valandą rinkimų apylinkės atvėrė duris rinkėjams. Jie savo pilietinę valią galės pareikšti iki 20 valandos.Pakartotinis balsavimas rengiamas 68 vienmandatėse rinkimų apygardose. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjams rinkimai jau pasibaigė, nes per pirmąjį turą jie išsirinko savo atstovus į naująjį Seimą.ELTA primena, kad spalio 18 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu, pirmojo Seimo rinkimų turo metu jau yra išrinkti trys Seimo nariai: Antakalnio apygardoje išrinkta TS-LKD atstovaujanti Ingrida Šimonytė, surinkusi 61,17 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balsų; Medininkų rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Česlavas Olševskis, surinkęs 52,77 proc. balsų; Šalčininkų-Vilniaus apygardoje išrinkta irgi šios partijos kandidatė Beata Petkevič, sulaukusi 59 proc. rinkėjų palaikymo.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Gavo apie tris dešimtis pranešimų dėl galimų pažeidimųVyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vadovė Laura Matjošaitytė teigė, kad VRK šiandien gavo apie tris dešimtis įvairių pranešimų apie galimus pažeidimus.„VRK fiksuoja, kad jau yra balsavę 19,22 proc. Lietuvos respublikos piliečių Lietuvoje, o kalbant bendrai apie rinkėjų aktyvumą šiandieną, balsavusių rinkėjų yra 19,75 proc. Jeigu šiuos skaičius palygintume tiek su pirmuoju turu, tiek su ankstesnių metų rinkimais, pamatytume šiokius tokius skirtumus. Šių metų spalio 11 dieną vykusiuose Seimo rinkimuose dalyvavo gerokai daugiau rinkėjų – 23,34 proc. Kaip ir minėjau, dabar, su balsavusiais užsienyje, turime 19,75 proc., o tai yra kiek 4 proc. mažiau. 2016 m. II rinkimų ture, 15 val. duomenimis, buvo balsavę 21,14 proc. rinkėjų, 2012-aisiais 14 val. duomenimis buvo balsavę 18,89 proc. rinkėjų“, – teigė ji. Kalbant apie pranešimus dėl galimų pažeidimų buvo teigiama, kad VRK šiandien gavo apie tris dešimtis įvairių pranešimų. „Daugiausia jų gauta dėl galimos rinkimų agitacijos socialiniuose tinkluose, paskyrose, uždarose grupėse, dėl rinkimų biuletenių nuotraukų dalijimosi soc. tinkluose. Kalbant apie gautus pranešimus, yra ir įdomesnių atvejų, tarkime, kad prie rinkimų apylinkės vykdomas remontas ir galimai rinkėjams yra trukdoma patekti į balsavimo patalpą. Tai išsiaiškinome, kad trukdoma nėra. Taip pat gavome pranešimų, kad kuomet buvo vykdomas balsavimas namuose, rinkimų komisijų nariai pas rinkėjus, norinčius balsuoti namuose, vyko ne pagal grafiką ir stebėtojai informavo, kad nesuspėja paskui komisijų narius“, – teigė ji. Galiausiai, apibendrindama L. Matjošaitytė sakė, kad antrasis rinkimų turas vyksta pakankamai sklandžiai ir ramiai. „Rinkėjai keliauja į rinkimų apylinkes, tiesa, ne taip aktyviai, kaip pirmojo turo metu“, – pridūrė ji. Ji taip pat pranešė, kad sekmadienį iki 15 val. paskambinę VRK trumpuoju numeriu informacijos teiravosi ar skundus deklaravo beveik pusė tūkstančio piliečių.

