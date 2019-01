LRTK dar gruodžio 12 dieną priimtu nutarimu buvo nusprendusi kreiptis į Seimą dėl E. Vaitekūno atšaukimo iš komisijos narių. Visuomenė apie šiuos sprendimus LRTK nebuvo informuota.

Seimo pirmininko sekretoriatas yra gavęs šį komisijos raštą praėjusią savaitę ir perdavė pagal kompetenciją nagrinėti Seimo Kultūros komitetui, BNS pirmadienį sakė parlamento vadovo atstovė spaudai Karolina Frolovienė.

Šios aplinkybės paaiškėjo, kai pats E. Vaitekūnas sekmadienį BNS informavo apie tai, jog sausio 4 dieną nusprendė pasitraukti iš LRTK narių, nes dėl kolegų sąsajų su transliuotojais gali kilti abejonių, ar LRTK sprendimai yra teisėti.

Informuodamas apie savo pasitraukimą, E. Vaitekūnas neužsiminė apie jo atžvilgiu priimtus LRTK sprendimus, nustatytą šiurkštų pažeidimą ir nutarimą kreiptis į Seimą dėl jo atšaukimo. Jis BNS pirmadienį sakė apie juos girdįs pirmą kartą.

Painiojo interesus nenusišalindamas nuo sprendimų

LRTK nutarime, pasirašytame komisijos pirmininko Manto Martišiaus, nurodoma, kad E. Vaitekūnas nenusišalindavo nuo sprendimų, kurie buvo susiję su jo draugais – „Radiocentrą“ valdančios „Achemos grupės“ vienu iš akcininkų Romualdu Žadeika ir LNK televizijos direktore Zita Sarakiene.

E. Vaitekūnas savo viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje yra nurodęs su R. Žadeika draugaujantis nuo 1993 metų, su Z. Sarakiene – dar iki jai pradedant vadovauti televizijai.

Tačiau LRTK teigia nustatę, kad nepaisant to, jog yra deklaravęs šias draugystes, tačiau nuo sprendimų, susijusių su „Radiocentru“ ar LNK, E. Vaitekūnas daugelį kartų nėra nusišalinęs.

„Nustatyta faktinių aplinkybių visuma suponuoja, kad komisijos narys E. Vaitekūnas savo neveikimu (nepranešimu dėl galimo interesų konflikto ir nenusišalinimu nuo klausimų, dėl kurių galimas interesų konfliktas, svarstymo ir priėmimo) pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (...) ir komisijos nuostatų reikalavimus“, – rašoma LRTK nutarime.

Čia pat pažymima, kad Vyriausioji tarnybinė etikos komisija praėjusių metų birželį yra pripažinusi tuomet LRTK pirmininko pareigas ėjusį E. Vaitekūną bei dar kelis LRTK narius pažeidus įstatymą, tai yra laiku nedeklaravus interesus.

Nuo šio VTEK sprendimo nepraėjo vieni metai, tad pagal įstatymus, pakartotinai nustačius pažeidimus, jie gali būti pripažįstami šiurkščiais.

Be to, gruodį konstatuotas E. Vaitekūno pažeidimas tęstinis, padarytas 17 kartų, dėl to taip pat laikytinas šiurkščiu.

E. Vaitekūnas: deklaruotos pažintys netrukdo nario pareigoms

E. Vaitekūnas BNS pirmadienį teigė apie savo tarnybinį pažeidimą pirmą kartą girdįs, o pareiškimą parašęs gruodžio vidury.

Kiek vėliau E. Vaitekūnas pripažino, kad pareiškimą parašė gruodžio 12 dieną sulaukęs vieno iš komisijos atstovų skambučio atpasakojant tos dienos komisijos posėdyje E. Vaitekūno atžvilgiu išsakytą kritiką.

„Tai dabar jei kalbate apie kažkokius nustatytus pažeidimus, tai pirmiausia buvo nuspręsta man nedalyvaujant, nes aš turėjau tuo metu nedarbingumo pažymėjimą, jokios pretenzijos man nebuvo pareikštos ir nežinau apie ką kalbama“, – kalbėjo E. Vaitekūnas.

Jo aiškinimu, deklaruotos pažintys su LNK ir „Radiocentro“ atstovais nesikerta su komisijos nario pareigomis.

„Jeigu kalbama apie pažintis, tai įstatymas nenumato, kad pažintis su kuo nors gali trukdyti nario pareigoms. Įstatyme parašyta, kad narys negali turėti sutartinių santykių, beveik cituoju, su transliuotojais ir t. t., o pirmininkas ir pavaduotojas negali turėti ne tik sutartinių santykių, bet ir atlyginimą gauti“, – teigė E. Vaitekūnas.

„Jei jie priėmė tokį sprendimą, tegul man parodo, aš skųsiu teismui, nors man jau neaktualu“, – pridūrė jis.

E. Vaitekūnas tikino, kad kritikos savo atžvilgiu sulaukė tik po to, kai pernai gruodžio pradžioje pats iškėlė klausimus dėl kai kurių komisijos narių sąsajų.

Pasak jo, šiuo metu transliuojama komisijos nario Vido Mačiulio laida, LRTK pirmininkas M. Martišius dirbo, o komisijos narys Laurynas Jonavičius tebedirba Vilniaus universitete, kuriam komisija yra išdavusi licenciją radijo transliacijoms.

LRTK atmetė šiuos kaltinimus ir pareiškė, jog E. Vaitekūnas klaidina visuomenę.

„Šiuo metu LRTK dirba visi jokia veikla su transliuotojais nesusiję nariai“, – pirmadienį išplatintame pranešime nurodo LRTK.

Anot komisijos, tai patvirtino ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, gruodžio 21-ąją nusprendusi nepradėti tyrimo dėl trijų LRTK narių – pirmininko M. Martišiaus ir narių V. Mačiulio bei L. Jonavičiaus.

Pasitraukė dėl prasto kalbų mokėjimo

Praėjusių metų rugsėjo pradžioje E. Vaitekūnas pasitraukė iš LRTK pirmininkų, bet liko jos nariu. Tuomet atsistatydinimo pareiškime E. Vaitekūnas nurodė, kad postą palieka dėl prasto užsienio kalbų mokėjimo, nes tai trukdo darbinei veiklai. Vėliau jis pripažino, kad tokį žingsnį lėmė pavasarį Seimo patvirtintos Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) išvados.

NSGK išvadose, be kita ko, remiantis Valstybės saugumo departamento (VSD) pateikta medžiaga, konstatuota, kad koncerno „MG Baltic“ atstovai siekė įgyti įtaką Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje. Išvadose nurodyta, kad LRTK vadovu paskyrus E. Vaitekūną koncerno atstovai, palaikydami neformalius ryšius ir gaudami iš jo vidinę informaciją siekė, kad koncerno valdomos žiniasklaidos priemonės įgytų konkurencinį pranašumą ir įtaką.

VSD parlamentarams teiktoje medžiagoje nurodė, kad E. Vaitekūnas įdarbino LRTK administracijoje televizijos LNK generalinei direktorei bei tuometinei Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos prezidentei Zitai Sarakienei artimus asmenis, patarė skųsti komisijos LNK skirtą baudą teismui, prašė parodyti dukrą per televiziją, reklamuoti jo draugų koncertus.

E. Vaitiekūnas LRTK vadovavo nuo 2013-ųjų, 2015 metų kovą buvo paskirtas naujai ketverių metų kadencijai.

LRTK reguliuoja ir prižiūri radijo ir televizijos programų transliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą.

Komisijos pirmininką Seimo Kultūros komiteto teikimu skiria ir atleidžia Seimas.