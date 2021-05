Atsakė į dažniausiai kylančius klausimus – kaip veiks Partnerystės įstatymas

1. Ar partnerystės įstatymas aktualus tik gėjams ir lesbietėms?

Partnerystės įstatymas yra lyčiai neutralus, tačiau tai nereiškia, kad jis aktualus tik LGBT bendruomenei. 2020 m. duomenis Lietuvoje gyvena beveik 600 000 suaugusių asmenų 20– 49 metų amžiaus grupėje, kurie niekada nebuvo sudarę santuokos. Tai didžiulis skaičius, kuris atskleidžia, kiek galimai Lietuvoje yra asmenų, kuriančių bendrą gyvenimą, tačiau savo santykių jokia teisine forma neformalizavę. Tai liečia ne tik tos pačios lyties, bet ir skirtingų lyčių poras, kuriose, beje, labiausiai pažeidžiamos yra moterys.

Būtent jos, kuriant santykius, lieka labiausiai neapsaugotos, nes dažnu atveju lieka namuose auginti vaikus. Europos lyčių lygybės indeksas nurodo, kad buities darbams moterys Lietuvoje vidutiniškai skiria dvigubai daugiau laiko nei vyrai, šis laikas ypač pailgėja sudarius santuoką ar skirtingų lyčių asmenims pradėjus gyventi kartu, todėl valstybės neveikimas ir teisinio reguliavimo stoka sukuria prielaidas moterims nukentėti neproporcingai dažnai. Partnerystės įstatymas skirtas apsaugoti tokius asmenis, kad nutraukus tarp poros egzistuojančius santykius, asmenys neliktų socialiai ir finansiškai pažeidžiami.

2. Kokią funkciją atliks šis įstatymas? Kam jis išvis reikalingas?

Partnerystės įstatymas yra skirtas apsaugoti dviejų partnerių santykius, grindžiamus pastoviais emocinio prieraišumo, tarpusavio supratimo, atsakomybės, pagalbos, pagarbos ir (ar) panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas. Kartu šio įstatymo pagalba būtų sukuriama didesnė apsauga pažeidžiamoms grupėms – moterimis ir LGBT asmenims. Šis įstatymas sukuria bendros dalinės nuosavybės pripažinimo prezumpciją, sudaro galimybę partneriams savo susitarimu nustatyti kitokį nei bendros dalinės nuosavybės partnerių turto teisinį režimą, leidžia paveldėti pagal įstatymą, sukuria tam tikrus asmeninio pobūdžio partnerio įsipareigojimus, t. y. pagarbą, lojalumą, patnerio išlaikymo pareigą partnerystės nutraukimo atveju, leidžia partneriui pasiimti partnerio arba naudoti bendrą pavardę, sudaro galimybę įgalioti partnerį veikti kito partnerio vardu ir jo interesais, sudaro galimybę atstovauti partnerį sveikatos priežiūros srityje, gauti su partnerio sveikatą susijusią informaciją ir kt.

Šiuo metu Lietuvoje galiojantis teisinis reguliavimas šeimoms, sukurtoms ne santuokos pagrindu, neužtikrina būtinos bendrai gyvenančių asmenų teisių ir teisėtų interesų apsaugos, o Lietuvos teismų praktika, sprendžiant bylas, susijusias su bendrai gyvenančiais asmenimis, yra itin skirtinga ir dažnu atveju teismai ginčų tarp bendrai gyvenančių asmenų sprendimui taiko bendrąją jungtinę veiklą reglamentuojančias teisines normas. Svarbu pažymėti, kad jungtinę veiklą reglamentuojantis institutas visiškai neatitinka bendrai gyvenančių asmenų susiklosčiusių santykių turinio ir yra skirtas turtiniams verslo, o ne šeimos teisiniams santykiams reguliuoti. Tokia situacija, kai Lietuvos teismai bendrai gyvenančių ir santykius kuriančių asmenų ginčų sprendimui taiko jungtinės veiklos institutą, pažeidžia santuokos nesudariusių asmenų garbę ir orumą, iškreipia partnerių tarpusavio santykių turinį, pažeidžia partnerių teisėtus lūkesčius.

3. Ar partnerystės įstatymas leis gėjams ir lesbietėms tuoktis bažnyčioje?

Partnerystės įstatymu niekaip nėra apibrėžiama santuoka, įskaitant bažnytinę santuoką. Šiuo įstatymu bus leidžiama sudaryti tik civilinę partnerystę tarp dviejų, bendrą gyvenimą kuriančių asmenų, nepriklausomai nuo jų lyties. Partnerystės įstatymu nėra reglamentuojama ar įteisinama santuoka.

