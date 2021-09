Pranešta daugiau detalių apie Kandroto ir Lobovo sulaikymus: Celofanui skirtas namų areštas ir uždrausta dalyvauti protestuose

aA

Trečiadienį teisėsauga dėl riaušių prie Seimo sulaikė Antaną Kandrotą - Celofaną ir Andrių Lobovą. Prokuratūra atskleidė, kad jiedu yra įtariami ne tik dalyvavimu riaušėse, bet ir jų provokavimu. Be to, sulaikymo metu Celofanas prisistatė diplomatu, tačiau pareigūnų duomenimis, tai nėra tiesa. Taip pat pranešta, kad A. Lobovą prašoma suimti mėnesiui, o A. Kandrotui jau paskirtas namų areštas. Jis negalės išeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., be to, jam uždrausta dalyvauti kai kuriuose mitinguose bei bendrauti su tam tikrais asmenimis.