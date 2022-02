Audros nuostolius skaičiuoja dešimtimis tūkstančių, bangos išdarkė visą pajūrio pakrantę

„Po savaitgalio vėjų Giruliuose apžiūrėjau lauko kavinių turtą: mediniai pastoliai, padai, laiptai, kavinės pagrindai aplaužyti – tiesiog mėtosi lentos. Kraupus vaizdas“, – sakė kelių paplūdimyje esančių lauko kavinių „Beach Bars“ vienas iš savininkų Tadas Junokas.

Pasiteiravus apie galimus nuostolius, jo teigimu, vieną lauko kavinę atstatyti gali prireikti maždaug dešimties tūkstančių eurų.

„Juk viskas daroma rankomis: reikia iškasti pastolius, betonuoti juk pajūryje negalima. Viską atstatyti gali prireikti savaitės ar dviejų. Turės dirbti didelė brigada žmonių. Viskas kainuoja. Be to, juk ir medienos kaina pakilusi“, – sakė verslininkas.

Pasak jo, už galvų užsiėmę visų paplūdimio kavinių savininkai.

„Vėjas ir bangos išdarkė visą pajūrio pakrantę. Baisu kas darosi. Anksčiau panašios audros būdavo per tris metus kartą, o šį žiemos sezoną – jau, berods, trečią kartą. Kiek teko kalbėtis su kitais kavinių verslininkais, sakė, jog per 20 metų tiek audrų per vieną sezoną nepamena“, – kalbėjo T. Junokas.

Pasak BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ direktoriaus pavaduotojo Aleksandro Siakki, jau šią žiemą ne kartą buvo tvarkomi vėjo ir bangų aplaužyti mediniai laiptai, apžvalgos bokšteliai, informaciniai stendai ir sunkiąja technika buvo tvarkomi audrų padariniai.

„Savaitgalį vėl bangos paplovė kopas. Skaičiuojame nuostolius“, – sakė A. Siakki.

© Tomas Sakalauskas

Ir pirmadienį sinoptikai prognozuoja, kad pajūryje siautės stiprūs vėjai. Skelbiama, kad pūs gana stiprus pietvakarių vėjas – iki 25 m/s.

Vakarų Lietuvos gyventojai į telefonus gavo tokias įspėjamąsias žinutes: „Vasario 21 ir 22 d. pajūryje ir vakariniuose rajonuose numatomi labai smarkūs vėjo gūsiai. Pasirūpinkite savo gyvybės ir turto saugumu.“

Šis pranešimas 10 val. išsiųstas Klaipėdos mieste ir rajone, Neringos savivaldybėje, Šilutės rajone ir Palangos savivaldybėje.

Savaitgalį ugniagesiai 247 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių

Savaitgalį visoje Lietuvoje ugniagesiai 247 kartus vyko šalinti dėl smarkaus vėjo ant kelių, pastatų ir automobilių nuvirtusių medžių.

Tiek įvykių užregistruota nuo penktadienio 6 val. ryto iki pirmadienio 6 val. ryto, BNS informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo poskyrio budėtojas.

Daugiausiai – 202 – iškvietimų sulaukta nuo šeštadienio iki sekmadienio ryto. Dauguma jų – Kauno, Alytaus, Vilniaus ir Marijampolės apskrityse.

Ankstų šeštadienio rytą, apie 6 val., į Utenos rajoną, Sudeikių seniūniją, Sirutėnų kaimą atvykę ugniagesiai ant važiuojamosios kelio dalies rado nuvirtusį medį ir į jį atsitrenkusį automobilį „VW Golf“.

Prispaustų ar sužeistų žmonių nebuvo. Ugniagesiai pašalino medį nuo važiuojamosios kelio dalies, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Tos pačios dienos rytą Kauno rajone, Lapių seniūnijoje Drąseikių kaime, medis nuvirto ant pravažiuojančio automobilio „Toyota Celica“. Vairuotojas nenukentėjo.

Grandininiu pjūklu medis supjaustytas, patrauktas į šalikelę.

Tuo metu Kauno ugniagesiai gavo pranešimą, kad Maironio gatvėje nuo pastato stogo nuplyšo skarda ir kelia pavojų praeiviams. Atvykę gelbėtojai nuardė apie 45 kvadratinius metrus stogo dangos.

Taip pat Kaune, Raudondvario plente, ant automobilio „Opel Astra“ nuvirto medis.

Sekmadienį apie 10.17 val. gautas pranešimas, kad Klaipėdos rajone, Sendvario seniūnijoje, Klemiškės I kaime nulūžęs medis atsirėmė į garažą, kelia pavojų šalia stovintiems automobiliams.

Atvykę gelbėtojai pamatė iš šaknų išvirtusį medį, jis rėmėsi į garažą.

Grandininiu pjūklu nupjauta medžio dalis, kuri pavojingai buvo pasvirusi virš kelio dalies.

Tuo metu Šakių rajone patys ugniagesiai nuvirtusio medžio nupjauti nepajėgė.

Sekmadienį, apie 10.51 val., gautas pranešimas, kad Griškabūdžio miestelye ant elektros laidų užvirto medis.

Kaip teigia ugniagesiai, be ESO darbuotojų medžio nebuvo galima nupjauti. Kadangi medis pavojaus niekam nekėlė, o visos ESO brigados užimtos, medis paliktas stovėti atsirėmęs į elektros laidus.

Susisiekus ESO pajėgų valdytojas gelbėtojams nurodė, kad brigada pati pasirūpins medžiu.

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, pirmadienį dieną protarpiais numatomi krituliai, daugiausia lietus. Pietvakarių vėjo gūsiai daug kur, daugiausia vakarų Lietuvoje, sieks 15–20 m/s, pajūryje iki 27 m/s. Aukščiausia oro temperatūra sieks nuo 4 iki 8 laipsnių šilumos.