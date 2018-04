Kaip pranešė Generalinė prokuratūra, Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros prokuroras Vigandas Jurevičius atleistas susipažinus su baigto tarnybinio patikrinimo išvadomis ir teikimu dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo. Tarnybinio patikrinimo metu nustatyta, kad prokuroras V. Jurevičius balandžio 11 dieną tarnybos vietoje darbo metu buvo neblaivus. Tarnybinio patikrinimo komisijos vertinimu, tokiais neteisėtais veiksmais V. Jurevičius padarė prokuroro vardą žeminantį poelgį, sulaužė duotą priesaiką Lietuvos valstybei, pažeidė Prokuratūros įstatymą, šiurkščiai pažeidė Prokurorų etikos kodekse nurodytus pagrindinius profesinės veiklos principus bei prokuratūros vidaus tvarkos taisykles. Toks tarnybinis pažeidimas laikomas šiurkščiu. Balandžio 11 dienos pabaigoje Panevėžio apygardos prokuratūros vadovai buvo informuoti, kad Anykščiuose dirbantis Utenos apylinkės prokuratūros prokuroras V. Jurevičius darbo vietoje gali būti neblaivus. Prokuratūros vadovybės iniciatyva nedelsiant iškviestas policijos ekipažas, jis patikrino minėto pareigūno blaivumą. Alkoholio matuokliu V. Jurevičiui nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 1,27 promilės. Dėl šio įvykio buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas, prokuroras nušalintas nuo tarnybos. Per pastaruosius kelerius metus dėl aplinkybių, susijusių su alkoholio vartojimu, darbo prokuratūroje neteko penki asmenys.

