Kaip pranešė Kultūros ministerija, dvylika kitų kandidatų nurungusio grupės „El Fuego“ nario J. Sakalausko kandidatūra bus tikrinama tarnybų. LNOBT vadovas skiriamas penkerių metų kadencijai. Pastaruosius kelerius metus Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui vadovaujantis J. Sakalauskas yra įgijęs choro dirigavimo aukštesnįjį ir operinio dainavimo aukštąjį išsilavinimą, 2010 metais baigė operinio dainavimo magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. V. Noreikos dainavimo klasė). 2012 metais įsteigė viešąją įstaigą „Baltijos kamerinis operos teatras“, prodiusavo jos spektaklius ii koncertus, inicijavo ir rengė ilgalaikę mokymo programą jauniesiems operos solistams „Vilniaus operos studija“, organizavo Baroko operos kursus Kražiuose, 2015 metais inicijavo ir įgyvendino Trumpametražių miuziklų festivalį M-FEST. Ankstesniame konkurse paraiškas buvo pateikę aštuoni asmenys, tačiau spalio pabaigoje jis neįvyko, nes komisijos sprendimu nė vienas iš kandidatų neatitiko minimalių reikalavimų. Ankstesnį konkursą taip pat trikdė abejonės dėl konfidencialumo pažeidimų – Seimo Kultūros komiteto nariui konservatoriui Vytautui Juozapaičiui užsiminus, kad jis turi konfidencialios informacijos apie jo dalyvius, ministerija pavėlino konkurso datą. Kultūros ministerijos vadovybės sprendimus kritikuojantis opozicijos atstovas dėl pirmojo konkurso kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), prašydamas įvertinti informaciją, jog LNOBT konkurso atrankos komisijoje buvo ir kompozitorius Mindaugas Urbaitis, turintis su šiuo teatru autorinę sutartį ir apie tai neinformavęs jį delegavusios ministerijos. Anot V. Juozapaičio, ministerija taip pat neatsižvelgė į STT siūlymus viešinti konkurso komisiją. Šįkart ministerija į kritiką atsižvelgė ir sąrašą paskelbė: atrankos komisijai vadovavo Kultūros ministerijos kancleris Laimonas Ubavičius, komisijoje taip pat yra kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė, muzikologės Judita Žukienė, Jūratė Katinaitė, choreografė ir režisierė Lina Puodžiukaitė-Lanauskienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė Audronė Žiūraitytė, Kultūros, Ūkio, Finansų ministerijų atstovai. Nuo praėjusių metų birželio teatrui laikinai vadovauja finansų vadybininkas Sigitas Žutautas. Jis pakeitė iš pareigų už pažeidimus atleistą 15 metų teatrui vadovavusį Gintautą Kėvišą. Pernai spalį skelbtame konkurse į nuolatinius vadovus dalyvavo ir S. Žutautas.











364 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.