Seimo rinkimuose iki 14 val. jau balsavo 17,34 proc., pridėjus išankstinį balsavimą – 28,63 proc. rinkėjųSekmadienį vykstančiame antrajame Seimo rinkimų ture iki 14 val. savo balsą atidavė 17,34 proc. rinkėjų. Pridėjus išankstinį balsavimą – 11,29 proc., jau balsavo 28,63 proc. rinkėjų.Palyginti su 2016 m. vykusiais Seimo rinkimais, šiemet rinkėjai iki šiol balsavo aktyviau, tačiau pradėjo atsilikti. Tuomet iki 14 val. savo valią pareiškė 18,08 proc. rinkėjų.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai balsuoja Nemenčinės apygardos (37,73 proc.) ir Centro-Žaliakalnio apygardos (34,25 proc.) rinkėjai. Pasyviausi – Panerių-Grigiškių apygardos (19,40 proc.) rinkėjai.7 valandą rinkimų apylinkės atvėrė duris rinkėjams. Jie savo pilietinę valią galės pareikšti iki 20 valandos.Pakartotinis balsavimas rengiamas 68 vienmandatėse rinkimų apygardose. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjams rinkimai jau pasibaigė, nes per pirmąjį turą jie išsirinko savo atstovus į naująjį Seimą.ELTA primena, kad spalio 18 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu, pirmojo Seimo rinkimų turo metu jau yra išrinkti trys Seimo nariai: Antakalnio apygardoje išrinkta TS-LKD atstovaujanti Ingrida Šimonytė, surinkusi 61,17 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balsų; Medininkų rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Česlavas Olševskis, surinkęs 52,77 proc. balsų; Šalčininkų-Vilniaus apygardoje išrinkta irgi šios partijos kandidatė Beata Petkevič, sulaukusi 59 proc. rinkėjų palaikymo.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Iki 13 val. policija gavo 14 pranešimų apie galimus rinkimų pažeidimusLietuvos policijos atstovas Ramūnas Matonis sekmadienį informavo, kad nuo spalio 19 d. iki spalio 25 d. 13 val. policija gavo 49 pranešimus apie galimus rinkimų pažeidimus, pradėjo 2 ikiteisminius tyrimus.„Daugiausiai pranešimų gauta iš Vilniaus apskrities – 23, Tauragės apskr. – 6, Kauno apskr. – 5, Klaipėdos ir Alytaus apskr. – po 4 pranešimus“, – sakė jis.Šiandien, rinkimų dieną, anot R. Matonio, iki 13 val. policija gavo 14 pranešimų apie galimus rinkimų pažeidimus, ikiteisminių tyrimų nepradėta.

Seimo rinkimuose iki 13 val. jau balsavo 15,06 proc.Sekmadienį vykstančiame antrajame Seimo rinkimų ture iki 13 val. savo balsą atidavė 15,06 proc. rinkėjų. Pridėjus išankstinį balsavimą – 11,29 proc., jau balsavo 26,36 proc. rinkėjų.Palyginti su 2016 m. vykusiais Seimo rinkimais, šiemet rinkėjai balsuoja aktyviau. Tuomet iki 13 val. savo valią pareiškė 14,58 proc. rinkėjų.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai balsuoja Nemenčinės apygardos (34,32 proc.) ir Centro-Žaliakalnio apygardos (31,65 proc.) rinkėjai. Pasyviausi – Panerių-Grigiškių apygardos (17,24 proc.) rinkėjai.7 valandą rinkimų apylinkės atvėrė duris rinkėjams. Jie savo pilietinę valią galės pareikšti iki 20 valandos.Pakartotinis balsavimas rengiamas 68 vienmandatėse rinkimų apygardose. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjams rinkimai jau pasibaigė, nes per pirmąjį turą jie išsirinko savo atstovus į naująjį Seimą.ELTA primena, kad spalio 18 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu, pirmojo Seimo rinkimų turo metu jau yra išrinkti trys Seimo nariai: Antakalnio apygardoje išrinkta TS-LKD atstovaujanti Ingrida Šimonytė, surinkusi 61,17 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balsų; Medininkų rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Česlavas Olševskis, surinkęs 52,77 proc. balsų; Šalčininkų-Vilniaus apygardoje išrinkta irgi šios partijos kandidatė Beata Petkevič, sulaukusi 59 proc. rinkėjų palaikymo.