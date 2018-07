Aštuonioliktame amžiuje įrengta žaliai ruda baroko stiliaus bima aptikta po buvusia mokykla, kurią sovietų valdžia šeštajame dešimtmetyje pastatė ant nugriautos sinagogos.

„Bima – centrinė sinagogos dalis, pakyla, nuo kurios paprastai rabinas skaito Torą ir veda pamaldas – buvo atrasta tiesiai po buvusiu darželio pastatu, pastatytu 1952 metais“, – rašoma pranešime spaudai.

Sudėtingą dvipakopę barokinę bimą puošė keturios toskaniško ir aštuonios korintietiškos stiliaus kolonos. Šių kolonų dalys taip pat buvo atrastos tyrimų metu.

Archeologai taip pat atvėrė didelės sinagogos pirties ir spalvingomis plytelėmis dekoruotos vyrų mikvos (ritualinės vonios) dalis.

Vilniaus Didžioji sinagoga buvo vienas iš svarbiausių žydų centrų nuo XVI amžiaus pabaigos iki Antrojo pasaulinio karo.

Naciai sinagogą sudegino, o apgriautą šventovę šeštajame dešimtmetyje su žeme sulygino sovietų režimas, ant jos pastatyta mokykla.

Sinagogos tyrinėjimai vyksta nuo 2011 metų, darbai iš dalies finansuojami geros valios fondo, į kurį Lietuva lėšas perveda kaip kompensaciją už nusavintą žydų religinių bendruomenių turtą.

Tyrimus vykdo Lietuvos, Izraelio ir JAV archeologai.

Šių metų archeologiniai tyrimai, vedami Dr. Jon Seligman (Izraelio kultūros vertybių tarnybos) ir Justino Račo (Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos), susitelkė ties išorinių sinagogos mikvos (pirties) sienų nustatymu ir Didžiosios sinagogos galinės sienos atvėrimu.

Bima sukonstruota 18 a. ir padovanota Sinagogai garsaus žydų mecenato, kuris buvo žinomas Yesodo vardu. Sudėtingą dvipakopę barokinę bimą puošė keturios toskaniško ir aštuonios korintietiškos stiliaus kolonos. Šių kolonų dalys taip pat buvo atrastos tyrimų metu. Išlikusi Vilniaus didžiosios sinagogos bima, nuo kurios šimtmečiais buvo skaitoma Tora Vilniaus žydų religinės bendruomenės nariams iki kol sinagogą padegė naciai, o vėliau sunaikino sovietai, yra istorinės reikšmės atradimas.

Taip pat pirmą kartą buvo atvertos didelės sinagogos pirties ir spalvingomis plytelėmis dekoruotos vyrų mikvos (ritualinės vonios) dalys.

Šie atradimai liudija didžiulį tolimesnių archeologinių turimų potencialą – tikėtina, kad išliko ir daugiau unikalių Didžiosios Vilniaus sinagogos fragmentų.

Liepos 26 d. 14 val. kviečiame į Didžiosios sinagogos archeologinių tyrimų vietą (Vokiečių g. 13 A) iš arčiau susipažinti su unikalaus didžiojo judėjų religinio centro paveldo išlikimą liudijančiais radiniais.

Numatomas Vilniaus didžiosios sinagogos komplekso tyrimus vykdžiusios archeologų grupės, Vilniaus m. savivaldybės mero Remigijaus Šimašiaus, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ir VšĮ „Geros valios fondas“ pirmininkės Fainos Kukliansky dalyvavimas.

Darbai atlikti padedant Zenonui Bauboniui (Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos, Lietuva), prof. Ričardui Freundui (Hatfordo universitetas, Konektikuto valstija, JAV), prof. Harry Jol (Viskonsino universitetas, Eau Claire, JAV) ir prof. Philip Reeder (Duquesne universitetas, Pitsburgo valstija, JAV).

Projektas dalinai finansuojamas Geros valios fondo įgyvendinant projektą „Didžiosios Vilniaus sinagogos ir sinagogos kiemo archeologiniai tyrimai“ / The archaelogical research of the Great Vilnius synagogue and Shullhoyf, projekto Nr.: GVF-271/2017(2)PR. Projekto pagrindinis partneris – Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė.