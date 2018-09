„Negali komisijų veikla žiūrėti retrospektyviai, ieškoti kaltų, persekioti. Tačiau jeigu yra noras, o aš bent matau tą norą, išsiaiškinti sistemines priežastis, klaidas – kalbant apie tą pačią krizę, ir iš to padaryti išvadas, nes istorija sukasi ratu, ekonomikos ciklai irgi kartojasi, ir nepadarę išvadų mes vėl ant to paties grėblio galime užlipti. (...) Matau tame prasmę, reikia pasidaryti išvadas“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė S. Skvernelis. Jis nesiėmė vertinti per krizę vykdytos Lietuvos skolinimosi politikos, tačiau pabrėžė didelę Lietuvos skolos naštą. „Turime beveik apie 600 mln. eurų kasmet tiktai skolos aptarnavimo išlaidoms. Tai (jeigu – BNS) būtų pasiskolinta kitomis sąlygomis, ta našta būtų mažesnė ir nebūtų tokio spaudimo dabar. Bet, dar kartą sakau, negaliu tvirtinti, ar tai buvo klaida, ar ne klaida. Tam ir yra komitetas (...) Mes, Vyriausybė, tikimės iš tos medžiagos pasidaryti atitinkamas išvadas“, – sakė S. Skvernelis. Susiję straipsniai: Skvernelis apie kritikuojančius popiežių pasitikusią mergaitę: niekšai Skvernelis apie komisijų veiklą: patiekalas lietuvis lietuviui vis dar populiarus Premjeras teigia nematantis tyrime politinės potekstės ir gyrė Biudžeto ir finansų komiteto ir jo vadovo Stasio Jakeliūno pastangas. „Nematau, tikrai. Žinant Stasį Jakeliūną (BFK pirmininką – BNS) kaip asmenybę (...). Dėl šio žmogaus padorumo ir sąžiningumo neturėjau ir neturiu abejonių ir manau, kad tikslas, kurį išsikėlęs komitetas, yra būtent toks, apie kurį ir pasakiau“, – sakė S. Skvernelis. Seimas pavasarį įpareigojo BFK ištirti, kaip ankstesnės vyriausybės tvarkė šalies finansus nuo 2005 metų. Komitetas analizuos dešiniųjų ir kairiųjų politinių jėgų, buvusių valdžioje nuo 2005 metų, veiklą valdant šalies finansus. Tyrimą planuojama baigti iki 2019 metų balandžio 15 dieną.

