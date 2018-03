Atvežti vaikai suglumino net visko mačiusius: kaip tai galėjo atsitikti?

Keista ir nesuvokiama, kad globos namuose atsiduria vaikai net iš šeimų, kurias prižiūri Raseinių socialinių paslaugų centras.

Būklė – pasibaisėtina

Kelios ištraukos iš Raseinių vaikų globos namų vadovės raštų, apibūdinančių kai kurių atvežamų nepilnamečių būklę: „Vaikai buvo itin utelėti, nešvarūs: nekarpytais nagais, sukandžioti gyvių, nešvariais kūneliais. Galvose matyti gyvių pažeista nušašusi oda. Maudomi vaikai verkė, bijojo vandens. Vaikai neturi jokių valgymo, higienos įgūdžių, labai jautrūs. <...> (A) ant veido (kaktos srityje) matosi gyjančios mėlynės.

Mergaitės galimai buvo mušamos motinos, pasakojo, kad motina jas „muša malkomis“ (taip apibūdinama trijų mažamečių iš Raseinių rajono būklė).

Ištrauka iš kito rašto: „Berniukas buvo labai apleistas: murzinas, nešvarūs drabužėliai, nuo jų sklido specifinis kvapas, nešvarios, pritukusios ausys, kojų ir rankų nagai nekarpyti. Maudant iš galvos krito šapai ir šiukšlės. Sėdynės srityje pastebėta pūliuojanti votis.“

Raseinių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Regina Klevinskienė sakė žinanti šiuos atvejus. Ji neslėpė esanti šokiruota ir sakė nebežinanti, kokių priemonių imtis, kad tokie atvejai išnyktų kaip blogas sapnas.

Nebuvo, kur vežti

Padėties dramatizmą neseniai atskleidė įvykiai, kai iš Betygalos seniūnijos Žibulių kaimo į Vaikų globos namus prireikė atvežti 6 nepilnamečius. Pasirodo, to nebuvo galima padaryti dėl to, kad Raseinių vaikų globos namuose neliko vietų... Beje, ne per seniausiai čia pastatytos 5 papildomos lovos!

Vieną savaitgalio vakarą susikivirčijus girtiems daugiavaikės šeimos tėvams nukentėjo vyras – jam stipriai praskelta galvą. Medikai ir policijos pareigūnai name rado ne tik apspangusius tėvus, bet ir būrį vaikų. Šeši jų – nepilnamečiai. Reikėjo spręsti, kur laikinai priglausti nepilnamečius, kol tėvai išsiblaivys, susitvarkys ir vėl imsis pagal savo išgales tėviškų pareigų.

„Žinoma, saugiausia vaikus laikinai apgyvendinti globos namuose. Bet tai buvo neįmanoma. Nėra vietų. Kur juos apgyvendinti? Ant stogo? Laimei, pavyko rasti tos šeimos giminaitį. Jis ir buvo lakinai paliktas su nepilnamečiais“, – pasakojo R.Klevinskienė.

Blogas kompromisas

Tačiau toks sprendimas R.Klevinskienės netenkino, nes tai nebuvo geriausia išeitis vaikams. Greičiau – kompromisas vaikų nenaudai. Anot jos, dėl susidariusios kritinės situacijos tokių ydingų kompromisų ateityje gali tik daugėti.

Perpildyti vaikų globos namai kelia susirūpinimą Raseinių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjai Loretai Laugalienei. Situaciją ji ne kartą apibūdino kaip stagnacinę, kritinę.

„Prieš keletą metų, kai buvo statomi Raseinių vaikų globos namai, juose planavome apgyvendinti 30 nepilnamečių. O vietų iš viso buvo 40. Atrodė labai daug. Tada svarstėme, ką reikės daryti su tuščiomis vietomis. Galvojome, gal jas panaudosime kitų savivaldybių reikmėms. Niekas tada nebūtų patikėjęs, kad po kelių metų pristigs vietų, kad reikės statyti papildomas lovas ir tų lovų dar pasirodys per maža“, – apgailestavo L.Laugalienė.