4. Ar partnerystės įstatymas leis gėjams ir lesbietėms tuoktis civilinėje metrikacijoje?

Pagal Partnerystės įstatymą, partnerystes registruos civilinės metrikacijos įstaigos, o norintys įregistruoti partnerystę asmenys paduos teisingumo ministro nustatytos formos prašymą įregistruoti partnerystę pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai. Jeigu partnerystės juridinis faktas, remiantis partnerystės įstatymui, yra nustatomas teismo sprendimo pagrindu, civilinės metrikacijos įstaiga įregistruoja partnerystę, remdamasi priimtu teismo sprendimu. Taigi, siūlomu partnerystės įstatymu partnerystę ketinama laikyti fizinio asmens teisinę padėtį lemiančiu įvykiu, dėl kurio atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia fizinio asmens teisės ir pareigos, kitaip tariant – civilinės būklės aktu.

5. Kuo partnerystė skirsis nuo santuokos?

Pirmiausia, partnerystės skirtumas nuo santuokos yra tas, kad ji bus lyčiai neutrali. Tai reiškia, kad partnerystės sutartį galės sudaryti ir tos pačios lyties asmenys, kuriantys bendrą gyvenimą. Kaip žinia, šiuo metu santuokas institutas yra skirtas išimtinai skirtingos lyties asmenų poroms. Santuoka, kaip išimtini vyro ir moters sąjunga, yra įtvirtinta mūsų šalies Konstitucijoje.

Be kita ko, skirtingai nei santuokos atveju:

– partnerystė sukurs partnerių bendros dalinės nuosavybės turtinį režimą, kitaip tariant, bus preziumuojama, kad partnerių dalys bendrojoje nuosavybėje yra lygios, tačiau, įvykus ginčui dėl turto, partneriai turės įrodyti kiekvienas savo dalis bendrojoje nuosavybėje; tuo tarpu santuokos atveju, santuoka sukuria bendros jungtinės nuosavybės režimą, tai reiškia, kad po santuokos sudarymo sukurtas ar įgytas turtas yra bendras ir jis ginčo atveju dalinamas sutuoktiniams pusiau.

– partneriams, skirtingai nei sutuoktiniams, nebus leidžiama įsivaikinti;

– vienas partneris kito partnerio biologinio vaiko atžvilgiu neturės jokių teisių ar pareigų;

– jeigu partnerystėje gims vaikas, partneris (tėvas) privalės kreiptis į kompetentingas institucijas, siekiant įrodyti (nustatyti) tėvystės faktą.

Šiuo metu, jeigu vaikas gimsta sutuoktiniams, automatiškai preziumuojama, kad vaiko tėvas yra sutuoktinis.

Partnerystės nutraukimo tvarka bus skirtinga. Partnerystę bendru sutarimu bus galima nutraukti ir pas notarą, tuo tarpu sutuoktiniai, nepriklausomai kokiu teisiniu pagrindu ketintų nutraukti santuoką, privalės tą daryti teismuose.

6. Ar įteisinus šį įstatymą gėjai ir lesbietės galės įsivaikinti vaikus?

Partnerystės įstatymas neapibrėžia nei tos pačios lyties, nei skirtingų lyčių porų, įregistravusių partnerystę, galimybės įsivaikinti vaikus. Taigi, tokios partnerių teisės partnerystės įstatyme nebus numatytos.

7. Partnerystės įstatymas pažeistų vaikų teises ir interesą turėti mamą ir tėtį. Vaikai nebesuvoks, kokia iš tiesų turi būti šeima ir patys vėliau perims tokį „šeimos“ modelį.

Partnerystės institutas visų pirmiausia yra skirtas sureguliuoti dviejų suaugusių žmonių tarpusavio teises ir pareigas, apsaugoti bendrai gyvenančių porų teisėtus lūkesčius ir interesus. Partnerystės įstatymu niekaip nėra reguliuojamos partnerių teisės nepilnamečių vaikų atžvilgiu. Kita vertus, akivaizdu, kad įteisinus partnerystę, skirtingų lyčių partneriai galimai susilauks bendrų vaikų. Tokiu atveju, partnerių teisės ir pareigos nepilnamečių vaikų atžvilgiu bus reguliuojamos jau dabar egzistuojančiomis Civilinio kodekso normomis. Taip pat, pradėję kurti šeimos santykius, kuriuose gimsta vaikai, skirtingų lyčių partneriai turėtų apsvarstyti galimybę sudaryti santuoką ir tokiu būdu apsaugoti savo šeimos santykius pilna apimtimi.

