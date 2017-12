Pasak dienraščio, tai, kad iš vieno Rusijos rezervato į Lietuvą 1969-aisiais atvežta stumbrų porelė buvo apgyvendinta pačiame Lietuvos viduryje, netoli Krekenavos plytinčiame Pašilių miške, dabar įvardijama kaip klaida. Bandant ją ištaisyti, Panevėžio ir Kėdainių krašto ūkininkų laukus trypiančius stumbrus siekiama perkelti į miškingąją Dzūkiją. Porą pastarųjų mėnesių – lapkritį ir gruodį – laisvėje gyvenančių stumbrų stebėseną vykdę Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) specialistai nustatė, kad Panevėžio rajone bastosi 56 stumbrai, o atvirose Kėdainių rajono teritorijose užfiksuoti net 158 stumbrai. Taip pat konstatuota, kad per minėtus du mėnesius dvi stumbrės Kėdainių rajone žuvo po traukiniu, o dar viena krito patekusi į eismo įvykį Panevėžio rajone. „Iš viso per besibaigiančius 2017-uosius eismo įvykių aukomis ir šių nelaimių sukėlėjais tapo 11 stumbrų. Tai net ne liūdnas, o tikrai grėsmingas skaičius. Dabar turėtume neatidėlioti stumbrų pergabenimo į Dainavos kraštą“, – dienraščiui VSTT Apsaugos ir tvarkymo skyriaus vyriausiasis specialistas Laimutis Budrys. Jo teigimu, Pašilių miške galėtų likti 30-40 stumbrų.











4 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.