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Seimo rinkimuose iki 12 val. jau balsavo 12,43 proc., pridėjus išankstinį balsavimą – 23,72 proc. rinkėjųSekmadienį vykstančiame antrajame Seimo rinkimų ture iki 12 val. savo balsą atidavė 12,43 proc. rinkėjų. Pridėjus išankstinį balsavimą – 11,29 proc., jau balsavo 23,72 proc. rinkėjų.Palyginti su 2016 m. vykusiais Seimo rinkimais, šiemet rinkėjai balsuoja aktyviau. Tuomet iki 12 val. savo valią pareiškė tik 10,88 proc. rinkėjų.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai balsuoja Nemenčinės apygardos (30,96 proc.) ir Molėtų-Širvintų apygardos (28,45 proc.) rinkėjai. Pasyviausi – Panerių-Grigiškių apygardos (14,98 proc.) rinkėjai.7 valandą rinkimų apylinkės atvėrė duris rinkėjams. Jie savo pilietinę valią galės pareikšti iki 20 valandos.Pakartotinis balsavimas rengiamas 68 vienmandatėse rinkimų apygardose. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjams rinkimai jau pasibaigė, nes per pirmąjį turą jie išsirinko savo atstovus į naująjį Seimą.ELTA primena, kad spalio 18 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu, pirmojo Seimo rinkimų turo metu jau yra išrinkti trys Seimo nariai: Antakalnio apygardoje išrinkta TS-LKD atstovaujanti Ingrida Šimonytė, surinkusi 61,17 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balsų; Medininkų rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Česlavas Olševskis, surinkęs 52,77 proc. balsų; Šalčininkų-Vilniaus apygardoje išrinkta irgi šios partijos kandidatė Beata Petkevič, sulaukusi 59 proc. rinkėjų palaikymo.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Seimo rinkimuose iki 11 val. jau balsavo 9,36 proc., pridėjus išankstinį balsavimą – 20,65 proc. rinkėjųSekmadienį vykstančiame antrajame Seimo rinkimų ture iki 11 val. savo balsą atidavė 9,36 proc. rinkėjų. Pridėjus išankstinį balsavimą – 11,29 proc., jau balsavo 20,65 proc. rinkėjų.Palyginti su 2016 m. vykusiais Seimo rinkimais, šiemet rinkėjai balsuoja aktyviau. Tuomet iki 11 val. savo valią pareiškė tik 6,78 proc. rinkėjų.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai balsuoja Nemenčinės apygardos (26,75 proc.) ir Molėtų-Širvintų apygardos (25,60 proc.) rinkėjai. Pasyviausi – Panerių-Grigiškių apygardos (12,36 proc.) rinkėjai.7 valandą rinkimų apylinkės atvėrė duris rinkėjams. Jie savo pilietinę valią galės pareikšti iki 20 valandos.Pakartotinis balsavimas rengiamas 68 vienmandatėse rinkimų apygardose. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjams rinkimai jau pasibaigė, nes per pirmąjį turą jie išsirinko savo atstovus į naująjį Seimą.ELTA primena, kad spalio 18 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu, pirmojo Seimo rinkimų turo metu jau yra išrinkti trys Seimo nariai: Antakalnio apygardoje išrinkta TS-LKD atstovaujanti Ingrida Šimonytė, surinkusi 61,17 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balsų; Medininkų rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Česlavas Olševskis, surinkęs 52,77 proc. balsų; Šalčininkų-Vilniaus apygardoje išrinkta irgi šios partijos kandidatė Beata Petkevič, sulaukusi 59 proc. rinkėjų palaikymo.