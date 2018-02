„Įgyvendinus laikinus sprendimus, išrašyti visi pasai, dėl kurių piliečiai kreipėsi į migracijos tarnybas, pateikdami prašymus išduoti Lietuvos Respublikos pasą skubos tvarka per vieną dieną“, – sekmadienį pranešė centras. Jo teigimu, penktadienį, vasario 16-ąją, perduotos pirmosios išrašytų pasų siuntos Vilniaus, Kauno, Alytaus, Utenos, Elektrėnų, Jurbarko, Šilutės, Ukmergės, Vilkaviškio ir Visagino migracijos tarnybų atstovams. Šeštadienį, vasario 17-ąją, perduotos likusios išrašytų pasų siuntos. Vidaus reikalų ministerija (VRM) praėjusį ketvirtadienį, vasario 15-ąją, pranešė, kad dėl techninių gedimų laikinai sutriko asmens dokumentų išdavimas. Anot ministerijos, asmens dokumentų gamybos mašinos yra pasenusios, jos skaičiuoja jau antrą dešimtį, iki šiol įrangai atnaujinti nebuvo skiriama pinigų. Šiemet numatytos lėšos naujai įrangai įsigyti. VRM teigia, kad ji Lietuvą gali pasiekti antroje metų pusėje.

