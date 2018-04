VRK pernai spalį pripažino, kad liberalų Seimo rinkimų kampanija neteisėtai finansuota per Taikomosios politikos instituto surengtus mokymus partijos nariams. VRK konstatavo, kad per 45 tūkst. eurų kainavę mokymai yra neteisėta nepiniginė auka. Ši nepiniginė auka bei jos ir mokymų išlaidų nedeklaravimas VRK buvo pripažintas šiurkščiu įstatymo pažeidimu, už jį liberalai negavo pusmečio dotacijos iš biudžeto – apie 395 tūkst. eurų. Liberalų sąjūdžio partijos pirmininkas Eugenijus Gentvilas sakė, kad teismo sprendimas neadekvatus. Susiję straipsniai: „MG Baltic“ byla“: liberalai klimpo ir skandino vienas kitą „Formuojasi praktika, kad pažeidimas, kur nefigūravo jokia „juodoji“ buhalterija (...) yra įvertinamas ketvirtadaliu maksimaliai galimos bausmės. (...) Mes ir kreipėmės ne dėl pačios bausmės, tačiau dėl bausmės neadekvatumo, dėl dydžio. Toks griežtas teismo sprendimas formuoja netinkamą praktiką“, – antradienį BNS komentavo E. Gentvilas. Teismas konstatavo, kad įstatymas nenumato VRK sprendimo neskirti valstybės biudžeto dotacijų Liberalų sąjūdžiui dėl šiurkščių pažeidimų, mažiau nei vienam pusmečiui. Pasak liberalų lyderio, teismo sprendimą svarstoma apskųsti Vyriausiajam administraciniam teismui.