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Rinkimų stebėtojai: užfiksuoti galimo rinkėjų papirkimo atvejaiNuo 7 valandos ryto prasidėjusį antrojo Seimo rinkimų turo balsavimą stebi šimtai nepriklausomų „Baltųjų pirštinių“ stebėtojų. Per pirmąsias keturias balsavimo valandas aplankyta 90 rinkimų apylinkių ir sulaukta virš 20 rinkėjų pranešimų apie galimus pažeidimus.Stebėtojai jau penkis kartus kreipėsi į Lietuvos policiją dėl galimo rinkėjų papirkimo ir pavėžėjimo atvejų Vilniaus regione.Rinkimų stebėtojai apylinkėse pastebėjo netaisyklingai užplombuotų balsadėžių, ne visur rinkimų komisijų nariai naudoja asmens duomenų apsaugą užtikrinančius rinkėjų sąrašų antdėklus, rinkėjai ne po vieną eina į balsavimo kabinas, taip pat nemažai atvejų, kur apylinkėse neatsakingai dėvimos ar nedėvimos asmens apsaugos priemonės.Stebėtojai renka informaciją, ar apylinkės yra pritaikytos fizinę negalią turintiems asmenims. Nepritaikytų apylinkių – bent ketvirtadalis, o detali informacija apie jas bus perduota Lietuvos negalios organizacijų forumui.Piliečiai rinkimų savaitgalį praneša ir apie agitacijos draudimo pažeidimus. Užfiksuoti atvejai, kai dalijamasi politine reklama socialiniuose tinkluose. Svarbu atkreipti dėmesį, kad išorinė politinė reklama, pakabinta iki agitacijos draudimo laikotarpio, gali likti ir jo metu – dažnai piliečiai nepagrįstai praneša apie didžiuosius lauko stendus, kurie gali kabėti ir rinkimų dieną.

VRK pirmininkė: išankstinio balsavimo aktyvumas gerokai didesnis nei 2016 metų Seimo rinkimų antrajame tureŠių metų antrojo Seimo rinkimų turo išankstinio balsavimo aktyvumas buvo gerokai didesnis nei 2016 metais vykusiais Seimo rinkimais, rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenys. Šiais metais balsą antrajame rinkimų ture iš anksto atidavė 11,29 proc. rinkėjų, o 2016 metais – 5,95 proc. rinkėjų.„Kalbant apie išankstinį balsavimą, Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, antrajame rinkimų ture balsavo 11,29 proc. rinkėjų. Iš anksto savivaldybėse, kitose papildomai įrengtose patalpose balsavo 159 367 rinkėjai, specialiuose punktuose – 12 326 rinkėjai, namuose – 89 258. Iš viso per 260 tūkst. rinkėjų“, – VRK surengtoje spaudos konferencijoje informavo VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė.VRK pirmininkės teigimu, 2020 m. Seimo rinkimų antrajame rinkimų ture iš anksto balsavo šiek tiek mažiau nei 20 tūkst. rinkėjų nei šių metų pirmajame rinkimų ture.„Lyginant su pirmuoju rinkimų turu, tai 0,35 proc. mažiau balsavo antrajame rinkimų ture, kalbant apie išankstinį balsavimą“, – teigė ji.Visgi L. Matjošaitytė akcentuoja, kad, lyginant su 2016 metų išankstiniu balsavimu antrajame Seimo rinkimų ture, šiuo metų Seimo antrojo turo aktyvumas gerokai didesnis.„Jeigu šį skaičių palygintume su 2016 m., tai matytume, kad antrajame rinkimų ture 2020 metų spalio mėnesį Seimo rinkimuose balsavo gerokai daugiau rinkėjų, kadangi 2016 metais antrajame rinkimų ture iš anksto balsavo 5,95 proc. rinkėjų“, – sakė L. Matjošaitytė.Mobiliuose punktuose balsavo 1300 saviizoliacijoje esančių rinkėjųVRK pirmininkė taip pat informuoja, kad šių metų Seimo rinkimų naujove – mobiliaisiais balsavimo punktais – antrajame rinkimų ture pasinaudojo 1300 saviizoliacijoje esančių asmenų.„VRK duomenimis, iš anksto galimybe balsuoti specialiai įrengtuose išankstinio balsavimo mobiliuose punktuose Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Raseiniuose pasinaudojo per 1300 rinkėjų, VRK duomenimis, balsavimui namuose registravosi 871 asmuo“, – teigė L. Matjošaitytė.