8. Teikiant įstatymo projektą nebuvo tartasi / diskutuota su NVO, LGBT bendruomenėmis ir pan. Iš viešų komentarų panašu, kad net ir jos nepritaria tokiam įstatymui.

Partnerystės įstatymo projektas buvo derinamas tiek tarp koalicijos partnerių, tiek su įvairiomis organizacijomis – žmogaus teisių, smurtą patiriančių moterų, vaikų interesus ginančių, LGBT bendruomene ir jų tėvais. Suprantame, kad šis įstatymas galbūt atliepia ne visus bendruomenių poreikius, tačiau tai – svarbus žingsnis pirmyn, siekiant užtikrinti visų šalies piliečių interesus.

9. LGBT bendruomenė teigia, kad geriau jokio įstatymo nei bet koks. Gal verta atidėti svarstymą ir parengti labiau LGBT bendruomenės poreikius atliepiantį įstatymą?

Įstatymo projektas buvo aptartas su LGBT bendruomene ir šios bendruomenės asmenų tėvais. Galbūt ne visiems jis atrodo 100 proc. teisingas, tačiau bendrai sutariama, kad tai – svarbus žingsnis, apsaugantis tiek tos pačios lyties, tiek skirtingų lyčių porų interesus.

10. Ar priėmus įstatymą gėjai / lesbietės jau bus prilyginami(–os) šeimai?

Šiuo įstatymu nesiekiama apibrėžti šeimos sąvokos, kadangi „šeimos sąvoką“ jau yra išaiškinęs LR Konstitucinis Teismas dar 2011 ir 2019 metų nutarimuose. Visgi, vakarų valstybių patirtis rodo, kad partnerystę reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai partnerių santykius apibrėžia kaip artimų asmenų santykius, tokią partnerystę sudariusiems asmenims suteikia įvairių artimiems, t. y. tarpusavyje susijusiems asmenims, būdingų teisių bei pareigų.

Pavyzdžiui, sukuria bendros dalinės nuosavybės teisinį režimą, buvusio partnerio ar (ir) vaikų išlaikymo pareigą bendro gyvenimo nutraukimo atveju, paveldėjimo pagal įstatymą teises, teisę atstovauti pagal įstatymą sveikatos priežiūros srityje, teisę į garantijas, kurias partnerio ligos ar mirties atveju numato darbo santykius reglamentuojantys įstatymai. Partnerystės įstatyme šeimos sąvoka nėra apibrėžiama, nes ji yra įtvirtinta mūsų šalies Konstitucijoje, o šios sąvokos turinį savo nutarimais yra išaiškinęs Konstitucinis Teismas. Kitais žodžiais tariant, net teoriškai Partnerystės įstatymas nėra ta vieta, kurioje turėtų būti įtvirtinamas šeimos sąvokos apibrėžimas.

11. Toks įstatymas leis visokiems „iškrypėliams“ tik dar laisviau ir atviriau demonstruotis.

Siūlomas partnerystės įstatymas skirtas apibrėžti nesusituokusių, tačiau bendrai gyvenančių ir bendrą gyvenimą vedančių asmenų turtinius ir neturtinius santykius. Įstatymas svarbus tuo, kad jis bus lyčiai neutralus. Tai reiškia, kad Lietuvoje turėsime įstatymą, kuris sureguliuos tokį bendrą gyvenimą kuriančių tos pačios lyties ir skirtingų lyčių asmenų santykius. Lietuva yra viena iš šešių Europos Sąjungos valstybių, kuriose nėra galimybės sudaryti partnerystės tos pačios lyties poroms, o pagal kasmet atnaujinamą Vaivorykštės indeksą, Lietuva užima 24 vietą tarp visų Europos Sąjungos valstybių, lenkdama tik Bulgariją, Latviją ir Lenkiją. Šis atsilikimas ypač ryškus privataus gyvenimo apsaugos srityje: iš vienuolikos šio rodiklio sudedamųjų dalių (pavyzdžiui, galimybė registruoti partnerystę ar ribotą partnerystę), Lietuva nesuteikia nė vienos teisės. Tokį žemą šio kriterijaus išpildymą demonstruoja tik dar trys ES šalys – Lenkija, Rumunija ir Slovakija. Partnerystės įstatymas leistų visoms nesusituokusioms poroms jaustis labiau apsaugotoms, o LGBT žmonėms – pilnaverčiais šalies gyventojais.