Raseinių vaikų globos namai © Arūnas Dambrauskas

Ji atkreipė dėmesį, kad tokios tendencijos žlugdo valstybės politiką ir Raseinių rajoną išryškina kaip nesugebantį tvarkytis žmonių gerovei ypač svarbioje socialinėje srityje.

„Pagal jau ne pirmus metus įgyvendinamą valstybės politiką 2020 metais Lietuvoje turi nebelikti globos namų. Iki 2019 metų vaikų skaičius globos namuose privalo sumažėti iki 30. Jei situacija nebus suvaldyta, visa atsakomybė teks Raseinių rajono savivaldybei. Savivaldybė turės aiškintis, kodėl ji nepajėgi vykdyti valstybės politikos, kodėl ją žlugdo“, – sakė L.Laugalienė.

Iškalbingos detalės

R.Klevinskienę pribloškė tai, kad vasarį į Raseinių vaikų globos namus atvežtas labai apleistas nepilnametis buvo iš šeimos, kurią prižiūri Raseinių socialinių paslaugų centre esančio Paramos šeimai skyriaus specialistai.

„Vežiau jį pasisodinusi ant kelių policijos automobilyje. Kai grįžau namo, teko skalbti drabužius – kvapas buvo sunkiai pakeliamas. Nesuvokiama, kaip gali būti, kad apleistas, susmirdęs vaikas paimtas iš šeimos, kuri daug metų gauna socialines paslaugas. Vaikas iš šeimos, kuriai teikiamos socialinės paslaugos, taip atrodyti negali“, – pabrėžė R.Klevinskienė.

Norint suprasti, kaip Raseinių rajone veikia socialinės priežiūros ir paslaugų sistema, reikia žinoti, kad Raseinių socialinių paslaugų centre yra Paramos šeimai skyrius, jame dirba 24 specialistai. Būtent šie specialistai turi suteikti visą įmanoma pagalbą nepilnamečius auginančioms socialinės rizikos šeimoms, kad vaikai jose jaustųsi prižiūrimi ir saugūs.

Kodėl Paramos šeimai skyrius, kaip atrodo, nesusitvarko su užduotimis ir vis daugiau vaikų patenka į Globos namus? Daug ar mažai yra 24 specialistų Raseinių rajonui?

Maždaug 2011 metais buvo tik 12 specialistų dirbančių su socialinės rizikos šeimomis. Dabar dvigubai daugiau. Gal daugėja socialinės rizikos šeimų? Pagal iš seniūnijų gautus duomenis, tokių šeimų nepadaugėjo. Šiuo metu vienam specialistui tenka prižiūrėti apie 8 šeimas, tik kelios iš aštuonių būna ypač sudėtingos. Toks krūvis nėra didelis, o su šeimomis dirbančių specialistų atlyginimai apibūdinami kaip pakankamai motyvuojantys.

Situacija atrodo keista – darbo apimtys mažėja, o rezultatai blogėja. Kaip tai paaiškinti? Padėtį pakomentuoti paprašyta Raseinių savivaldybės Vaiko teisių apsaugos, Socialinės paramos skyrių bei Raseinių socialinių paslaugų centro specialistų.

Problema seniai žinoma

„Valstybė nuosekliai didina lėšas, skirtas darbui su socialinės rizikos šeimomis. Didinamos lėšos turėtų duoti efektą, bet akivaizdu, kad Raseinių rajone taip neatsitiko. Šioje situacijoje turime ieškoti silpniausios grandies, kuri smukdo darbo rezultatus. Nenoriu kalbėti aptakiai. Atkreipsiu dėmesį į tai, apie ką kalbu jau seniai ir, tiesą sakant, kalbėti nusibodo. Būtina reikšmingai pagerinti Raseinių socialinių paslaugų centro darbą su šeimomis. Kai apie tai bandome kalbėti su Paramos šeimai skyriui vadovaujančia vyr. socialine darbuotoja Rasa Mockevičiene, sulaukiame keistos reakcijos – viskas priimama asmeniškai, tarsi norėtume ką nors įžeisti ar sumenkinti. Tokioje situacijoje pasiekti konstruktyvių sprendimų yra labai sudėtinga“, – apgailestavo Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja R.Klevinskienė.

