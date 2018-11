Kaip BNS informavo Lietuvos Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė, šis teismo sprendimas reiškia, kad anksčiau priimti teismų sprendimai lieka galioti, jie nekeičia esamos situacijos. Vaizdingoje Druskininkų vietoje miesto centre stūkstantis 600 kvadratinių metrų Vijūnėlės dvaras Lietuvos teismų pripažintas nelegaliu. Jį praėjusių metų birželio 22 dieną nurodyta nugriauti per pusę metų. Galutinis šio gyvenamojo namo griovimo terminas – praėjusių metų gruodžio 22 diena. Pastato savininkai Ž. Povilonis kartu su sutuoktine reikalavo teismo leisti pastatą rekonstruoti, o ne griauti. Savininkai motyvavo tuo, kad griovimas ir valčių nuomos punkto atstatymas pareikalaus didesnių išlaidų nei rekonstrukcija. Tokiam Vijūnėlės dvaro savininkų skundui prieštaravo Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI), kurios konstatavo, kad Ž. Povilonis su žmona neturi teisės naudotis žemės sklypu ir ten vykdyti pastato rekonstrukcijos. Be to, teritorijoje negalioja ir detalusis planas, todėl, pasak NŽT, neįmanoma nustatyti, ar rekonstrukcija yra teisėta, taip pat – nelegalios statybos padarinių panaikinti pastatą rekonstruojant. Tačiau Druskininkų miesto savivaldybė prašė patenkinti Vijūnėlės dvaro savininkų skundą ir nugriauti teismo lieptą pastatą leisti pritaikyti rekreacijai. Tai, pagal savivaldybės ekspertų išvadas, neprieštarautų teritorijos bendrajam planui. Savininkų skundą atmesdamas teismas konstatavo, kad anksčiau priimtas sprendimas nugriauti neteisėtai atsiradusį pastatą turi būti vykdomas, taip pat teismas įvertino ir kitus kriterijus – statybos proceso dalyvių sąžiningumą bei visuomenės poreikį išsaugoti Vijūnėlės dvaro teritoriją rekreaciniais tikslais. Tokiu būdu, teismas nusprendė, kad Ž. Povilonio ir jo sutuoktinės prašymo aplinkybės nėra naujos bei esminės, dėl kurių būtų galima keisti teismo sprendimo vykdymo tvarką. Vijūnėlės dvaro savininkas Ž. Povilonis yra kreipęsis į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT). Kadangi pastatas negriaunamas, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija yra kreipusis į antstolį. Jis BNS anksčiau sakė, kad po savininko kreipimosi į EŽTT vadinamojo Vijūnėlės dvaro Druskininkuose griovimo procedūros nestabdomos. Antstolis Regimantas Budreikia kiek anksčiau prašė Kauno apylinkės teismo leisti Vijūnėlės dvaro savininkams už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną priteisti po 300 eurų. Tokiu atveju, verslininlui Ž. Poviloniui ir jo sutuoktinei tektų pakloti apie 90 tūkst. eurų. Kol kas Vijūnėlės dvaro griovimo darbai nepradėti.

