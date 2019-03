Kovo 14 d. Vilniaus apygardos prokuratūroje buvo gautas buvusio kandidato į Vilniaus merus A. Zuoko pareiškimas. Jame nurodyta, kad, vykstant 2019 m. rinkimų į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narius ir merus kampanijai, Vilniaus meras Remigijus Šimašius apie A. Zuoką viešai išsakė tikrovės neatitinkančius šmeižikiško pobūdžio teiginius esą A. Zuokas gavo kyšį iš vienos bendrovės atstovų.

Nutarime atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nurodoma, kad ginčijami teiginiai buvo suformuluoti ir išreikšti ne kaip asmeninė R. Šimašiaus pažiūra, o kaip pozicija, kurios Vilniaus miesto savivaldybė laikosi Stokholmo prekybos rūmų Arbitražo teisme (Vilniaus miesto savivaldybė kartu su UAB „Vilniaus šilumos tinklai“ yra atsakovai „Veolia“ ir UAB „Vilniaus energija“ inicijuotame Stokholmo prekybos rūmų Arbitražo teisme). R. Šimašius išsakomus teiginius suvokė kaip patikimus ir pagrįstus, tad jo veiksmuose nenustatyta siekio paskleisti žinomai melagingą informaciją norint apšmeižti A. Zuoką.

Prokurorė pažymi, kad baudžiamoji atsakomybė demokratinėje visuomenėje turi būti suvokiama kaip griežčiausia, kraštutinė priemonė, kai švelnesnėmis priemonėmis tų pačių tikslų negalima pasiekti. Be to, teismų praktikoje pripažįstama, kad politiko statusas visuomenėje praplečia jo teisės į diskusiją ir teisės kritikuoti ar būti kritikuojamam ribas lyginant su privačiais asmenimis, o politinėse diskusijose gali būti toleruojama net labai aštri kritika. Dėl to šioje konkrečioje situacijoje, siekiant apginti asmens garbę ir orumą, turėtų būti naudojamasi švelnesnėmis, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytomis, priemonės.

Kartu prokuratūra pažymi, kad A. Zuokui jokiame ikiteisminiame tyrime nebuvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo.