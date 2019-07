Savaitgalį „Facebook“ tinkle pasirodė Vilniaus stoties rajone įsikūrusio kultūros centro „Platforma„ įkūrėjų skundas, kuriame buvo teigiama, kad penktadienio renginys buvo brutaliai nutrauktas. „Jį brutaliai nutraukė žmonės, nesuprantantys pliuralistinės demokratijos principų. Santvarkos, kurioje visi turėtume ieškoti bendro sutarimo, o ne daugumos diktatūros primetimo mažumai“, – teigė „Platformos“ įkūrėjai.

Ne su visais kaimynais rado bendrą kalbą

„Platformos“ įkūrėjai socialiniame tinkle pasakojo, kad dėl renginio su kultūrine iniciatyva „Isla“ susitarė jau daugiau nei prieš mėnesį. Renginyje turėjo pasirodyti atlikėjas Žygimantas Mesijus-Kudirka, taip pat ir atlikėja Reyna Deyna iš Berlyno.

Vis dėlto, renginys baigėsi ne taip, kaip buvo tikėtasi. „Nepaisant to, kad renginiai „Triukšmo“ vagone vyksta jau kelis mėnesius ir iki šiol niekam nekėlė nepatogumų, šiąnakt viskas buvo kitaip, – teigė kultūros centro įkūrėjai. – Nuo pat pirmosios „Platformos“ renginių dienos turime vieną itin principingą ir konfliktišką kaimyną, nepripažįstantį jokių kompromisų. Pirmą savo veiklos dieną davėme jam savo kontaktus – jei jis pajustų diskomfortą, galėtų skambinti tiesiai mums ir greitai bei efektyviai suderinti garso lygį.“

„Platformos“ įkūrėjai teigia, kad buvo suorganizavę susitikimą su rajono kaimynais. Kvietimą į susitikimą išplatino internete, pakabino plakatų laiptinėse, tačiau besiskundžiantis kaimynas susirinkime nepasirodė.

Nustebino pareigūnų elgesys

„Vykstant jau 8-ajam penktadienio renginiui šis kaimynas pradėjo kelti problemas. Kartu su policijos pareigūnais, apeidamas mūsų renginio apsaugą, neteisėtai perlipo tvorą ir įsiveržė į privačią renginio teritoriją. Neturime nieko prieš Lietuvos policiją iš principo. Pastaruoju metu jų siunčiami pareigūnai būna itin malonūs ir geranoriški – mes tą labai vertiname. Tačiau šįkart atvykusieji pareigūnai bendravo žeminančiu tonu ir, priėjus vienam renginio organizatorių, ironizavo: „Tai tu čia pagrindinis DJėjus?“ vietoj to, kad būtų prisistatę ir parodę policininko pažymėjimą, kaip to reikalauja protokolas“, – teigė kultūros centro įkūrėjai.

„Platformos“ įkūrėjų teigimu, net ir sutikus sumažinti garsą pareigūnų elgesys jų netenkino. „Nepaisant visko, sutikome šiek tiek sumažinti garsą, tačiau policininkai vistiek teritorijoje jautėsi kaip namie. Stovėjo prie įėjimo, replikavo praeinantiems, kad vakarėlis tuoj baigsis. Kaimynui toliau besiskundžiant, kad garsas jam trukdo, o pareigūnai nesprendžia problemos, policininkai ėmė grasinti. Nurodė tuoj pat išjungti garsą, priešingu atveju grasino spec. kuopa, įrangos konfiskavimu, o organizatoriams žadėjo areštinę, panašiai kaip prieš kelias savaites „Perone“.

Tęsiantis nemaloniai įtampai siūlė susitarti su kaimynu „finansiškai“, kuo pastarasis iš karto labai susidomėjo ir pareiškė, kad yra atviras pasiūlymams. Vykstant šiam farsui, nebenorėjome toliau dalyvauti pareigūnų skatinamoje reketo akcijoje. Paklausėme jų, kaip spręsime situaciją ir pareikalavome atlikti normalų tyrimą su įrodymais ir decibelų matavimu kaimyno bute. Policininkai atsisakė tai daryti ir vėl užsiminė apie spec. kuopą. Pradėjo grasinti narkotikų reidu ir esą jie užtikrinti, kad pas mūsų klientus ras „ir baltų, ir žalių miltelių“.