Fiksavo pažeidimus, pradėti 2 ikiteisminiai tyrimaiPolicijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sekmadienio rytą informavo, kad išankstinio balsavimo metu, nuo 2020 m. spalio 19 d. 7 val. iki spalio 25 d. 10 val., policija gavo 38 pranešimus, susijusius su rinkimais. „Per šį laikotarpį pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai. Daugiausiai pranešimų gauta dėl neleistinos agitacijos, dėl įtartinų asmenų ar automobilių prie rinkiminių apylinkių, galimo rinkėjų papirkinėjimo“, – sakė jis. R. Matonio teigimu, dėl kai kurios gautos informacijos yra renkama papildoma medžiaga, tikslinamos aplinkybės.

https://youtu.be/N0nx514HRdU

Seimo rinkimuose iki 10 val. jau balsavo 6,04 proc., pridėjus išankstinį balsavimą – 17,33 proc. rinkėjųSekmadienį vykstančiame antrajame Seimo rinkimų ture iki 10 val. savo balsą atidavė 6,04 proc. rinkėjų. Pridėjus išankstinį balsavimą – 11,29 proc., jau balsavo 17,33 proc. rinkėjų.Palyginti su 2016 m. vykusiais Seimo rinkimais, šiemet rinkėjai balsuoja aktyviau. Tuomet iki 10 val. savo valią pareiškė tik 3,43 proc. rinkėjų.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai balsuoja Nalšios pietinės apygardos (22,47 proc.) ir Molėtų-Širvintų apygardos (22,35 proc.) rinkėjai. Pasyviausi – Panerių-Grigiškių apygardos (9,70 proc.) rinkėjai.7 valandą rinkimų apylinkės atvėrė duris rinkėjams. Jie savo pilietinę valią galės pareikšti iki 20 valandos.Pakartotinis balsavimas rengiamas 68 vienmandatėse rinkimų apygardose. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjams rinkimai jau pasibaigė, nes per pirmąjį turą jie išsirinko savo atstovus į naująjį Seimą.ELTA primena, kad spalio 18 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu, pirmojo Seimo rinkimų turo metu jau yra išrinkti trys Seimo nariai: Antakalnio apygardoje išrinkta TS-LKD atstovaujanti Ingrida Šimonytė, surinkusi 61,17 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balsų; Medininkų rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Česlavas Olševskis, surinkęs 52,77 proc. balsų; Šalčininkų-Vilniaus apygardoje išrinkta irgi šios partijos kandidatė Beata Petkevič, sulaukusi 59 proc. rinkėjų palaikymo.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Seimo rinkimuose iki 9 val. jau balsavo 3,11 proc., pridėjus išankstinį balsavimą – 14,40 proc. rinkėjųSekmadienį vykstančiame antrajame Seimo rinkimų ture iki 9 val. savo balsą atidavė 3,11 proc. rinkėjų. Pridėjus išankstinį balsavimą – 11,29 proc., jau balsavo 14,40 proc. rinkėjų.Palyginti su 2016 m. vykusiais Seimo rinkimais, šiemet rinkėjai balsuoja aktyviau. Tuomet iki 9 val. savo valią pareiškė tik 1,3 proc. rinkėjų. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai balsuoja Nalšios pietinės apygardos (20,26 proc.) ir Molėtų-Širvintų apygardos (19,38 proc.) rinkėjai. Pasyviausi – Panerių-Grigiškių apygardos (7,54 proc.) rinkėjai.7 valandą rinkimų apylinkės atvėrė duris rinkėjams. Jie savo pilietinę valią galės pareikšti iki 20 valandos.Pakartotinis balsavimas rengiamas 68 vienmandatėse rinkimų apygardose. