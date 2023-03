Ataskaita įspėja apie tikrąsias Kremliaus užmačias: atkūrę pajėgumus rusai nutrūks nuo grandinės – kiek laiko turime

Milžiniški nuostoliai, sudaužyti elitiniai daliniai, tūkstančiai prarastos kovinės technikos vienetų, į fronto mėsmalę metami prastai paruošti ir apginkluoti rezervistai, iš kalėjimo kamerų ištraukti nusikaltėliai, kurie be savižudiškose atakose ir žūsta tūkstančiais.

Trimis pamainomis plušančiose gamyklose tradicinei rusiškai pokazūchai prieš tokius svečius, kaip Dmitrijus Medvedevas išstatomi keli naujausi tankai, kurie čia surinkinėjami.

Tačiau ne paradinė darbo dalis yra ne tokia graži – daugiausiai remontuojami arba atnaujinami ne pirmos jaunystės tankai – dar Leonido Brežnevo valdymo pradžią menantys T-62, kurie pirmą kartą mūšiuose dalyvavo dar 1969-siais, kai buvo mesti prieš kinus kovoje dėl Damansko salos. Rusijos karinės pajėgos priverstos taupyti raketas, artilerijos sviedinius, jų kaulija tokiose šalyse, kaip Iranas, Šiaurės Korėja.

When you get sent a T-62 but have to pretend its an Armata.

This one captured in Kherson.

UK intel informs that even the 1st GTA (RuAF's premier tank force) could be equipped with T-62s to make up for losses. 1GTA had previously been due to receive T-14 Armata tanks from 2021. https://t.co/T9EJBLirZ5 pic.twitter.com/nOGCSlpjg7