Teisėja Dalia Bajerčiūtė antradienį paskelbė, kad nuteistojo kasacinis skundas atmetamas. Aukščiausiojo Teismo verdiktas yra galutinis ir neskundžiamas, ilgus metus šioje byloje vykęs procesas yra baigtas. „Seimo nariai, kaip išrinktieji tautos atstovai, ypač preciziškai turi laikytis teisės aktų reikalavimų“, – sakė teisėja. Ji priminė, kad Seimo narys davė priesaiką, bet elgėsi priešingai tarnybos interesams. Buvusį Seimo narį kaltu pernai birželį pripažino Apeliacinis teismas. Jam skirta 1882 eurų bauda. Dėl dokumentų suklastojimo byla nutraukta suėjus senačiai. Anksčiau A. Sacharukas buvo išteisintas dėl visų kaltinimų. Tačiau Aukščiausiasis Teismas pirmą kartą gavęs bylą grąžino nagrinėti iš naujo. 2016 metų gruodį kasacinės instancijos teismo teisėjai paskelbė, kad A. Sacharuko išteisinamasis nuosprendis pagrįstas neteisiniais argumentais - A.Sacharukui palankiuose sprendimuose daug dėmesio skiriama teiginiui, kad Seime buvo susiformavusi praktika balsuoti už kitus Seimo narius. Bylos duomenimis, 2010 metais A. Sacharukas neteisėtai įgijo ir laikė bei panaudojo frakcijos kolegos L. Karaliaus Seimo nario pažymėjimą, užsiregistravo Seimo narių registracijos protokole, balsavo už įvairų įstatymų projektų pakeitimus L. Karaliaus vardu. L.Karalius tuo metu buvo išvykęs į Aziją. Už šį nusižengimą A. Sacharukui ir L. Karaliui Seime surengta apkalta. Po balsavimo L. Karalius prarado parlamentaro mandatą, o A.Sacharukui kelių balsų persvara pavyko jį išsaugoti. A. Sacharukas teismuose piktinosi, kad panašiai elgėsi ir kiti Seimo nariai, tačiau jie nebuvo baudžiami.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.