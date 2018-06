Kaip rašo „Lietuvos žinios“, juos paskirstyti norėtų pačios organizacijos, nes tai – ne valstybės biudžeto pinigai. Tačiau Kultūros ministerija su tuo nesutinka. Nuo 2012 metų pradėjus rinkti vadinamąjį tuščios laikmenos mokestį (jį sumoka visi pirkėjai, įsigydami elektronines laikmenas), 25 proc. surinktų lėšų skiriama Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programai. Šios lėšos būdavo paskirstomos kasmet pavasarį – dažniausiai kovą – kūrybinėms organizacijoms, leidėjams ir renginių organizatoriams, pateikusiems paraiškas Kultūros ministerijai. Tačiau šiemet jų nesulaukta iki šiol. Susiję straipsniai: Kūrėjus ginančios organizacijos stebisi ministerijos siūlymu kurti dar vieną darinį LATGA-A: socdemai reklamai neteisėtai panaudojo M.Mikutavičiaus dainą Šiemet ministerija šių pinigų skirstymo funkciją sugalvojo perleisti Kultūros tarybai. Kultūros ministerija aiškina siekainti skaidraus lėšų paskirstymo ir aktyviai diskutuojanti su autorių teisių organizacijomis dėl autoriams paskirstomo kompensacinio atlyginimo, surenkamo už parduotas tuščias laikmenas. Tačiau vieningo sutarimo dėl šių lėšų administravimo modelio kol kas nerasta. Ministreija taip pat nurodė, kad jau pirmadienį teiksianti Vyriausybei Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pataisų projektą.

