Apie tai, kad visuotinis šaukimas yra vienas iš svarbiausių Lietuvos ilgalaikio išlikimo strategijos elementų, valdančiosios Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis, užsienio reikalų ministras G. Landsbergis rašė savo komentare „O kas jei?“.



Delfi kalbintas V. Malinionis teigė iš esmės sutinkantis su šia mintimi. Jis pažymėjo, kad pridėtinė visuotinio šaukimo vertė yra rezervistai, kuriuos ketinama organizuoti ir per komendantinius vienetus.

„Kuo mes turime daugiau per metus pašaukiamų šauktinių, tuo turime didesnį rezervą. Jeigu prasideda karo metas, tai reiškia, kad mūsų ginkluotosios pajėgos gali turėti pakankamai vienetų. O taip pat sudaromos sąlygos mūsų kariuomenės regeneracijai, jeigu būtų praradimai. Jeigu, pavyzdžiui, kuris nors batalionas praranda vieną kuopą, kuopa yra atstatoma iš rezervo. Dėl to reikia organizuoti karinius vienetus, rezervistus.

Jeigu visuotinis šaukimas planuojamas, turėtų būti užsibrėžtas tikslas, kiek rezervistų mes turėsime, pavyzdžiui, po 10 metų, ir į kokius karinius vienetus mes juos bursime ir organizuosime.

Be to, kad pati kariuomenė dabar dėliojasi rezervistus per aktyvųjį rezervą, dar yra planuojama organizuoti rezervo vienetus per komendantinius vienetus. Visos Lietuvos teritorijoje būtų suorganizuoti komendantiniai vienetai, kurie atliktų ne tik komendantines funkcijas, bet ir miestų gynybą, galbūt, ir teritorinę gynybą, kitas funkcijas“, – vardijo pašnekovas.