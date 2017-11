„Trumpa Lietuvos socialdemokratijai kylančių iššūkiu apžvalga“ pavadintame rašte anglų kalba LSDP pirmininkas kritikuojamas kaip „keliantis partijos interesus virš valstybės ir Lietuvos žmonių interesų“, o „kairieji radikalai“, pasak rašto, „aistringai siekia griauti dabartinės valstybės valdymą, skleisti absoliučią kritiką, kurstyti žmonių socialinį priešiškumą“. Pažymima, jog atskilusi frakcija ir naujai buriama partija yra nuosaikesnė ir gina „visų žmonių bei valstybės interesus“ bei palaiko ekonominį ir socialinį stabilumą bei „centro kairės dominavimą“. Susiję straipsniai: Socdemų maištininkai paskelbė, kada įkurs naują partiją Socialdemokratai: dėstytojai ir tyrėjai nusipelno adekvačių algų Šio laiško autoriai G. Kirkilas ir J. Bernatonis užima įtakingas pareigas Seime - G. Kirkilas yra Seimo pirmininko pavaduotojas Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas, J. Bernatonis vadovauja Seimo užsienio reikalų komitetui. G. Kirkilas BNS tvirtino, jog kol kas šis raštas įteiktas šią savaitę Lietuvoje viešėjusiam Švedijos parlamento pirmininkui Urbanui Ahlinui, tačiau netrukus žada apie padėtį Lietuvos kairiojoje politikoje informuoti ir kitų valstybių politikus, ambasadorius. „Steigiame naują partiją, prieš tai Juozo Bernatonio straipsnyje išdėstėme savo pozicijas, kuo mes skiriamės, tad galimiems mūsų partneriams, kurie parems partijos kūrimą, skiriame. Jis paklausė, kodėl mūsų partija skyla, mes pareiškėme jam poziciją “, – BNS teigė jis. G. Kirkilas sako, kad ši pozicija kol kas nėra išdėstyta Europos socialistų partijai, tačiau tai ketina padaryti su kolegomis įsteigęs Lietuvos socialdemokratų darbo partiją (LSDDP). Europos socialistų partija yra antra pagal dydį politinė jėga Europos parlamente, jai priklauso LSDP, jos dalimi sieks tapti G. Kirkilo, J. Bernatonio vadovaujami politikai. „Bus daug susitikimų kitą savaitę. Atvyks Rumunijos ambasadorius, manau, kad jis domėsis, nes jiems tai aktualu, turiu dar kelis ambasadorius – Vokietijos ambasada, Lenkijos ambasada domisi. Taip pat važiuoju į Taliną, į COSAC (ES reikalų parlamentinių komitetų konferencijos pirmininkų susitikimas – BNS) posėdį šeštadienį. Neabejoju, kad teks kalbėtis su daugeliu. Ten dalyvauju ir socialistų frakcijoje, tai, manau, kad teks informuoti, kas įvyko Lietuvoje“, – tikino G. Kirkilas.

Jis nemano, kad rašte pateikiama retorika gali pakenkti ne tik LSDP, bet ir naujai jo paties steigiamai partijai. „Manau, daugiausia neigiamai dabartiniams socialdemokratams atsilieps paskelbtas manifestas, jei jis taps socialdemokratų partijos programa. Panašu, kad link to ir einama. Šiaip jau manifestas parengtas vos ne marksistine ideologija. Nežinau, ar Lietuva tam yra pasiruošusi, ar yra toks poreikis. Panašias nuostatas skelbė Algirdo Paleckio partija, matome, kad žmonės jų neišrinko (...), mes dėl to ir pasitraukėme, nesutikdami su pozicija. Ne dėl to darėme reformas, kad būtų grįžtama į praeitį“, – aiškino G. Kirkilas. LSDP pirmininkas G. Paluckas tai vertina kaip buvusių kolegų „dėmesio siekį“ – anot jo, atskilus frakcijai, jo vadovaujama LSDP informavo visas tarptautines struktūras apie situaciją, įskaitant ir tarptautines socialdemokratų organizacijas. „LSDP yra tikrieji nariai tiek Europos socialistų partijoje, tiek Socialistų internacionalo organizacijoje, taip ir bus. Išsiaiškinome su visomis europinėmis struktūromis, tad nėra ko komentuoti – tiesiog tai yra bandymas medžioti dėmesį“, – BNS sakė G. Paluckas. Dešimt Seimo socialdemokratų pasitraukė iš LSDP spalį, kai partijos Etikos ir procedūrų komisija rekomendavo juos šalinti iš partijos už tarybos sprendimo palikti valdančiąją koaliciją su „valstiečiais“ nevykdymą. Jie pranešė apie planus steigti Lietuvos socialdemokratų darbo partija – steigiamasis suvažiavimas planuojamas vasario pabaigoje.











