Šiaulių miesto savivaldybė pasirašė sutartį su konkursą laimėjusiu rangovu, darbai truks 21 mėnesį. Milijoninę Europos Sąjungos remiamos „Urban“ programos paramą gavę Šiauliai jau yra pradėję vykdyti pirmąjį projektą–rekonstruojama Saulės laikrodžio aikštė. Čia darbus numatoma baigti iki šių metų pabaigos.











