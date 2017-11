Jos duomenimis, teigiamai vertinančių sveikatos apsaugos sistemą per mėnesį sumažėjo šešiais procentiniais punktais: nuo 49,7 procentų spalį iki 43,5 proc. lapkritį. „Tai yra daug: nors tai nėra žemiausias dydis, bet per trumpą laiką (nukrito) šeši procentiniai punktai“, – sakė „Vilmorus“ vadovas Vladas Gaidys. Ministro A. Verygos reitingas taip pat nukrito: jį palankiai šį mėnesį vertino 19,3 proc. respondentų, kai praėjusį mėnesį jų buvo 23,9 proc. Sociologo nuomone, augantis visuomenės nepasitenkinimas veikiausiai yra susijęs su kritikuojamais sprendimais receptinių vaistų srityje. „Nėra abejonių, kad tai yra susiję su receptiniais vaistais, vaistų pirkimu – ta problematika, kuri buvo: čia nukentėjo ir ministras, ir sveikatos apsaugos sistema“, – kalbėjo jis. Susiję straipsniai: Skvernelio prezidento rinkimuose lauktų rimti iššūkiai Indrė Makaraitytė. Kodėl Matijošaitis gali ramiai varyti poršu? Pasak V. Gaidžio, dalis apklausos buvo atlikta dar prieš kylant didžiausiam pasipiktinimui dėl receptinių vaistų, todėl tikėtina, kad tai dar nėra galutinis smukimas. Nuo lapkričio įsigaliojo naujovė, leidžianti vaistinėse lankytis vadinamiesiems slaptiems pirkėjams. Reaguodami į tai, vaistininkai ėmė iš gyventojų reikalauti receptų vaistams, kuriuos šie buvo įpratę pirkti be recepto. Seimo opozicija šią savaitę surinko parašus A. Verygos interpeliacijai. Ministro klausiama, kodėl esant finansinėms galimybėms nekyla medikų atlyginimai, įteisinant slaptus pirkėjus vaistinėse neįvertinta, kad kils sumaištis, pakeistas kompensuojamų vaistų sąrašas, į privalomų skiepų sąrašą neįtraukta meningokoko vakcina, taip pat keliami klausimai dėl komandos formavimo, paskyrimų ir t. t. Matijošaičio populiarumas toliau auga Pirmojoje vietoje esančios prezidentės Dalios Grybauskaitės populiarumas išliko beveik nepakitęs – ją palankiai vertina 63,3 proc. respondentų (spalį 62,9 proc.) V. Matijošaitis išlieka antras, jo populiarumas išaugo vienu procentiniu punktu ir šį mėnesį siekia 52,7 proc., spalį jį palankiai vertino 51,7 proc. respondentų. Visvaldas Matijošaitis © DELFI / Paulius Garkauskas „Čia jo asmeninis rekordas – 53 procentai yra daugiausia, kiek jis yra pasiekęs“, – BNS sakė „Vilmorus“ vadovas Vladas Gaidys. Trečioje vietoje – premjeras Saulius Skvernelis, kurį teigiamai vertina 51,3 proc. respondentų. Praėjusį mėnesį jų buvo 49,3 proc. „Nuo vasaros stabilizavosi (S. Skvernelio reitingai). Buvo kritimo laikotarpis, ir partija Valstiečių ir žaliųjų krito, ir Ramūnas Karbauskis, ir S. Skvernelis. Šiuo metu stabilizavosi jo reitingas“, – kalbėjo V. Gaidys. Nedaug nuo premjero atsilieka užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, kurį palankiai vertina 50,9 proc. (spalį – 47,2 proc.) Skandalas dėl neblaivumo skaudžiai smogė parlamentaro Lino Balsio reitingui: jį palankiai vertinančių sumažėjo nuo 23,4 proc. spalį iki 10,3 proc. lapkritį. Pasak V. Gaidžio, tai ryškiausias neigiamas pokytis visuomenės vertinime šį mėnesį. „Vilmorus“ apklausa atlikta lapkričio 10–19 dienomis.











