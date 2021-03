Prokuratūra pranešė, kad toks sprendimas priimtas gavus Vidaus tyrimų skyriuje atlikto tarnybinio patikrinimo išvadą bei teikimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo.

Atleisto prokuroro sutuoktinė išdrįso su „Delfi“ skaitytojais pasidalyti savo istorija, kurios nemato tie, kurie jos sutuoktinį baudžia ir smerkia.

„Ilgai galvojau ar kalbėti apie šią istoriją, kuri tuo pačiu be galo paprasta ir kasdieniška, tačiau tuo pačiu gali pasirodyti ir šokiruojanti, jei apie tai paskaitai dienraščio straipsnyje, kuriame pagrindinis tikslas ir buvo tai padaryti. Bet gal visgi pradėkime viską nuo pradžių, – atvirauja Aušra. – Dažniausiai mūsų visuomenėje bandoma apie tai nutylėti, nes gėda pripažinti, kad sergi ar turi psichologinių problemų. Jei kreipiesi į psichoterapeutą – iškart klijuojama psichiškai nesveiko žmogaus etiketė. Apie tai kalbėti reikia iš tiesų daug drąsos. Kadangi labai myliu savo vyrą, branginu mūsų šeimą ir diena iš dienos matau neteisybę, noriu įnešti aiškumo – kaip iš tiesų įvyko ši mūsų šeimos tragedija, apvertusi aukštyn kojom mūsų gražų ir ramų gyvenimą“.

Moteris neslepia, kad jai skaudu matyti, ką ką teko išgyventi sutuoktiniui, kai po 18 metų darbo jis atleidžiamas iš darbo.

„Ką reiškia netekti darbo, vardo, statuso? Ką reiškia eiti gatve ir justi žmonių žvilgsnius, smerkimą. Ką reiškia per 15 trumpų minučių viską prarasti. Mano vyras garbingai tylėjo, bet aš tylėti negaliu. Galima tai laikyti ėjimu prieš srovę, bet aš tai pavadinčiau tiesiog noru atskleisti tiesą. Užaugusi sąžiningoje šeimoje aš buvau mokinama būti sąžininga ir dora, tokia ir noriu likti iki galo. Nebijau viešumo“, – teigia atleisto prokuroro sutuoktinė.

Tyrimas, dėl kurio prokuroras neteko darbo, pradėtas 2021 m. sausio 25 d., kai prokuroro sutuoktinė kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl patirto sveikatos sutrikdymo. Moteris medikams tuomet nurodė, kad prieš ją smurtavo S. Galminas. Generalinė prokurorė nedelsiant pradėjo ikiteisminį tyrimą. Išvadose nurodoma, kad S. Galminas nesilaikė prokurorui taikomų aukštų elgesio, etikos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimų – 2021 m. sausio 22 d., būdamas neblaivus, kaip įtariama, smurtavo prieš sutuoktinę.

Moteris neslepia, kad tą dieną išties buvo konfliktas, tačiau viskas slypi kur kas giliau.

„Galėčiau knygą parašyti, ką reiškia būti prokuroro žmona, kiek neši atsakomybės ir kiek neigiamų emocijų patiri iš aplinkos vien todėl, kad tavo vyras atlieka garbingą pareigą valstybei. Taigi mums tik susituokus prasidėjo protu nesuvokiamas purvo pylimas ant mano vyro iš visų pusių. Kasdien girdėdavau, koks jis toks ar anoks ir taip gerą pusmetį. Mano vyras turėjo ganėtinai sudėtingas skyrybas. Tai kiekvieną žmogų paliečia skirtingai. Labai gaila, kad teko būti epicentru nematomoje kovoje, kas mane stipriai išsekino ir privedė iki labai sunkios būklės – psichologinio išsekimo. Dar negana to, mūsų šeimą ištiko tragedija – mano nėštumas, kurį mes abu vertinome, kaip didžiulę dovaną, pasibaigė tragiškai. Turbūt neverta pasakoti, kaip tokiu metu jaučiasi moteris. Žemė slysta iš po kojų ir griūna visas pasaulis. Kas turbūt baisiausia – kas vyksta su tavimi – tu nesupranti. Aš labai tikiuosi, kad ši mano išpažintis padės kitoms moterims nebijoti, nevaidinti stiprių ir kreiptis pagalbos“, – dalijasi moteris.