12. Priėmus partnerystės įstatymą, jaunimas, kuris kartais pats nežino, ko gyvenime nori, prisidarys visokių nesąmonių.

Pagal Partnerystės įstatymą, partnerystę bus galima sudaryti tik sulaukus 18 metų. Nuo 18 metų asmenys yra visiškai veiksnūs ir turi teisę priimti savarankiškus sprendimus. Be šios ir kitų partnerystės sudarymo sąlygų, partnerystę bus galima sudaryti tik tuo atveju, jeigu partnerius sieja emocinio prieraišumo, tarpusavio supratimo, atsakomybės, pagalbos, pagarbos ir (ar) panašūs ryšiai bei savanoriškas apsisprendimas prisiimti tam tikras teises ir pareigas. Taigi, asmenys, norintys sudaryti partnerystę, privalės atitikti partnerystės įstatyme nustatytas sąlygas. Tuo atveju, jeigu partnerystė būtų sudaryta pažeidžiant partnerystės sudarymo sąlygas, partnerystė teismo tvarka būtų pripažinta kaip negaliojanti.

13. Kaimynai latviai ir lenkai neturi tokio įstatymo ir puikiai gyvena, tad kodėl mums dabar jo reikia? Lyg maža ir taip problemų Lietuvoje.

Lietuva yra viena iš šešių Europos Sąjungos valstybių, kuriose nėra galimybės sudaryti partnerystės tos pačios lyties poroms (kartu su Lenkija, Latvija, Bulgarija, Rumunija ir Slovakija). Pažymėtina, kad visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse egzistuoja alternatyvus teisinis instrumentas apsaugoti nesusituokusių porų bendrą gyvenimą, t. y. teises ir pareigas. Pasaulyje pastebima tendencija, kad partnerystės institutą yra įteisinusios transatlantinės ir europinės integracijos procesuose dalyvaujančios valstybės.

Tuo tarpu nedemokratinės, autoritarinės ir piliečių teises linkusios riboti valstybės socialiai pažeidžiamas grupes (pavyzdžiui, homoseksualius asmenis) dažnai marginalizuoja ir stigmatizuoja, tokiu būdu siekdamos nukreipti visuomenės dėmesį nuo kitų svarbių problemų (pvz., korupcijos mastas šalyje). Atkreiptinas dėmesys, kad Estija dar 2016 metais priėmė partnerystės įstatymą ir dėl to niekas nepasikeitė, aptar to, kad dalies Estijos gyventojų garbė ir orumas buvo apgintas, kartu sustiprinant šių asmenų, buvusių be jokios teisinės apsaugos, teises.

14. Valstybėse, kuriose buvo priimtas partnerystės įstatymas pradėjo mažėti santuokų. Vadinasi, toks įstatymas tiesiogiai paveikia tradicines šeimas.

Pirmoji valstybė pasaulyje, įteisinusi lyčiai neutralios registruotos partnerystės institutą, 1989 metais buvo Danija. Šioje valstybėje registruotos partnerystės institutas teigiamai paveikė šeimos politikos sritį, nes apsaugojo bendrai gyvenančių nesusituokusių porų teises ir interesus. 2020 metais gimstamumo rodiklis Danijoje siekė 1.76, ir viršijo gimstamumo rodiklį ne tik Lietuvoje (1.68), bet ir Europos Sąjungos vidurkį (1.62). Lietuvos Statistikos duomenimis, Lietuvoje amžiaus grupėje nuo 20 iki 49 metų yra 560 tūkst. asmenų, kurie niekada nebuvo sudarę santuokos. 260 tūkst. iš jų yra moterys. Akivaizdu, kad ne visiems šiems asmenims bus aktualus registruotos partnerystės institutas, nes ne visi iš jų veda bendrą gyvenimą nesusituokę. Kita vertus, dalis iš jų tikrai pasinaudos registruotos partnerystės teikiamomis galimybėmis, t. y. teisių ir pareigų apsauga, tokiu būdu sustiprinant dviejų suaugusių asmenų tarpusavio įsipareigojimus ir ryšius.

15. Jei skirtingų lyčių poros nesudarė santuokos, jos neregistruos partnerystės.

Problema yra ne teisinis institutas, o vengimas įsipareigoti. Todėl partnerystė reikalinga tik tos pačios lyties poroms. Politikų uždavinys yra ne išsiaiškinti, kodėl bendrai gyvenančios nesituokia, o pasiūlyti žmonėms aktualius teisinius instrumentus, siekiant apsaugoti jų teisėtus lūkesčius ir interesus. Kadangi Lietuvoje gyvena daugiau nei pusė milijono niekada santuokos nesudariusių asmenų, partnerystės institutas bus aktualus bent daliai iš jų.