Panašiais pastebėjimais dalijosi ir Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja L.Laugalienė.

„Jau bent 5 metus kalbame ir bandome įtikinti, kad reikia keisti Raseinių socialinių paslaugų centro vadovų požiūrį į darbą. Centro darbe matome daug formalumų ir kartais per mažai tikro rūpesčio sudėtingai gyvenančiomis šeimomis“, – sakė L.Laugalienė.

Jos ir R.Klevinskienės įsitikinimu, daugelis Paramos šeimai skyriaus socialinių darbuotojų yra kvalifikuoti specialistai, puikiai atlieka savo pareigas.

„Yra dirbančių išradingai, sugebančių susitelkti į problemos esmę. Išskyrus vieną kitą, norinčius sėdėti kabinete ir tik surinkti parašus, patvirtinančius, kad lankėsi šeimoje, domėjosi, kažką patarė. Socialiniai darbuotojai daugiausia laiko turi praleisti šeimose, o ne kabinetuose“, – pabrėžė Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.

Ataskaitos – formalios?

R.Klevinskienė ir L.Laugalienė atkreipė dėmesį į dažnai formaliai, paviršutiniškai tvarkomas Socialinių paslaugų centro ataskaitas.

„Yra nurodyta, kad Socialinių paslaugų centras Vaiko teisių apsaugos skyriui kas pusmetį turi teikti informaciją apie šeimas. Kaip taisyklė, informacija pateikiama pusmečio pabaigoje, tad birželį tenka skaityti, kokia situacija buvo sausį. Nuolat apie tai primename Socialinių paslaugų centro vadovams, bet niekas nesikeičia. Ar taip dirbant galima pasiekti, kad padėtis bent jau stabilizuotųsi? Apie gerėjimą net nekalbu, nes tai primintų fantastikos sritį?“, – kalbėjo R.Klevinskienė.

Pasak specialisčių, iš Socialinių paslaugų centro gaunamos prižiūrimų šeimų charakteristikos dažnai būna aptakios, iš jų sunku suprasti, kur slypi problemos.

„Nėra analizės, kodėl vaikas pateko į globos namus. Nėra informacijos, koks paslaugų planas buvo sugalvotas, ar jis koreguotas, jei nedavė efekto. Nematome tinkamo metodinio vadovavimo“, – apgailestavo R.Klevinskienė.

Nesuprantamas blaškymasis

Rengiant šį straipsnį iškilo netikėtų nesklandumų. Juos sukėlė nesuprantamas Socialinių paslaugų centro atstovų elgesys. Tai tarsi patvirtino specialisčių pastebėjimus, kad su šia įstaiga sunku konstruktyviai bendradarbiauti.

Tokios išvados piršosi po to, kai Socialinių paslaugų centrui nusiunčiau klausimus, prašančius paaiškinti, kaip jie vertina vaikų globos srityje susidariusią kritinę situaciją ir kokių priemonių planuoja imtis padėčiai taisyti.

Nusiuntęs klausimus po kelių minučių paskambinau Socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus vedėjai R. Mockevičienei. Ji patvirtino, kad laiškas gautas ir teigė atsakysianti tą pačią dieną.

Po kurio laiko gavau laišką, o atsakymo terminai jau buvo pakeisti. R.Mockevičienė parašė: „Susipažinus su Jūsų klausimais aš galiu paruošti atsakymus tik kitai savaitei, antradieniui. To šiandien nepadarysiu, nes suplanuota darbo diena (darbo laikas šiandien tik iki 15.15 val.) be to, vyks susirinkimas su VTAS ir socialinės paramos skyriaus darbuotojais, seniūnijų socialiniais darbuotojais. Atskiri pokalbiai su darbuotojais, dokumentų ruošimas.“

Tačiau atsakymų taip ir nebuvo net ir po kelių savaičių.