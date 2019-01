Pasak parko direktorės Aušros Feser, kol kas tiksliai skaičiuoti nuostolius pinigine išraiška būtų laiko gaišimas, nes laukiama dar vienos audros. „Pirmadienį vėl ateina audra, tai čia dar nėra, ką skaičiuoti. Čia laiko gaišimas. Pirmadienį vėl tokia pat šiaurinė audra, vėl žiūrėsim“, – BNS sakė A. Feser. Anot parko direkcijos, mažiausiai audros pėdsakų rasta Smiltynėje, kur visos laiptų konstrukcijos liko sveikos, o kopagūbris netgi pasipildė smėliu. Daugiausia nuostolių – Juodkrantėje, kur nebeliko dviejų laiptų konstrukcijų, taip pat Nidoje, kur sunaikintos keturios laiptų konstrukcijos, dar kelios pažeistos, išjudintos iš vietos. Pervalkoje dvi ir Preiloje trys laiptų konstrukcijos kabo ore. Pajūryje ties Preila sunešta labai daug šiukšlių – lentų, kelmų, jūros žolių, kurios susimaišė su buitinėmis atliekomis. Pasak nacionalinio parko direktorės, sutvarkyti nuostolius planuojama pavasarį. „Reikės tvarkyti, bet rangovai pradeda dirbti nuo kovo mėnesio. Jeigu ten reikia tik truputėlį pritvirtinti, tai mes tą dalyką padarysim, bet dar audros nesibaigė“, – teigė A. Feser. „Žiemą tikrai neverta ką nors daryti“, – pridūrė ji. Nacionalinio parko direkcija įspėja, kad prieš naudojantis laiptais, reikia įsitikinti to saugumu, taip pat įspėjama nelipti tais laiptais, ant kurių yra įspėjamieji ženklai. „Žmonėms mes ant visų suniokotų laiptų esame uždėję įspėjamuosius ženklus, kad neitų. Tiesiog daugiau eiti per gelbėjimo stotis, ten laiptai geri. Ir įsitikinti, kad saugu lipti prieš leidžiantis“, – tvirtino A. Feser.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.