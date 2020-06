Atnaujino ligonių lankymą, tačiau lengva nebus – teks paruošti namų darbus

Ligonių lankymas po dvidešimt minučių, du kartus per savaitę reiškia, kad artimųjų išsiilgęs ligonis turi atlikti namų darbus.

„Pacientas kreipiasi į daktarą, sakydamas, kad pas jį nori apsilankyti, arba lankytojas skambina daktarui. Ir daktaras išduoda jam leidimą“, – LNK žinioms sakė Panevėžio ligoninės direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Vaitkus.

Per karantiną ligoninės kieme atsiradęs punktas nuo šiol turi ir leidimus lankyti. Jie išduodami griežtai – su asmens kortele, be to, dėl koronaviruso yra užpildomas klausimynas, pamatuojama temperatūra.

Panevėžio ligoninės slaugytoja Asta Balčiūnienė LNK pasakojo, kad dėl esamos situacijos, imamasi būtent tokių apsaugos priemonių.

„Apsauga ir ligoninės personalui, ir patiems ligoniams, tai yra būtina“, – sakė ji.

Visas procedūras atlikusiam lankytojui, panašiai kaip sportininkui, yra skiriamas laikas tikslui pasiekti – dvidešimt minučių. Kyla klausimas – o kur skaičiuojamas startas ir kas jį matuos?

„Tas dvidešimt minučių yra sugalvota, kad nebūtų ilgo kontakto. Pacientai ateina nesityrę, mes nereikalaujame pasidaryti testo dėl koronaviruso. Ir tam, kad būtų išvengta galbūt įneštos infekcijos, duotas tas laikas – 5 minutės nueiti iki priėmimo, 15 minučių pas pacientą“, – kalbėjo M. Vaitkus.

Gydytojas įsitikinęs, kad lankytojai bus sąmoningi ir lankymo termino nepažeis. Be to jie turės galimybę ligonį aplankyti net du kartus per savaitę. Iki šiol galėdavo prie vartų palikti tik lauknešėlius. Taip elgtis galės ir toliau, nes rekomenduojama lankyti tik sunkesnius ligonius ar ypatingais atvejais.

Ligoniams labiau rūpi sveikata, nei lankymai, todėl karantino sąlygų daug kas nesureikšmina. Ligoninėje Panevėžyje šiuo metu gydosi maždaug pusė tūkstančio ligonių.