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjams rinkimai jau pasibaigė, nes per pirmąjį turą jie išsirinko savo atstovus į naująjį Seimą.ELTA primena, kad spalio 18 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu, pirmojo Seimo rinkimų turo metu jau yra išrinkti trys Seimo nariai: Antakalnio apygardoje išrinkta TS-LKD atstovaujanti Ingrida Šimonytė, surinkusi 61,17 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balsų; Medininkų rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Česlavas Olševskis, surinkęs 52,77 proc. balsų; Šalčininkų-Vilniaus apygardoje išrinkta irgi šios partijos kandidatė Beata Petkevič, sulaukusi 59 proc. rinkėjų palaikymo.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Iš anksto balsavusiųjų rinkėjų aktyvumas nedaug atsilieka nuo pirmojo turoRinkėjų aktyvumas balsuojant iš anksto ir namuose Seimo rinkimų antrajame ture nedaug atsilieka nuo pirmojo turo prieš dvi savaites, rodo sekmadienį paskelbti Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys.Iš anksto savo valią išreiškė 260 tūkst. 951 rinkėjas, tai sudaro 11,29 proc. rinkėjų. Pirmajame ture iš anksto balsavo maždaug 20 tūkst. daugiau piliečių.Prieš ketverius metus rinkėjų aktyvumas antrajame ture balsuojant iš anksto ir namuose siekė 5,95 proc., tačiau tuomet buvo balsuojama keturias, o ne šešias dienas, kaip šiemet.Aktyviausiai iš anksto balsavo Rytų Lietuvoje esančių Nalšios pietinės, Sėlos vakarinės ir Molėtų–Šurvintų apygardų rinkėjai – čia atitinkamai balsus atidavė 17,66, 16,52 ir 16,31 procento gyventojų.Vangiausiai iki sekmadienio balsavo sostinės Panerių–Grigiškių ir Naujosios Vilnios apygardų rinkėjai – atitinkamai 4,98 proc. ir 6,17 proc., taip pat Klaipėdos marių apygardos rinkėjai (6,34 proc.).Antrasis Seimo rinkimų turas vyksta sekmadienį, išankstinis balsavimas vyko nuo pirmadienio iki ketvirtadienio. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Raseiniuose buvo sudaryta galimybė atvykus automobiliu balsuoti mobiliajame punkte saviizoliacijoje esantiems rinkėjams. Penktadienį ir šeštadienį vyko balsavimas namuose.Per antrąjį Seimo rinkimų turą renkami 68 parlamentarai vienmandatėse apygardose. Trys jau išrinkti per pirmąjį turą. Dar 70 politikų į parlamentą pateko pagal partijų sąrašus.

Rinkėjų aktyvumas balsuojant iš anksto pakartotiniame balsavime – dvigubai didesnis nei 2016 m. Seimo rinkimųSeimo rinkimų antrajame ture balsuojant iš anksto savo valią pareiškė 260 951, arba 11,29 procento, rinkėjų, pranešė Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).Palyginti su 2016 metais vykusiais Seimo rinkimais, šiemet rinkėjų aktyvumas balsuojant iš anksto pakartotiniame balsavime yra smarkiai didesnis. Tuomet savo valią iš anksto pareiškė 141 864 rinkėjai, arba 5,95 procento rinkėjų.Iš 2 310 860 balsavimo teisę turinčių rinkėjų iš anksto balsavo 159 367, balsavimo teise namuose pasinaudojo 89 258. Specialiuose punktuose balsavo 12 326 rinkėjai.VRK pateiktais duomenimis, aktyviausiai išankstinio balsavimo metu balsavo Nalšios pietinės apygardos (17,66 proc.) ir Sėlos vakarinės apygardos (16,52 proc.) rinkėjai. Mažiausiai aktyvūs buvo Panerių-Grigiškių apygardos (4,98 proc.) rinkėjai.Per antrąjį rinkimų turą sekmadienį rinkėjai turės užbaigti formuoti naujos sudėties Seimą. Savo Seimo narį rinks 68 vienmandačių rinkimų apygardų rinkėjai. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjams rinkimai jau pasibaigė, nes per pirmąjį turą jie išsirinko savo atstovus į naująjį Seimą.

