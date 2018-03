Tokią išvadą, išanalizavęs asignavimų valdytojų pateiktus duomenis apie 2017 metų išlaidas, padarė Seimo Audito komitetas. Pernai, palyginti su 2016 metais, labiausiai didėjo išlaidos transportui, ekspertams, reprezentacijai, kvalifikacijai tobulinti, nedaug – išlaidos komandiruotėms. Darbo užmokesčio fondas, kuris kasmet nuo 2011 metų augo, 2017 metais padidėjo 78,7 mln. eurų, tačiau vadovų atlyginimams skirta tiek pat kaip, ir 2016 metais. Pernai didėjo premijoms ir priedams skirtas finansavimas, tačiau vadovų priedams skirtos lėšos mažėjo. Menko ir asignavimai priemokoms. Audito komiteto duomenimis, tarp dešimties institucijų, panaudojusių daugiausia lėšų reprezentacijai, pernai nebepateko 2016 metais šiame sąraše buvusios Socialinės apsaugos ir darbo, Žemės ūkio, Ūkio ir Finansų ministerijos, bet atsirado Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Prezidento kanceliarija ir Ryšių reguliavimo tarnyba, taip pat Konstitucinis Teismas. 2017 metais, kaip ir 2016 metais, pirmoje vietoje buvo Užsienio reikalų ministerija, reprezentacijai išleidusi 1,6 mln. eurų (0,1 mln. eurų daugiau negu užpernai), antroje – Krašto apsaugos ministerija (1,6 mln., 0,3 mln. eurų), trečioje – Konstitucinis Teismas (0,6 mln. eurų). Penai išlaidų reprezentacijai neturėjo 47 asignavimų valdytojai.











