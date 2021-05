Tikimasi, kad ši PSO inicijuota kampanija „Pasižadu mesti rūkyti“, skirta Pasaulinei dienai be tabako, kuri minima gegužės 31 d., paskatins 100 mln. žmonių visame pasaulyje atsisakyti šio žalingo įpročio.

NTAKD direktoriaus prof. Renaldo Čiužo teigimu, tai labai svarbi iniciatyva, prie kurios tikrai vertėtų prisijungti norintiems mesti rūkyti, nes tai padaryti nėra taip paprasta dėl priklausomybės nuo tabako.

„Ypač pirmosiomis savaitėmis tai apsunkina nemalonūs nikotino stygiaus sukelti šalutiniai efektai, pavyzdžiui, padidėjęs dirglumas, mieguistumas, greitas nuovargis, galvos skausmai, didėjantis kūno svoris. Nors tai trumpalaikiai dalykai, bet žmogus dažnai pradeda abejoti ir vėl griebiasi cigaretės. Be to, tenka keisti ir įpročius, pavyzdžiui, atsipalaiduoti ar ilsėtis be cigaretės, kas irgi sunku. Visgi svarbiausia yra tai, kad metus rūkyti nauda sveikatai yra neabejotina, o dėl to žmogus laimi pats“, – NTAKD pranešime cituojamas R. Čiužas.

Statistikos departamento duomenimis, 2020 m. Lietuvoje rūkė 24 proc. gyventojų. 2016 m. bendrosios populiacijos tyrimo duomenimis, net 73 proc. rūkančiųjų bandė mesti rūkyti, iš jų 26 proc. tai pavyko padaryti, o 47 proc. vėliau vėl pradėjo rūkyti.

Asociatyvioji nuotr.

PSO duomenimis, visame pasaulyje apie 780 mln. žmonių išreiškė norą mesti rūkyti, tačiau iš jų tik 30 proc. turi galimybes naudotis priemonėmis, kurios gali padėti įveikti tiek fizinę, tiek psichologinę priklausomybę nuo tabako. Koronaviruso (COVID-19) pandemija paskatino milijonus rūkančių apsvarstyti galimybę mesti rūkyti, bet tai gali būti nelengva. Ypač dėl pandemijos sukeltų socialinių ir ekonominių sunkumų, pažymima NTAKD pranešime.

PSO atstovybės Lietuvoje vadovė Ingrida Zurlytė tvirtina, kad būtent todėl PSO kviečia žmones į tai pažiūrėti kūrybiškai – pasitelkus šiuolaikines technologijas kurti specialų metančiojo rūkyti vaizdo dienoraštį.

„Iš viso pasaulio bus atrinkti šeši kandidatai, kurių istorijos bus viešinamos ne tik šalies, bet ir pasaulio mastu. Jie bus kviečiami fiksuoti ir dalintis savo kelionės metant rūkyti istorijomis – kasdienybės akimirkomis, savijauta, pastebėjimais, sunkumais, su kuriais susiduria bei asmeniniais patarimais, kurie jiems padeda išgyventi sunkias akimirkas“, – sako I. Zurlytė.

PSO kviečia naudotis tam PSO ir partnerių sukurtais įrankiais anglų kalba. Pavyzdžiui, „WhatsApp“ įrankiu, kuris suteikia užsiregistravusiems nemokamus pranešimus, kaip mesti rūkyti, juos siunčia kaip žinutes tiesiai į mobiliuosius telefonus. Taip pat mobiliosiomis programėlėmis „Quit Genius“ bei „QuitNow!“ arba dirbtiniu intelektu paremta skaitmenine patarėja (angl. Florencce), kuri padeda žmonėms parengti asmeninį planą, kaip mesti rūkyti.