Nuo ankstyvo ryto į apylinkes renkasi rinkėjai Lietuviai sekmadienį grįžo prie balsadėžių išreikšti savo valią antrajame Seimo rinkimų ture. Saugantis koronaviruso, visi rinkėjai turi dėvėti kaukes, laikytis atstumų, o rinkimų komisijos reguliariai dezinfekuoja patalpas.BNS žurnalistų aplankytose Vilniaus rinkimų apylinkėse dar prieš septintą valandą ryto laukė keliolika žmonių. Dalis iš jų sakė, kad anksti atvyko, norėdami išvengti eilių, o kai kurie pripažino, kad sumaišė laiką, nes pamiršo persukti laikrodžius viena valanda atgal.Beveik rinkėjai į balsavimo apylinkę atvyko su savo rašikliais, dalis turėjo ir vienkartines pirštines.Simono Konarskio rinkimų komisijos pirmininkė Monika Gasiliūnė BNS sakė, kad komisijos nariai yra pasiruošę dovanoti vienkartinių kaukių jų neturintiems žmonėms ar tiems, kurių kaukės labai nusidėvėję.Sostinės Ąžuolyno progimnazijoje įsikūrusiose Bukčių ir Oslo rinkimų apylinkėse per pusvalandį savo valią išreiškė daugiau kaip 50 rinkėjų.Oslo apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas Edgaras Laveckis teigė, kad žmonės ateina gerai žinodami saugumo taisykles, jog reikia laikytis atstumų, dėvėti kaukes, turėti savo rašymo priemones.„Žmonės tikrai nesipiktina, dėl COVID-19 neleidžiame po daug – tiek, kiek leidžia sužymėtos ribos. Beveik visi atsineša tušinukus, savo kaukes, išskyrus vieną kitą“, – BNS sakė E. Laveckis.57-erių finansininkė Ana Bobileva BNS sakė visada einanti balsuoti ir į antrąjį turą. „Kaip ir visada, tikimės, kad bus geriau“, – sakė vilnietė.Trisdešimtmečiai sutuoktiniai Dovilė ir Andrius Končiak tvirtino, kad balsuoti vos atsidarius apylinkei apsisprendė dėl koronaviruso situacijos, norėdami išvengti eilių.„Balsuoti einame visada, o anksti šįkart – dėl viruso. Kas patiko šįkart, kad dezinfekuojamos rankenos, komisijos nariai patys labiau ėmėsi iniciatyvos, nes praėjusį kartą jautėsi toks šiek tiek pasimetimas, ir patys kaukes nelabai gerai dėvėjo“, – sakė Dovilė.A. Končiakas sako, kad anksčiau balsuoti nusprendė ir dėl laukiančių sekmadieninių darbų.„Manau, vakare rezultatų lauksime“, – sakė jis.7 valandą ryto prasidėjęs balsavimas baigsis 20 valandą. Rinkėjai kviečiami ateiti balsuoti su veidą ir nosį dengiančiomis kaukėmis, atsinešti savo rašiklį, neturintiesiems apsaugos ir rašymo priemonės bus duodamos vietoje.Vyriausiosios rinkimų komisijos vadovė Laura Matjošaitytė prognozuoja, kad rinkimų rezultatai bus aiškūs apie vidurnaktį.„Tikimės gerokai anksčiau rinkimų rezultatų, kadangi bus vienas biuletenis, paprastesnis skaičiavimas, neturėsime daugiamandatės biuletenio, reitingavimo, tad, panašu, kad galim vidurnaktį jau turėti rinkimų rezultatus“, – BNS sakė L. Matjošaitytė.Seimo rinkimų antrasis turas vyksta 68 apygardose. Trys jau išrinkti per pirmąjį turą. Dar 70 politikų į parlamentą pateko pagal partijų sąrašus per balsavimą prieš dvi savaites.Naujasis Seimas į pirmą posėdį paprastai renkasi lapkričio viduryje.