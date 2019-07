Jei ne merginos drąsa ir aktyvūs pasipriešinimo veiksmai bei kaip tik tuo metu pro šalį važiavęs kitas autobusas, greičiausiai viskas būtų baigęsi kitaip – iškrypėlis jau buvo spėjęs merginai numauti kelnaites.

Vilniaus apygardos teismas paskelbė, kad jauną merginą užpuolęs ir pasikėsinęs išžaginti vilnietis Juzefas Jatkevičius (Juzef Jatkevič) pagrįstai buvo pripažintas kaltu ir už grotų turės praleisti vienerius metus. Be to, jis nukentėjusiajai privalės sumokėti 3,5 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti – ši suma, anot teisėjų, atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus.

Vilniaus miesto apylinkės teismo priimtą apkaltinamąjį nuosprendį palikę galioti apeliacinės instancijos teismo teisėjai konstatavo, kad nekyla jokių abejonių dėl J. Jatkevičiaus kaltės, nors šio gynėjo advokato Jono Algirdo Smagurausko skunde buvo keliamas klausimas ne tik dėl esą netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo, bet net ir paties nusikaltimo – esą nukentėjusiosios pasakojime apie užpuolimą tebuvo nurodytos jos seksualinės fantazijos.

Bylos duomenimis nustatyta, kad J. Jatkevičius jauną merginą užpuolė ir pasikėsino išžaginti praėjusių metų liepos 27 d., praėjus vos keliolikai minučių po vidurnakčio – kai vilnietė išlipo iš autobuso Kalvarijų g. esančioje viešojo transporto stotelėje „Baltupiai“, prie jos iš nugaros priėjęs vyras panaudojo fizinį smurtą – viena ranka suėmęs už burnos, kita – už juosmens, jėga nutempė ją nuo gatvės link medžių ir krūmų.

„Nerėk arba papjausiu“, – merginai rėžė iškrypėlis.

Išsigandusi mergina susmuko ant žemės, o užpuolikas iš karto jai numovė kelnaites ir pasikėsino išžaginti, bet auka ėmė aktyviai priešintis – šaukė, spardėsi kojomis ir ranka stipriai per kelnes suspaudė jo sėklides, be to į stotelę atvažiavo viešojo transporto autobusas, kurio išsigandęs J. Jatkevičius pabėgo. Tačiau toli nenubėgo – nukentėjusioji iš karto telefonu paskambino į Bendrąjį pagalbos centrą, o netoliese patruliavę pareigūnai įtariamąjį netrukus sulaikė.

Sulaikymo metu J. Jatkevičius nesipriešino, jam buvo nustatytas lengvas girtumas – 0,97 prom. alkoholio. Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas vyras nepripažino jam pateiktų kaltinimų, o jo pozicija buvo atsipindėta advokato skunde dėl priimto apkaltinamojo nuosprendžio.

Jame J. Jatkevičiaus gynėjas nurodė, kad kaltinimas dėl pasikėsinimo išžaginti buvo grindžiamas tik vienos nukentėjusiosios esą „prieštaringais parodymais, kurie yra išsigalvotos seksualinės fantazijos“.

„J. Jatkevičius neturėjo tikslo nukentėjusiosios išžaginti, o tik jai gulint ant šono, pasiėmė kelnaites ir pasišalino, todėl šią veikos stadiją būtina atskirti nuo veikos realizavimo“, – pažymėjo advokatas.

Jo skunde taip pat teigiama, jog baudžiamąją bylą išnagrinėjęs apylinkės teismas „šališkai patikėjo nukentėjusiosios meistriškai suvaidinta pasikėsinimo ją išžaginti scena.“

„Būtent jos pačios parodymai įrodo, kad pasikėsinimo išžaginti nebuvo, nes kelnaičių, kurias ji galimai pati nusimovė, pagrobimas buvo linksmas pajuokavimas arba chuliganizmas dėl nuteistojo afekto būsenos“, – apeliaciniame skunde nurodoma, jog J. Jatkevičiui rūpėjo tik nukentėjusiosios kelnaitės, kurias jis pasiėmė pasišalindamas.