Be to, Partnerystės įstatymas sukurs išsamų teisinį partnerystės režimą, kuris, teismo sprendimu, galės būti taikomas poroms, kurių bendras gyvenimas dėl vienų ar kitų priežasčių nutrūko prieš įteisinant partnerystę. Tokiu būdu bus sukurtos prielaidos teisiškai apsaugoti labiau pažeidžiamą partnerį, kuris dažniausiai yra vaikus auginančios ir bendru ūkiu besirūpinančios moterys. Tai nepaneigia aplinkybės, kad partnerystės institutas labai svarbus ir tos pačios lyties poroms, nes jos šiuo metu apskritai neturiu jokių galimybių teisiškai pripažinti savo bendrą gyvenimą.

16. Visuomenės apklausos rodo, kad didžioji dalis visuomenės nepritaria partnerystės institutui.

Kitų valstybių patirtis rodo, kad visuomenė dažniausiai nepritaria registruotos partnerystės institutui prieš priimant atitinkamus įstatymus. Tačiau pastebima itin įdomi tendencija – politikams pademonstravus lyderystę ir šiuos įstatymus priėmus, visuomenės nuomonė labai greitai keičiasi, palaikymas šiam institutui žaibiškai išauga. Taip nutinka dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, žmonės supranta, kad partnerystės įstatymas nieko nepakeitė, iš nieko nieko neatėmė, o tik dalis visuomenės tapo teisiškai labiau apsaugota ir saugesnė.

Šiuo atveju įstatymas atlieka ir šviečiamąją funkciją. Visų antra, partnerystės klausimas nėra vien tik politikos, tačiau ir žmogaus teisių klausimas. Demokratinėse pliuralistinėse visuomenėse tam tikri sprendimai yra priimami ne vien dėl visuomenės palaikymo, bet ir siekiant apsaugoti pamatines tam tikros visuomenės dalies, kuri sudaro mažumą, prigimtines teises ir laisves. Vertinant iš istorinės perspektyvos, sprendimai dėl balsavimo teisės suteikimo moterims ar mirties bausmės panaikinimo taip pat nebuvo populiarūs, tačiau gyvybiškai reikalingi.

17. Partnerystės įstatyme nėra minimas žodis šeima, tačiau iš esmės reglamentuojami šeimos santykiai. Tokiu būdu yra keičiama šeimos samprata.

Šeimos samprata partnerystės įstatyme yra neapibrėžiama dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, šeimos sąvoka yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str., o šios sąvokos turinį savo 2011 m. ir 2019 m. nutarimais yra išaiškinęs Konstitucinis Teismas. Konstitucinio Teismo teigimu, šeimą apibrėžia ne teisinis statusas, o tarp šeimos narių egzistuojančių santykių pobūdis. Todėl Partnerystės įstatymas paprasčiausiai nėra tinkama vieta analizuoti šeimos sąvokos turinį. Visų antra, kiekvienas žmogus savarankiškai sprendžia, kas jam yra šeima, t. y. artimiausi žmonės. Skirtingų žmonių supratimas apie šeimą gali būti skirtingas, tačiau šie skirtingi supratimai vienas kitam neprieštarauja ir absoliučiai jokios grėsmės nekelia. Valstybės politikų ir įstatymų leidėjų uždavinys yra teisiškai apsaugoti skirtingus visuomenėje egzistuojančius socialinius ryšius. Įstatymais apskritai neturėtų būti reguliuojama tai, kaip žmonės supranta, kas jiems yra šeima.

18. Įstatyme nėra kalbama apie įsivaikinimą, tačiau įteisinus partnerystę, tos pačios lyties poros kreipsis į teismus dėl diskriminacijos ir tokia teisė bus suteikta.

Partnerystės įstatyme ne tik nekalbama apie galimybę įsivaikinti, bet ir apskritai neaptariami parnerių santykiai su nepilnamečiais vaikais. Pagal Civilinio kodekso nuostatas, galimybė įsivaikinti ir toliau išlieka rezervuota išimtinai skirtingų lyčių sutuoktiniams. Partnerystės įstatymas nesukurs galimybės įsivaikinti nei skirtingų lyčių, nei tos pačios lyties poroms. Kitais žodžiais tariant, palyginamoje padėtyje (partnerystėje) esantys tiek skirtingų lyčių, tiek tos pačios lyties partneriai bus traktuojami vienodai. Dėl šios priežasties teoriniai skundai teismams dėl diskriminacijos nebus pagrįsti.

19. Partnerystė yra pirmas žingsnis įteisinant tos pačios lyties santuokas.

Santuoka, kaip išimtinai vyro ir moters sąjunga, yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. Šiai nuostatai pakeisti yra reikalinga 94 Seimo narių dauguma. Tokios daugumos šios kadencijos Seime paprasčiausiai nėra.