Tuo metu atvyko dar vienas policijos ekipažas. Vėliau atvyko ir žadėtasis spec. kuopos autobusiukas. Dar keletas pareigūnų savavališkai perlipo per užrakintus vartus ir taip pateko į teritoriją. Vienam organizatorių paprašius operatoriaus dokumentuoti eskaluojamą situaciją, policijos pareigūnai atsisakė su juo bendrauti“, – teigė „Patformos“ įkūrėjai.

Neradę bendro sprendimo nutraukė renginį

„Platformos“ įkūrėjai teigė, kad tą vakarą teko renginį nutraukti, nors dar ne visi atlikėjai buvo pasirodę

„Matydami, kad situacija slysta iš rankų, o patrulių ir spec. kuopos pareigūnų būrys vis didėja, jie net nemėgina rinkti įkalčių ir spręsti situaciją civilizuotai, o tiesiog nori demonstruoti perteklinę galią, ir prisimindami neadekvačius reidus „Peronas“ ir „Fabrikas“ klubuose, kada žmonės buvo suimami be priežasties, nusprendėme nutraukti renginį. Tokie atlikėjai kaip Mesijus, net neturėjo progos stoti ant scenos“, – teigė kultūros centro įkūrėjai.

„Platformos“ įkūrėjai teigė, kad yra labai nusivylę šia situacija, tačiau neketina nuleisti rankų. „Gerai, kad turime visą filmuotą medžiagą iš teritoriją saugančios apsaugos tarnybos bei liudininkų parodymus, kuriais remdamiesi galėsime apginti savo konstitucines teises ir inicijuoti minėtų pareigūnų tarnybinius patikrinimus. Šioje situacijoje efektyviausi būdai to „fight for our right to party“ (kovok už teisę linksmintis – DELFI) yra teisinis ir viešumo keliai. Todėl labai prašome visus neabejingus Vilniaus naktiniam gyvenimui pasidalinti šiuo postu ir prisidėti prie jau nepirmą kartą pasitaikančių neadekvačių pareigūnų veiksmų vakarėlių metu suvaldymo“, – teigė „Platformos“ įkūrėjai ir pridūrė, kad kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę, bet, jų teigimu, tik iki dešimtos valandos vakaro.

Įkūrėjai teigia, kad tai pirmas nemalonus incidentas

Dominykas Čečkauskas, vienas iš kultūros centro „Platforma“ įkūrėjų, DELFI teigė, kad po incidento paviešinimo „Facebook“ puslapyje su juo susisiekė Vilniaus miesto savivaldybės atstovė.

D. Čečkausko teigimu, atstovė pranešė apie planuojamą konferenciją, kurios metu bus diskutuojama apie naktinio Vilniaus gyvenimą.

Įkūrėjas įvardijo, kad policijos pareigūnai pas juos dažnai atvyksta ketvirtadieniais, kai vyksta koncertai. „Bet mes turime leidimus ir viskas baigiasi iki dešimtos vakaro, todėl atvyksta policija, pasikalba, užsirašo duomenis ir išvažiuoja. Nemalonus susitikimas pirmą kartą buvo“, – teigė D. Čečkauskas.

Jis tvirtino, kad anksčiau renginiai vykdavo uždaroje erdvėje, todėl ir nusiskundimų nebūdavo, dabar renginys vyko atviroje erdvėje.

Sureagavo ir Šimašius

Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius į situaciją sureagavo „Facebook“ tinkle. „Mums reikia gyvybės šiame rajone. Jau paprašiau policijos vado, kad rimtai pažiūrėtų, kas čia įvyko, ir kad policija nekibtų ant kabliuko kokio nors nepatenkinto dėdės ar konkurento“, – komentuodamas „Platformos“ įrašą „Facebook“ tinkle rašė R. Šimašius.

