Aukščiausiasis Teismas nutraukė politologui Krupavičiui iškeltą bylą dėl plagijavimo

Anot LAT, nagrinėtoje byloje politologas A. Krupavičius buvo nuteistas už tai, kad jis savo ir Vitatlijos Simonaitytės vardu viešai išleido mokslo kūrinį – Lenkijos knygos „Organizational Structures of Political Parties in Central and Eastern European Countries“ skyrių „Organization of Political Parties: The Case of Lithuania“, kuriame panaudojo kito autoriaus – Giedriaus Žvaliausko kūrinio dalis, taip pasisavindamas parengto kūrinio dalies autorystę.