Nuosprendį skundęs nuteistojo advokatas taip pat stebėjosi nukentėjusiajai priteistos neturtinės žalos atlyginimo dydžiu – esą jis „yra neadekvatus, nes apskritai žala nepadaryta“: „Nukentėjusiajai sveikata nesutrikdyta, reputacija nesugadinta, todėl žala šiuo atveju priteista nukentėjusiosios pasipelnymui ir komfortui.“

Šiuos ir kitus skundo argumentus apeliacinės instancijos teismo teisėjai atmetė kaip nepagrįstus.

„Nukentėjusiosios parodymais, kurie yra nuoseklūs ir viso bylos tyrimo ir nagrinėjimo metu nekito, nustatyta, kad su kaltinamuoju ji važiavo vienu autobusu, – pažymėjo teisėjų kolegijos pirmininkas Audrius Cininas. – Išlipusi ėjo namo ir pajuto, kaip iš už nugaros jai kažkas burną užspaudė ranka, ji pradėjo dusti ir pasakė: „Nerėk, nes papjausiu“. O kita ranka už juosmens pradėjo tempti nuo šaligatvio į tamsą. Nukentėjusioji pradėjo priešintis, bandė išsmukti, prašė to nedaryti, tačiau kaltinamasis tempė ją toliau. Tuomet ji susmuko, kad jam būtų sunkiau ją tempti, jis buvo pasilenkęs virš jos, pakėlė suknelę ir abiem rankom numovė kelnaites, jie toliau grūmėsi, ji rėkė, spardėsi, stipriai suspaudė jo sėklides. Tuomet atvažiavo autobusas, ji dar labiau pradėjo rėkti, o autobusui pradėjus važiuoti kaltinamasis laikydamas jos kelnaites pabėgo.“

Pasak teismo, iš šių nurodytų aplinkybių akivaizdu, kad nukentėjusiosios atžvilgiu buvo panaudotas smurtas, kuris pasireiškė burnos užspaudimu, tempimu, taip pat buvo grasinama panaudoti peilį.

„Kaltinamojo versiją, kad jis norėjo tik numauti kelnaites, paneigia aplinkybė, kad numovęs kelnaites kaltinamasis pasišalino ne iš karto, o grumtynės vyko toliau ir tik į stotelę atvažiavus autobusui ir nukentėjusiajai pradėjus dar garsiau rėkti, kaltinamasis su kelnaitėmis pasišalino, taigi nusikaltimo jis nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, tai yra dėl aktyvaus nukentėjusiosios priešinimosi“, – pabrėžė teismas.

Anot jo, skunde taip pat teigiama, kad nukentėjusiosios parodymai yra išgalvoti, o išžaginimo scena buvo meistriškai suvaidinta, keliama versija, kad visa tai buvo linksmas pajuokavimas įtariamajam esant afekto būsenoje.

„Šios skunde nurodytos aplinkybės nepagrįstos jokiais objektyviais duomenimis – teismas nukentėjusios parodymus laiko patikimais ir jais remiasi, nes juos patvirtina liudytojų parodymai ir kita byloje surinkta medžiaga“, – pažymėjo teisėjai.

Anot jų, įvykį iš balkono matė viena netoli stotelės daugiabutyje gyvenanti moteris. Ji pasakojo, kad išgirdo moters klyksmą ir išbėgusi į balkoną matė du besigrumiančius žmones, vienas jų gulėjo, vėliau vaikinas nubėgo, o mergina atsistojo ir pradėjo bėgti link jos namo.

„Mergina rėkė labai garsiai, nes rėkimą išgirdau pakankamai garsiai žiūrėdama televizorių“, – sakė liudytoja.

Užpuolikui pasipriešinusią nukentėjusiąją matę kiti daugiabučio gyventojai ir policijos pareigūnai taip pat sakė, kad mergina buvo labai išsigandusi ir net sunkiai kvėpavo.

„Liudytojų nurodytos aplinkybės paneigia skundo argumentą apie nukentėjusiosios išsigalvotas seksualines fantazijas ir suvaidintą situaciją“, – pabrėžė teismas.