Atsargos majoras apie rusų telkiamas pajėgas naujam puolimui: skaičius bus ne tas

JAV Karo tyrimų institutas skelbia, kad laukiamas didysis Rusijos puolimas baigsis gana anksti ir nebus sėkmingas. Esą Kremlius vėl greičiausiai pervertino savo karinius pajėgumus. Analitikai neranda jokių įrodymų, jog Rusijos kariai būtų sustiprinę savo karinę galią, apart jų skaičiais. Todėl JAV ekspertai spėja, kad naujasis puolimas baigsis balandį, ar net anksčiau. Ir tada, besibaigiant pavasariui ukrainiečiai turės palankias sąlygas okupantų kontrpuolimui su tankais iš vakarų.

Karas Ukrainoje Scanpix

Atsargos majoras D. Antanaitis LNK žinių eteryje tikino, jog 500 tūkst. karių skaičių, pasiruošusių naujam puolimui, „turėtų būti dalijamas iš trijų“.

„Nes vienam pėstininkui aptarnauti reikia maždaug 3 logistų: ryšininkas, virėjas, vairuotojas, degalinių operatorius ir panašiai. Todėl jeigu mes padalinsime iš 3 šį skaičių, gausime skaičių tą, kiek buvo mobilizuota žmonių dar rudenį.

Tai jeigu mes pasižiūrėsime į detales – tai jau neatrodo labai baisiai. Pusė tų mobilizuotų jau yra utilizuoti Ukrainoje, o kita pusė buvo ruošiami pačioje Rusijoje, būtent šiam puolimui. Tai kažkokios naujienos čia nelabai ir yra, nes mes apie tai žinojome“, – kalbėjo atsargos majoras D. Antanaitis.

Jis priminė, jog prieš metus, prie Ukrainos sienų, dar prieš prasidedant invazijai, oficialūs šaltiniai liudijo apie 200 tūkst. sutelktų karių.

„Tačiau žiūrint pagal puolimo mastą, jų buvo gerokai daugiau. Kitas dalykas, dauguma tada sutelktų karių, jų daliniai buvo išdaužyti – dalis žuvo, dalis buvo sužeisti, dalis yra neįgalūs – be rankyčių ir kojyčių. Svarbiausia, kad jie yra be technikos, be vadovavimo ir valdymo.

Taigi, galima gąsdintis išgirdus kiekvieną žodį, bet galima ir paskaičiuoti – ir ar tikrai taip baisiai. Dar kitas dalykas – galime pasižiūrėti, o kas tie žmonės? Iš principo pradžioje tai buvo kariškiai, kurie kariavo prieš ukrainiečius, o dabar – civiliai“, – apie tikrąjį vaizdą kalbėjo LNK pašnekovas D. Antanaitis.

Atsargos majoras teigė, jog tokių karių pasiruošimas ir paruošimas yra itin žemo lygio.

D. Antanaitis, komentuodamas Ukrainos kariuomenės būklę, sutiko, jog bėdų yra ir ten – mobilizuoti buvo vyresni gynėjai. Koją kiek kiša ir skirtinga turima ginkluotė, sakė jis.

„Dėl apginklavimo, manau, kad ten irgi yra pakankamai didelė mišrainė dėl ginkluotės. Tai sukelia tam tikras problemas, nes privalai mokėti naudoti įrankį tinkamai – negali su šakute valgyti sriubos. Iš esmės – gali, bet tai nebus efektyvu. Kada yra daug skirtingos ginkluotės, negali jos įsisavinti ir įterpti ją į bendrą operaciją.

Kitas dalykas – operacijų planavimas. Maža to, kad turi gerą įrankį, bet turi ir suplanuoti tai, pavyzdžiui – tankai. Pagal vakarietišką metodiką ir karybos principą, tankai vieni nevažiuoja, jie naudojami kartu su pėstininkais, o jie turi būti kovos mašinose. Taigi, kalbant apie ukrainiečius, dėl ginklų efektyvumo bendra prasme, ji vis gerėja ir gerėja, viršija Rusijos, net ir prieštankinė“, – kalbėjo D. Antanaitis.

Jis teigė, jog ukrainiečių pajėgos vis daugiau įgauna svorio – pranašumo prieš rusus.