Meras pridūrė: „Šis miestas kvėpuos laisvai!“

Savivaldybės atstovai ieškos visiems tinkamo sprendimo

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinskas DELFI teigė, kad sieks padėti gyventojams ir kultūros centro iniciatoriams rasti bendrą sutarimą.

„Pirmiausia reikia suprasti, kad ramybės laikas mieste yra nuo dešimtos valandos vakaro. Deja, bet įstatymai nėra lankstūs, yra aiškiai pasakyta, kad po dešimtos valandos, jei yra asmenų, kuriems tam tikra veikla sukelia viešos tvarkos trikdymą, už tai numatyta administracinė atsakomybė“, – teigė A. Bužinskas.

Jis pabrėžė, kad turi skųstis keli asmenys, o ne vienas. Taip numatyta įstatyme.

A. Bužinskas teigė, kad susipažino su „Platformos“ situacija, buvo susitikęs ir su policijos pareigūnais.

„Mes kaip miestas tikimės, kad policija maksimaliai bendradarbiaus norėdami tą situaciją išsaugoti, bet pagrindinis klausimas, kaip kultūros centrui „Platforma“ sutarti su gyventojais. Tai ne pirmas skundas, kurį gauname, bet žinome jų veiklą ir koncertus ir manome, kad tie žmonės prisideda prie stoties rajono atgaivinimo, nuotaikos sukūrimo, bet natūralu, kad dialogas su gyventojais turi būti. Konflikto sąlygomis gyventi negalime“, – tvirtino savivaldybės atstovas.

A. Bužinskas tvirtino, kad mato teigiamus žingsnius iš „Platformos“ pusės – jie stengiasi susitikti su kaimynais, rasti abiem pusėms tinkamas sąlygas. Jis taip pat teigė, kad ir savivaldybė stengsis moderuoti dialogą tarp gyventojų ir kultūrinio centro iniciatorių.

„Iš miesto pusės pirmiausia reikia susodinti visas suinteresuotas puses prie vieno stalo, – teigė A. Bužinskas ir pridūrė, kad kardinalių priemonių imtis nenori: nenori nei uždaryti „Platformos“, nei kankinti gyventojų triukšmu. – Tai nauja vieta, todėl situacija jautresnė.“

A. Bužinskas DELFI kalbėjo, kad savivaldybės atstovai šiuo metu neturi tinkamų priemonių matuoti triukšmo lygį, todėl pridūrė, kad savivaldybė turi įdėti daugiau pastangų.

„Bet tikrai nesiimsime priemonių nei kažką uždarinėti, nei kažką aklai leisti“, – teigė A. Bužinskas.

Policija aiškinasi penktadienio aplinkybes

Vilniaus policijos atstovė Julija Samorokovskaja DELFI teigė, kad penktadienio įvykio aplinkybės bus aiškinamos.

„Dėl triukšmo šioje vietoje nuolat gaunama nemažai gyventojų skundų, minėtą vakarą į policiją buvo kreiptasi 3 kartus. Atsižvelgiant į skundus, buvo pradėta administracinė teisena, atlikus visus būtinus veiksmus, apklausus patrulius, liudytojus, organizatorius, bus sprendžiama dėl atsakomybės taikymo už viešosios tvarkos trikdymą“, – teigė policijos atstovė.

Jos teigimu, Imuniteto valdyba atlieka patikslinimą dėl penktadienio įvykių: „Atlikus pirminį informacijos patikslinimą dėl įvykio „Platformoje“, susipažinus su policijos turimais vaizdo įrašais, kita surinkta medžiaga, kol kas nėra nustatyta, kad pareigūnų veiksmai būtų neteisėti. Kadangi Imuniteto valdyba toliau atlieka informacijos patikslinimą, policija kreipsis prašydama pateikti visą vaizdo medžiagą, kuri leistų dar objektyviau įvertinti šį įvykį“.