Asta atvirauja, kad viskas įvyko dėl to, kad ji laiku nesikreipė pagalbos ir atstūmė sutuoktinio norą jai padėti.

„Daug metų buvau moteris karjeristė, tvirta ir nepajudinama. Tik po skyrybų su pirmuoju vyru pasitraukiau į ramesnę, kultūrinę veiklą, kurią be galo myliu. Taigi buvau įpratusi būti stipri ir nepripažinti nei sau nei kitiems, kad man reikia pagalbos ir skubiai. Savo vidinį skausmą ir išgyvenimus bandžiau nukišti į gilesnę širdies kertelę, apie tai negalvoti ir gyventi toliau. Turbūt suvokiama, kad, kai žmogus serga ir pats to nesuvokia, jam atrodo, jog visas pasaulis yra prieš jį. Man atrodė, kad vyras manęs nemyli, elgiasi neteisingai, netinkamai. Mano priekabės buvo kasdienės ir nuolatinės. Nepaisant manęs tokios, mano vyras bandė įvairiais būdais man padėti. Siūlė kartu eiti pas psichologą. Užsirašėme, bet pagalvojus, o ką žmonės pasakys ir kokia aš stipri, tą vizitą vis nukeldavau. O kaip žinia, tokie dalykai, kaip nervinis išsekimas, patys nepraeina, jie tik giliau ir giliau tave klampina. Antrasis etapas, kaip tai man pasireiškė – pernelyg didelis jautrumas. Viskam ir visiems. Galėjau pradėti verkti ar įsižeisti nuo vieno žodžio ar netinkamai parinktos intonacijos. Vis dar buvau tame etape, kai galvojau, kad man viskas gerai, blogi tik kiti. Kasdien ėmiau jaustis nelaiminga, net nesuprasdama, kodėl. Graži šeima, puikūs išpuoselėti namai, mylimas darbas. Vyras nuolat stebino įvairiomis dovanomis, kad tik pataisytų mano nuotaiką. Prisiminus viską, negaliu patikėti,kad tas žmogus buvau aš. Negaliu patikėti ir tuo, kad savo vyrui iškviečiau policijos pareigūnus. Įvykus nedideliam buitiniam konfliktui, kuris man tą akimirką, sergančio žmogaus akimis, atrodė kaip viso pasaulio pabaiga, mano vyras panaudojo smurtinius veiksmus prieš mane. Jis tai sąžiningai pripažino, nors straipsniai rašė visai ką kita. Bet norėčiau, kad kiekvienas pažvelgtų į šią istoriją truputį iš kitos prizmės. Konfliktų būna visose šeimose. Ar galima išprovokuoti vyrą panaudoti smurtą? Žinoma, kad galima. Tai galėtų paliudyti bet kuris psichologas. Ypač lengva tai padaryti, kai elgiesi neadekvačiai ar nesuvokiamai. Beje, įvykio metu pirma pakėliau ranką prieš savo vyrą ir jį išprovokavau. Ir tai ne pirmas kartas, kai prieš savo vyrą leisdavau pakelti ranką. Dabar suprantu, kad toks mano elgesys jį žemindavo kaip vyrą. Konflikto metu buvau neblaivi,o kadangi alkoholį vartoju labai mažai ir itin nedideliais kiekiais dėl paauglystėje turėtos skrandžio operacijos, tai irgi įtakojo mano elgseną. Mano vyras nėra smurtautojas, jis nuostabus vyras, mylintis tėvas“, – teigia Asta.

