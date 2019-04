Pasak Nacionalinio egzaminų centro (NEC) direktorės Saulės Vingelienės, teiginiai, kad centras sudarė sutarčių už 78 tūkst. eurų su savais darbuotojais, yra neteisingi. Iš minėtos sumos 13 tūkst. eurų suma, anot direktorės, sutarčių yra sudaryta su kitų pavaldžių įstaigų darbuotojais.

„Pagal audito išvadas reikštų, kad įstaigų darbuotojai turėtų neatlygintinai Nacionaliniam egzaminų centrui teikti paslaugas, nors nei jų darbo pareigybėse, nei funkcijos tų paslaugų nėra“, - teigė direktorė.

Pasak jos, kita suma - maždaug 55 tūkst. eurų - sudaryta sutartis yra su buvusiu NEC darbuotoju. S. Vingelienė klausia, ar buvę darbuotojai - konkrečiai 2012 metais iš įstaigos išėjęs asmuo - neturi teisės teikti paslaugas.

„(Darbuotojas. - ELTA) paslaugas teikė 2017 m. Tai pagal audito išvadas reikštų, kad jeigu esi kada nors dirbęs NEC, vadinasi, daugiau niekada paslaugų teikti negali. Praėjo penkeri metai, ir esi kaltinamas, kad kaip buvęs darbuotojas teiki paslaugas“, - sako ji pridėdama, kad iš 55 tūkst. eurų sumos 23 tūkst. eurų užsakymui buvo skelbiamas viešas konkursas.

NEC direktorė S. Vingelienė pripažino, kad sutiktų su vienu pažeidimu - už 10 tūkst. eurų buvo perkamos paslaugos iš buvusio įstaigos pavaduotojo nepraėjus metams.

„Tai buvo neišvengiamybė. Buvo klausimas, ar užtikrinsime sklandų sesijos veikimą, ar sklandžiai vaikams pateiksime rezultatus. Reikia nepamiršti, kad NEC yra paslapčių objektas, dirbame su informacija, žymima slaptumo žyma. Tad rizikuoti nesklandžiu darbu negalėjome ir pasirinkome kompetentingiausio asmens teikiamas paslaugas“, - teigė NEC direktorė.

Kvalifikacijos ir profesinio mokymo centro direktorius Tadas Tamošiūnas taip pat turi priekaištų auditoriams. Pasak jo, auditas pasižymi tendencingumu, atliktas galimai pažeidus Vidaus audito įstatymą.

„Jeigu nagrinėtume vadinamąją audito ataskaitą, teisiniu požiūriu kyla rimtų problemų dėl jos publikavimo ir galimo Vidaus audito įstatymų pažeidimo. Pagal šį įstatymą, su projektu (audito. - ELTA) būtinai turi būti supažindinami audituojami subjektai, jie turi teisę teikti paaiškinimus ir pirmieji susipažinti su rezultatais, o neišgirsti pakankamai iškreiptą informaciją iš viešojo informavimo priemonių“, - sakė direktorius.

Jis taip pat teigia, kad audito išvadoje Kvalifikacijos ir profesinio mokymo centras rado daug faktinių klaidų, pateiktos neteisingos interpretacijos. Pavyzdžiui, T. Tamošiūnas tikina, kad pagal neskelbiamų derybų kiekybę jo vadovaujama įstaiga tarp visų 17 yra ne 2 vietoje, o 12-oje. Be to, tvirtina, pirkimai tokiu principu „sudaro labai nedidelę vertę, apie 10 proc. per metus.„

„Tai yra visiškai leidžiama įstatymo būdu, nes organizuojant atvirus konkursus nedideliems pirkimams efektyvumas būtų labai apsunkintas. Įsivaizduokime, jeigu reikėtų nusipirkti kompiuterio diską ar šluotą, atviras konkursas labai apsunkintų“, - teigė T. Tamošiūnas pridėdamas, nors skaičius pirkimų yra didelis, vertė - nedidelė, tad, sako, skaičius interpretuoti taip, kaip audito išvadoje, yra „nekorektiška“.

Anot Kvalifikacijos ir profesinio mokymo centro direktoriaus, nors ataskaitoje yra minima 11 nepotizmo atvejų, jiems yra žinomi 6. O ir jie, vadovo teigimu, yra atitinkantys visus keliamus reikalavimus.

„Audito ataskaitoje tai pripažįstama. Esame sutvarkę visus aprašus, deklaravimus, pavaldumo ryšius ir nematome jokio pagrindo naudoti šitą terminą (nepotizmą. - ELTA) šiaip sau. Nes pats terminas yra negatyvus, faktiškai kaltinamasis. Visi šeši darbuotojai yra priimti ne mano iniciatyva, todėl labai reikėtų pasverti tą tendencingumo lygį, kuriuo pasižymi ši audito ataskaita“, - tvirtino T. Tamošiūnas.

Ketvirtadienį su švietimo, mokslo ir sporto ministru susitiko ir Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis. Jis sakė sutinkantis su daugeliu kolegų pastabų auditoriams, taip pat ir dėl to, kad auditoriai nesupažindino jų su audito išvadomis.

Jose rašoma, kad agentūroje yra fiktyvių etatų, kurių atlygį pasidalina kiti darbuotojai. P. Česonis tokią informaciją neigia.

„Tikrai tuščių etatų neturime, na o dalintis pinigus - jau kriminalinis nusikaltimas. Tai mes, gink Dieve, tokių dalykų nedarome. Jeigu etatas yra tuščias, tai pinigai nenueina kitam žmogui. Aš tikrai galiu užtikrinti, kad pas mus nėra tiek tuščių etatų, o juolab dalinimosi pinigų“, - teigė agentūros vadovas.

ELTA primena, kad atliktas švietimo auditas nustatė įvairių pažeidimų - dalis pavaldžių įstaigų sudarydavo viešųjų pirkimų sandorius su savo darbuotojais, kai kurie įsigijimai buvo vykdyti neefektyviai, buvo konkurenciją galimai ribojusių neskelbiamų pirkimų, neretai prekės ir paslaugos institucijoms buvo pristatomos vieno konkretaus tiekėjo.

Ministras yra išreiškęs susirūpinimą dėl audito išvadų, sakė matantis „trūkumų ir pažeidimų, į kuriuos turi reaguoti“. Ketvirtadienį A. Monkevičius žurnalistams teigė, kad konkrečius sprendimus žada priimti kitą savaitę, sulaukęs visų įstaigų raštiško pasiaiškinimo.

Taip pat ministerijos vadovas yra sakęs, kad šiuo metu planuojama pertvarka, kai neliks 8 ministerijai pavaldžių institucijų.

Antradienį pasiaiškinti pas ministrą buvo atvykę Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro, Švietimo aprūpinimo centro, Ugdymo plėtotės centro ir Nacionalinio vėžio instituto vadovai. Visų 17 įstaigų vadovai raštiškai pasiaiškinti turi iki penktadienio.