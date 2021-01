Žinių radijo laidoje „Greiti pietūs“ D. Antanaitis pripažino, kad, kilus karinei grėsmei, tankas visą Lietuvą galėtų pervažiuoti per 6 ar 12 valandų. Tačiau, jo teigimu, svarbiau yra galvoti ne apie teorinę pervažiavimo galimybę, bet praktinį to pervažiavimo aspektą.

Nuolatinis pasiruošimas – privalomas

„Pasirengimas nėra galutinis rezultatas. Pasirengimas yra procesas. Tu negali pasakyti: dabar aš pasiruošęs. Tu nuolat turi rengtis. Pasakyti, kad mes pasiruošę – pirmyn, tai šią akimirką tu pasiruošęs, bet visi planai žlunga po pirmo šūvio“, – aiškino atsargos majoras.

Jo teigimu, planavimas yra esminis pasirengimo karinei grėsmei momentas. Tačiau labai svarbu suvokti, kad rengtis turi ne tik kariuomenė.

„Bet koks planas yra niekam tikęs, tačiau planavimas yra esminis. Tu nuolat turi planuoti, galvoti į priekį, ruoštis ir taip toliau. Jeigu kalbame apie X laiką, tai, mano suvokimu, tai ne vien kariuomenė.

Mes visi esame kariai. Tas pats ir šaulių sąjunga, tas pats ir kiekvienas kitas žmogus. Tarkime, aš negaliu pakelti ginklo, bet galiu priešintis kitais būdais. Pasakyčiau taip, kad situacija šiandien su ginkluotosiomis pajėgomis, kas yra daugiau nei kariuomenė, yra labai dėkinga. Jeigu mes kalbame apie valstybės saugumo klausimą, kas yra dar daugiau nei tiesiog valstybės gynyba arba kariuomenė, tai dabar labai palanki situacija“, – kalbėjo D. Antanaitis.

Tankas pervažiuos Lietuvą – kas iš to?

D. Antanaičio nuomone, tai, kad, apklausų duomenimis, 30 proc. Lietuvos gyventojų, kilus karinei grėsmei, planuotų išeiti ginti valstybės, yra pozityvus ženklas.

Dabartinės Nyderlandų kariuomenės tankas „Leopard 2“ © wikipedia

„Jei bent 10 proc. išeitų kovoti, tai prie 15 tūkst. mūsų karių prisidėtų, tarkime, dar 50 tūkst. Mes turėtume 65 tūkst. karių arba galbūt netgi 100 tūkst. karių – tai čia milžiniška jėga. Jeigu 100 tūkst. karių mes galėtume išstatyti mūsų teritorijos dydyje, nemanau, kad kažkam pavyktų prasibrauti“, – tikino atsargos majoras.

Paklaustas, ar tiesa, kad tankas Lietuvą pervažiuotų per 12 valandų, D. Antanaitis sutiko, kad teoriškai tai yra tiesa, tačiau praktiškai tai nieko nereiškia.

„Tiesa ta, kad tankas pravažiuos visą Lietuvą per kažkiek valandų. Taip, pravažiuoti gali – įsibėgėti, pravažiuoti ir sustoti. Ir kas toliau? Ir nieko. Teoriškai įbėgti į valstybę tu gali, bet kas toliau? Tu neišlaikysi jos. Kad kažkas gali per 6 valandas, per 12 valandų pervažiuoti Lietuvą, tai teoriškai gali, bet praktiškai iš to jokios naudos nėra“, – paaiškino jis.