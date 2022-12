Rusams Ukrainoje – vis daugiau problemų. Pranešama, kad netoli Rusijos pajėgų okupuoto Melitopolio sprogo tiltas, per kurį Kremliaus pajėgos gabeno įrangą, šaudmenis ir personalą.

Vaizdo įrašuose matyti, kad dalis tilto konstrukcijos sugriuvo. Eismas tiltu sustabdytas. Rusai pripažino, kad tilto atramos buvo sugadintos. Iš karto po sprogimo kai kuriose Melitopolio dalyse ėmė strigti internetas ir ryšiai.

Problemų rusai turi ir savo šalies teritorijoje. Pranešama apie sprogimus dvejose Briansko srities vietovėse. Esą į maždaug už 60 kilometrų nuo sienos su Ukraina esantį miestą nukrito raketa. Teigiama, kad čia yra dislokuotas Rusijos motorizuotų šaulių pulkas. Pranešama, kad per ataką buvo sugadinta ir apgadinta karinė technika.

Prieš tai, maždaug už 30 kilometrų nuo Ukrainos sienos esančiame kaime kilo gaisras. Ten taip pat yra karinis dalinis ir karinis aerodromas.

Nesiliauja Rusijoje ir mįslingi gaisrai. Iš pradžių šalies gilumoje sudegė kaučiuko sandėlis, kurio plotas yra 6 tūkst. kv. metrų. Gaisro priežastys nėra pranešamos. Įmonė, kuriai priklauso sandėlis gamina sintetinį kaučiuką, iš kurio gauna apie 40 procentų pajamų.

Vėliau pranešta apie gaisrą Sankt Peterburge esančioje gamykloje, kurio gaminami dyzeliniai varikliai Rusijos kariniam jūrų laivynui.

Savo ruožtu vaizdo kreipimesi į G–7 viršūnių susitikimo dalyvius Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pareiškė, kad šaliai reikia maždaug 2 milijardų kubinių metrų papildomų dujų, kad ji išgyventų žiemą. V. Zelenskis taip pat paragino G–7 siųsti daugiau ginklų, įskaitant modernius tankus, raketų artileriją ir daugiau ilgojo nuotolio raketų.

Ukrainos vadovas V. Zelenskis pasiūlė Rusijai per Kalėdas palikti Ukrainą.

„Laukia šventės, kurias švenčia milijardai žmonių. Kalėdos pagal Grigalijaus kalendorių, Naujieji metai, Kalėdos pagal Julijaus kalendorių. Tai yra laikas, kai normalūs žmonės galvoja apie taiką, o ne apie agresiją. Siūlau Rusijai bent pabandyti įrodyti, kad ji yra pajėgi atsisakyti agresijos.

Būtų teisinga per šias Kalėdas pradėti Rusijos karių išvedimą iš tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos. Jeigu Rusija išves savo karius iš Ukrainos, bus užtikrintas patikimas karo veiksmų nutraukimas. Ir aš nematau priežasčių, kodėl Rusijai nepadaryti to dabar – per Kalėdas.

Atsakymas iš Maskvos parodys, ko ten iš tikrųjų norima“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Šį V. Zelenskio pasiūlymą išgirdęs Kremlius pareiškė, kad apie Rusijos karių išvedimą iš Ukrainos iki metų galo negali būti jokių kalbų.