Moteris atvira: po įvykio, kurio pasekmė bus – prarastos pareigos, visuomenės pasmerkimas, ji susidūrė su nenoru girdėti jos versiją.

„Rašiau laišką generalinei prokurorei Nidai Grunskienei, rašiau laišką ir prokurorei kuruojančiai šią bylą. Niekas manimi neskuba tikėti. O kodėl? Turbūt lengviausia nueiti paprasčiausiu ir lengviausiu keliu – vyras kaltas, panaudojo smurtą prieš žmoną ir byla baigta. Juk visuomenei reikia nulinčiuoto ir visi bus patenkinti“, – rašo moteris.

Moteris teigia, kad gailisi dėl visko, ką patyrė sutuoktinis, tačiau sako suprantanti, kad laiko atgal pasukti neįmanoma.

„Gailiuosi dėl to kasdien. Viską ėmiau suvokti tik po psichoterapijos kurso ir gertų antidepresantų. Esu be galo dėkinga medikams, kurie man stipriai padėjo ir už tai, kad galiu vėl jaustis savimi. Noriu tik vieno, kad visuomenė nebūtų klaidinama ir kiekvienas galėtų asmeniškai padaryti savo išvadas išgirdęs tikrąją tiesą. Pareigų, deja, vyras neatgaus. Žmogus atidavęs 18 metų prokuratūrai, eilę metų organizavęs „Metų prokuroro“ rinkimus ir daug kitų renginių bei iniciatyvų, „nupieštas“ kaip smurtautojas ar net sadistas. Tai absoliuti netiesa. Mano vyras sugebėjo man atleisti, atleidau ir aš jam ir mes toliau kuriame savo ateitį kartu. Kiekvienai moteriai patarčiau netylėti ir kreiptis pagalbos, nevaidinant kokios mes stiprios. Nes ligų pasekmės gali būti be galo graudžios. Šį laišką rašau ir dėl savęs, nes žinau, kad niekada sau neatleisčiau jei nepaaiškėtų tiesa. Aš be galo džiaugiuosi, kad vyras man nuoširdžiai atleido net ir po viso to purvo, kuriuo buvo apipiltas ir po visko, ko jis neteko. Linkiu tokios abipusės meilės kiekvienam. Nuoširdžiai“, – dalijasi Asta.

Generalinė prokuratūra nurodė, kad tarnybinio patikrinimo tyrimo išvados nurodo ne tik į galima smurto atvejį, bet ir tai, kad prokuroras, pažeisdamas Lietuvoje dėl pandemijos įvesto karantino reikalavimus, buvo svečiuose.

„Nors šis pažeidimas nesukėlė žymių neigiamų padarinių, tačiau formuoja neigiamą nuomonę apie S. Galminą kaip asmenį, nepakankamai kontroliuojantį savo elgesį, linkusį pažeisti visuomenėje nustatytas elgesio taisykles ir teisės aktų reikalavimus. Taip pat konstatuota, kad abu pažeidimai padaryti aktyviais tyčiniais veiksmais.

Atsižvelgiant į nustatytus tarnybinius pažeidimus, jų sunkumą ir padarytą žalą, teikime dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo nurodoma, kad S. Galmino padarytas tarnybinis pažeidimas yra nesuderinamas su prokurorams keliamais nepriekaištingo elgesio reikalavimais, jo duota prokuroro priesaika, statusu, pareigomis ir su teisėtais visuomenės lūkesčiais, todėl pasiūlyta skirti griežčiausią tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš tarnybos“, – tokią išvadą antradienį paskelbė prokuratūra.

Ikiteisminiame tyrime S. Galminui šiuo metu yra pareikšti įtarimai dėl fizinio skausmo sukėlimo artimam šeimos nariui, ikteisminis tyrimas šiuo metu tebevyksta.