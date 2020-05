Atidarius sieną su Latvija, per parą ją vidutiniškai kerta apie 10 tūkst. asmenų

Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis, per praėjusią savaitę srautai tarp Lietuvos ir Latvijos išaugo smarkiai.

Pastarąją savaitę atvykstančiųjų per parą vidurkis buvo apie 4400 asmenų, išvykstančiųjų – apie 6500 asmenų, taigi bendras srautas – apie 10 tūkst. 900 asmenų į abi puses.

Anot VRM, anksčiau intensyviausias srautas vyko per Saločių-Grenstalės pasienio kontrolės punktą, dabar daugiausia vykstama per Kalvių-Meitenės punktą.

„Matome, kad ketvirtojo punkto atidarymas Lietuvos ir Latvijos pasienyje buvo itin reikalingas, pasiskirstę srautai padeda išvengti spūsčių ir užtikrinti geresnę ir patogesnę kelionę. Žmonės ir toliau aktyviai naudojasi galimybe vykti į Baltijos šalis bei į Lenkiją“, – teigia vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė.

Siena su Latvija atidaryta nuo gegužės 15-osios.

Vidutinis per visas sienas atvykusių ir išvykusių asmenų skaičius, įskaitant vežėjus, nuo gegužės 15-osios – apie 19 tūkst. asmenų per parą darbo dienomis, savaitgalį vidurkis viršija 20 tūkst. asmenų per parą įskaitant komercinius vežėjus.

Šiuo metu Lietuvos piliečiai gali išvykti per 11 atidarytų pasienio punktų.

Nuo gegužės 21-osios Lenkija leido vykti tranzitu per savo šalį, tai galioja Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės bei Šveicarijos piliečiams. Vykimas galimas be būtinojo sustojimo, taip pat pervažiuoti Lenkijos teritoriją reikia per 12 valandų.

Nuo gegužės 11-osios leidžiamas Lenkijos piliečių atvykimas į Lietuvą verslo, darbo ir mokslo tikslais, Lietuvos piliečiai taip pat gali vykti į Lenkiją, abejų valstybių piliečiams nebus taikoma 14 dienų saviizoliacija. Keliaujant po Baltijos šalis šių šalių piliečiams taip pat nereikia laikytis izoliacijos.

Nuo karantino paskelbimo pradžios į Lietuvą neįleista 1760 asmenų, neišleisti – 468 asmenys.

Vidaus sienos kontrolė dėl koronaviruso grėsmės pratęsta iki gegužės 31 dienos.